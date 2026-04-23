Предлагаем вам спокойно и безопасно прокатиться верхом на лошадях и познакомиться с природой Аланьи. Мы поможем установить контакт с животным и проведём живописными маршрутами. Вам понравится, даже если раньше вы никогда не ездили верхом!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Начнём с короткого инструктажа: познакомим вас с лошадьми, объясним основы безопасности и поможем уверенно почувствовать себя в седле.

Отправимся на прогулку в окрестностях Аланьи. Маршрут проходит по лесным тропам, холмам и вдоль реки, в спокойном и комфортном темпе. Во время прогулки вы насладитесь тишиной и чудесными пейзажами.

Маршрут выстраивается с учётом уровня подготовки участников и погодных условий. Подходит как для тех, кто едет верхом впервые, так и для гостей с опытом.

Организационные детали