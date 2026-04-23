Предлагаем вам спокойно и безопасно прокатиться верхом на лошадях и познакомиться с природой Аланьи. Мы поможем установить контакт с животным и проведём живописными маршрутами. Вам понравится, даже если раньше вы никогда не ездили верхом!
Описание экскурсии
Начнём с короткого инструктажа: познакомим вас с лошадьми, объясним основы безопасности и поможем уверенно почувствовать себя в седле.
Отправимся на прогулку в окрестностях Аланьи. Маршрут проходит по лесным тропам, холмам и вдоль реки, в спокойном и комфортном темпе. Во время прогулки вы насладитесь тишиной и чудесными пейзажами.
Маршрут выстраивается с учётом уровня подготовки участников и погодных условий. Подходит как для тех, кто едет верхом впервые, так и для гостей с опытом.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, всё необходимое снаряжение, инструктаж
- Трансфер забирает из районов Kızılağaç, Kızılot, Çenger, Okurcalar, Incekum, Avsallar, Payallar, Konaklı, Türkler
- Фотосъемка оплачивается дополнительно — €25 с чел., по желанию
- Верховая езда не рекомендуется беременным и путешественникам с проблемами спины
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 621 туриста
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательно провели время,катаясь на лошадях,рекомендую всем посетить эту ферму и интересно провести время! Имеется фотограф,за фото берет недорого.
Владислава
Ответ организатора:
Евгения, спасибо за обратную связь! Будем рады видеть вас снова!
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А
сомнительная поездка, нет точности в расчета с деньгами, удовольствие от поездки испорчено алчностью
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