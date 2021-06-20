Описание турецкого отеля Club Hotel Aqua Plaza 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️ в Алании с фотографиями номеров, территории, открытого бассейна с водными аттракционами, гамаками на пляже. Так же расскажем о достоприметчальностях в окрестностях отеля и самой Алании

Club Hotel Aqua Plaza 4* (Аква Плаза), Турция Отель на 1-ой линии возле моря Мини-бунгало на пляже

Отель Club Aqua Plaza располагается на побережье прекрасного Средиземного моря. Вокруг него раскинулся красивый пейзаж, состоящий из моря и гор. Гостиница была построена в 2000 году, в 2010, 2017 и 2019 годах её ремонтировали. Вся площадь занимает 28 000 м2. Отель предусматривает семейный, романтический, молодежный, экскурсионный и детский отдых.

Номера и цены

Стандартный номер Улучшенный номер с кроватью кинг-сайз и дополнительным спальным местом

Гостиничный комплекс состоит из одного 4 зданий разной высоты. В отеле 133 номера на 276 мест. В каждом номере есть телевизор и спутниковое телевидение, оборудован мини – бар, есть кондиционер. Номера оборудованы ванной комнатой, в которой есть фен, халат и все туалетные принадлежности. Если окно выходит на море, то есть балкон. Гости отеля по вечерам могут наслаждаться прекрасным видом и морским воздухом.

Все вопросы и проблемы решаются быстро. Этот отель выбирают семьи с детьми и молодежь.

Территория, услуги и развлечения в Аква Плазе

Открытый бассейн в Аква Плазе Есть даже небольшой аквапарк Хамам Собственный пляж Пенная вечеринка

Отель компактный и уютный. Персонал отеля предупредительный, почти все говорят на английском и русском языке. На территории всего отеля действует сеть бесплатного Wi-Fi. Отель оборудован бассейнами открытого типа. В них есть горки, для желающих работает аниматор, который проводит гимнастику в воде.

За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки, факса, в отеле можно заказать аренду авто и на нем отправиться осматривать местные достопримечательности. В гостинице есть врач и обменный пункт валюты. Работает банкомат с международными валютными картами.

Кухня и шведский стол

Шведский стол Горячие блюда На открытой территории, можно перекусить десертами и снэками

На территории работают рестораны основной кухни и дополнительные, в которых много закусок и разнообразных напитков. В барах у бассейна и на пляже можно выпить прохладительные и алкогольные напитки.

Плюс и минусы

Гамак на территории отеля

У отеля есть и достоинства и недостатки.

К достоинству относится:

территория в идеальном состоянии;

хороший персонал;

интернет;

обустроенный детский город с бассейном;

красивый вид на море из окон;

пляж в шаговой доступности;

доступные цены на отдых.

Территория отеля

К недостаткам относятся:

своеобразное меню, без мяса;

на пляже крупная галька;

неудобный вход в море;

в бассейнах вода не охлаждается;

в номерах жарко из – за слабого центрального кондиционера;

плохое вечернее освещение территории отеля;

отсутствие развлечений на выходных;

неудовлетворительная уборка в номерах.

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Достопримечательности в окрестностях

Башня с часами в Конаклы

Ближайшие достопримечательности. Возле отеля достопримечательностей нет, поэтому надо ехать в город Аланию. В городе есть крепость, «Красной башни», порт, набережная на которой есть маленький водопад.

Самой близкой к отелю достопримечательность является: Incekum Beach Resort. До него примерно 6 км, он находится в одноименном турецком поселке его принято считать самым лучшим и теплым пляжем страны. Берег кажется золотым, потому что песок имеет красивейший золотой оттенок. Здесь удачно сочетаются песчаный пляж и прозрачное море, прекрасный ландшафт соснового леса и развитая инфраструктура, красивейшие закаты сделали Инжекум лучшим местом для романтического отдыха. Вход в море плавный, небольшая глубина занимает большое пространство, поэтому здесь очень любят отдыхать семьи с маленькими детьми.

Площадь с башенными часами в Конаклы — часовая башня находится в центре парка Конаклы, на неё всегда обращают внимание туристы. Не далеко от неё находится аллея с фонтанами по ней приятно совершить прогулку в знойный день.

Konakli Mosque. Эта мечеть действующая, находится в курортном посёлке Конаклы, считается самым красивым зданием его видно с любой точки посёлка. Большой молельный зал белого цвета увенчан серебристыми куполами. Вокруг мечети стоят четыре минарета, белого цвета. Они имеют четыре яруса и венчают их конусообразные купола. До неё ехать почти 20 км.

Sarapsa Han Kervansarayi. Крепость Алании считается основной достопримечательностью города. Она стоит на скалистом полуострове, который выдается в Средиземное море. Её построил султан Алладин Кейкубид в XIII веке. Крепостные стены тянутся вдоль побережья на 8 км, раньше она состояла из трех рядов стен, 83 башен и 140 бастионов. Ее строили 12 лет.