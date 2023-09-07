Путешествие в прошлое: экскурсия по древним населенным пунктам Каппадокии
Каппадокия — одно из самых красивых, живописных, сюрреалистичных и вдохновляющих мест во всей Турции. Ее по праву можно назвать чудом природы, ежегодно привлекающим толпы туристов со всего мира. Не оставайтесь в стороне и посмотрите на красоты Каппадокии собственными глазами.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|$95
|Детский от 4 до 7 лет
|$85
|Детский от 0 до 3 лет
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Караван-сарай в Саратлы
- Древний город Каяшехир
- Византийская крепость
- Единственная церковь
- Мечеть Ибрагима Паши
- Церковь Девы Марии
- Римский хамам
- Город Ортахисар
- Город Ургуп
- Долина Деврент
- Долина Фантазий
- Гончарная мастерская «Хитит»
- Церковь Святая Нино Грузия
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Город Гореме
- Долина Голубей
Описание
Вас ждут незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Тур организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем наше приключение.
Что вас ждет
Каппадокия может похвастаться уникальным историческим и культурным наследием. В ходе двухдневного тура мы осмотрим удивительные чудеса природы. Вас поразят пейзажи долины Деврент и Долины голубей, которые известны причудливыми каменными столбами. За время экскурсии вы увидите многочисленные каменные глыбы: от конусов и колонн до скал в форме шляп. Также нас ждет посещение подземного города, древних населенных пунктов и музея под открытом небом Гереме, в котором находится более 30 скальных церквей и часовен. Прогулка среди античных домов и церквей дополнит ощущение полного погружения в прошлое.
Воздушные шары на рассвете
На второй день стоит встать пораньше, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке, откуда удобнее всего наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами, а по желанию можно и вовсе полетать на них. После наша экскурсия продолжится, и мы посетим такие же интересные локации, как и в первый день тура. Важная информация:
Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
Понедельник, Четверг, Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Караван-сарай в Саратлы
- Древний город Каяшехир
- Византийская крепость
- Единственная церковь
- Мечеть Ибрагима Паши
- Церковь Девы Марии
- Римский хамам
- Город Ортахисар
- Город Ургуп
- Долина Деврент
- Долина Фантазий
- Гончарная мастерская «Хитит»
- Церковь Святая Нино Грузия
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Город Гореме
- Долина Голубей
Что включено
- Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
- Входной билет в Подземный город
- Завтрак в первый день
- Завтрак в отеле
- Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
- Страховка
- Услуги гида (русско-, англо-, немецкоговорящие)
Что не входит в цену
- Напитки
- Отдельный одноместный номер (доплата 25 USD).
- Обед в ресторане
- Закат в «Красной долине»
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» 40-50$
- Полет на воздушном шаре на рассвете
- Фотосессия на джипе 35$
- Панорама 25$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После бронирования мы сообщим Вам место геолокации
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
7 сен 2023
Экскурсия очень понравилась! Гид Султан рассказывал много истории по пути и в местах остановок, видно что настоящий профессионал своего дела! Остановки были в интересных местах, много впечатлений оставили древние подземные города и пещеры в которых жили люди. Отель на все 5+! Очень атмосферно! Завтрак с видом на большую гору. Номер просто супер! Ни капли не пожалели, что взяли именно пещерный отель, он того однозначно стоит. Ну и конечно вид каменных грибов и шаров на рассвете это нечто 😍
И
Игорь
27 авг 2023
Гид Ильяс. Всё было супер. Всё что посоветовал зашло на ура! Жена летала на шаре, шаров было 150 штук, я брал джип сафари это ещё круче чем внутри шара. Фотки как из журнала. Организация отличная, всё чётко, во время, понятно!
По пути выручали другой автобус с русскими, там была какая то тётка базарная, а не гид.
По пути выручали другой автобус с русскими, там была какая то тётка базарная, а не гид.
Д
Динара
26 авг 2023
Р
Роман
5 авг 2023
Отличная экскурсия!!! Посетили много локаций, отличный гид. Проживание в пещерном отеле придаёт ещё больше колорита. Всем советую!!!
t
trey
23 мая 2023
я почувствовал себя героем сказки! Я рекомендую это путешествие всем!
А
Андрей
17 мая 2023
я ощутил себя настоящим исследователем! Это было незабываемо!
D
Denis
10 мая 2023
Невероятное путешествие в историю и природу! Проживание в пещерном отеле было уникальным опытом, который я никогда не забуду. Местные экскурсии позволили мне увидеть сказочные долины, воздушные шары и познакомиться с культурой этого удивительного региона.
Н
Новиков
4 мая 2023
все просто супер!!
H
Helen
23 апр 2023
Каппадокия DELUXE превзошла все мои ожидания! Я влюбилась в Каппадокию!
А
Анна
14 апр 2023
Пребывание в Каппадокии DELUXE было незабываемым! Проживание в пещерном отеле добавило особую атмосферу и ощущение уюта. Экскурсии по Каппадокии позволили увидеть удивительные скальные образования и насладиться потрясающими видами. Это было приключение, которое я запомню на всю жизнь!
Ф
Филипп
12 апр 2023
экскурсии по Каппадокии позволили мне увидеть удивительные скальные формации и исторические достопримечательности. Я наслаждался каждой минутой этой поездки!
S
Sasha
10 апр 2023
Экскурсии открыли для меня мир фантастических скал и пейзажей, которые оставили неизгладимое впечатление. Я вернусь сюда еще раз!
С
Сергеева
2 апр 2023
Каппадокия DELUXE стала для меня настоящим открытием! Проживание в пещерном отеле было на удивление уютным. Обязательно вернемся еще раз!
К
Карина
17 мар 2023
Каппадокия DELUXE - это сказочное место, которое захватывает дух! Проживание в пещерном отеле это было незабываемо!
Тур входит в следующие категории Аланьи
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