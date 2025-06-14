Проживание в пещере, волшебные долины, сказочные подземелья, захватывающие закаты и умопомрачительные рассветы с воздушными шарами. Мечтаете о незабываемых пейзажах и волшебной атмосфере? Тогда отправляйтесь с нами в Каппадокию!
Описание тураПогружение в мир Каппадокии Экскурсия в Каппадокию — это уникальное путешествие в мир природных чудес и древней истории, которое оставит незабываемые впечатления. В ходе двухдневного тура вы окунетесь в атмосферу фантастических пейзажей, исследуя величественные каменные образования и подземные города. Увидите знаменитые воздушные шары на рассвете, полюбуетесь величественными скальными церквями и почувствуете магию одного из самых загадочных уголков Турции. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть самые известные и удивительные уголки Каппадокии с комфортом и без лишних забот. Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии. Отель, вырубленный прямо в скале, не только погружает в атмосферу древности, но и предоставляет все условия для комфортного отдыха. Здесь вас ждут удобные номера, оформленные в аутентичном стиле. Это идеальное место для отдыха после насыщенного дня, и вы сможете ощутить атмосферу прошлого в сочетании с современными удобствами. Такой опыт оставит незабываемое впечатление и сделает ваш отдых еще более уникальным. Древние города и природные чудеса На протяжение всей экскурсии вы будете знакомиться с уникальными природными и историческими памятниками Каппадокии. Вас ждут подземные города, где люди жили и прятались от захватчиков, уникальные каменные церкви с древними фресками и неповторимые скальные образования. Вы сможете исследовать Национальный парк Гёреме, знаменитый своими впечатляющими каменными образованиями, которые напоминают величественные башни, которые образовались благодаря природным процессам за тысячи лет. Для любителей приключений будет возможность отправиться в экскурсию на воздушном шаре, наслаждаясь захватывающими видами на весь регион с высоты птичьего полета — это момент, который останется в вашей памяти навсегда. Экскурсия с комфортом и заботой о каждом Мы позаботимся обо всех аспектах вашего путешествия, чтобы вы могли наслаждаться только положительными впечатлениями. Наши гиды — это опытные и доброжелательные специалисты, которые расскажут вам о культуре, истории и традициях региона. Путешествие с нами — это не только знакомство с Каппадокией, но и комфортное и безопасное путешествие, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями. Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
- Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar. Внимание: отели в районе Крепости Аланьи — даем ближайшее место встречи.
03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar<p>Внимание: отели в районе Крепости Аланьи — даем ближайшее место встречи.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Проживание в пещерном отеле
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Входной билет в подземный город
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15$ за один прием пищи
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 50$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25$
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на квадроциклах (2 часа) - 50$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 25$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 120€ - 250€/чел. (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar
Внимание: отели в районе Крепости Аланьи — даем ближайшее место встречи.
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение - это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами)
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar. Внимание: отели в районе Крепости Аланьи - даем ближайшее место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 июн 2025
Совершенно в восторге от Каппадокии и невероятно крутого экскурсовода, знатока истории Турции - Султана. Мы с комфортом в автобусе добрались из Алании в Ургуп. Посетили необкновенные - поземный город, доли
Тур входит в следующие категории Аланьи
Похожие туры из Аланьи
-
25%
Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Завтра в 03:00
13 ноя в 03:00
$30
$40 за человека
-
22%
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
13 ноя в 04:30
$85.80
$110 за человека
-
20%
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый День 03:00
Завтра в 03:00
13 ноя в 03:00
$40
$50 за человека