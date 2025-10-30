Мои заказы

Сказочная Каппадокия из Алании - пейзажи, которые не забываются

Приглашаем вас в удивительное путешествие в Каппадокию — край каменных долин, подземных городов и волшебных пейзажей! За два дня вы увидите легендарные скалы и крепости, прогуляетесь по древним монастырям и сделаете невероятные фото на фоне природных чудес.

У вас будет возможность полетать на воздушном шаре на рассвете и почувствовать себя частью этой сказочной страны.
5
8 отзывов
Описание тура

Незабываемое путешествие Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления. Гости могут исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии. Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом! Важная информация:
Возьмите с собой: паспорт, удобную обувь и одежду, тёплую куртку или толстовку (утром прохладно, особенно на шарах), наличные на доп. услуги.

Понедельник четверг суббота днём ранее мы с вами свяжемся напишем вам точное время выезда через WhatsApp

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Гид - Историк
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Завтраки и ужин в отеле
  • Большой комфортный автобус
  • Вода в автобусе
  • Проживание в двухместном номере
  • Проживание в двухместном номере, в пещерном отеле 1 ночь
  • Входной билет в Подземный город
  • Посещение города скал, Чавушин
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Долине Любви
  • Долина Фантазий, прогулка по долине
  • Долина голубей
  • Посещение Гончарной мастерской
  • Чай / кофе в Отели
  • Taşkın otel Ugrup
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Одноместный номер - доплата 15$
  • Закат в Красной долине - 15$
  • Обед 1-й день 15$
  • Oбед 2-й день 15$
  • Панорама воздушных шаров на джипе 50$
  • Панорама воздушных шаров на рассвете 1.5 часа 30$ автобусe
  • Полёт на воздушном шаре от 150 € до 250 € (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник четверг суббота днём ранее мы с вами свяжемся напишем вам точное время выезда через WhatsApp
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт
  • Удобную обувь и одежду
  • Тёплую куртку или толстовку (утром прохладно, особенно на шарах)
  • Наличные на доп. услуги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
О
Ольга
30 окт 2025
Спасибо Тимуру за организацию поездки, полеты отменили из-за погоды, но Тимур предложил поехать на вторую локацию, где взлетали примерно 20 шаров. Очень рада, что удалось увидеть это чудо! Поездка тяжелая
читать дальше

по времени, расчитывайте свои силы - это далеко. Еда хорошая, брали все обеды - понравилось. Отличный отель - не пещерный. Но очень уютный. Спали там буквально 6 часов… вся программа выполнена на отлично! Один раз точно советую! Жаль, что не выбирают попутчиков - была кампания, которая только пила алкоголь всю дорогу… Спасибо Тимуру за его выдержку и профессионализм!

В
Виктория
8 сен 2025
Хочу поделиться восторгом от своей двухдневной экскурсии в Каппадокию. Это было абсолютно потрясающе! Отдельная огромная благодарность нашему гиду Ильясу!
Он настолько интересно рассказывал историю каждого места, что его хотелось слушать, не
читать дальше

отрываясь.
Я путешествовала одна, и меня приятно удивила забота о комфорте туристов. Ильяс предложил тем, кто один, объединиться в общие номера (девочки с девочками, мальчики с мальчиками), чтобы не доплачивать за одноместное размещение. Это очень удобно) Отель хороший, комфортный, ужин и завтрак шведский стол.

Программа экскурсии была очень насыщенной. Мы посетили множество невероятно красивых локаций. Вечером ездила на закат. Долина куда привозят большая, можно полазить по этой горе и найти для себя лучшую обзорную точку, времени дают примерно 30 минут, как солнце садится сразу в трансфер и обратно. Нам немного не повезло с погодой — солнце скрылось в облаках, но даже несмотря на это, виды долины были настолько завораживающими и космическими, что совершенно не разочаровали.
Ну и, конечно, главная цель поездки — полет воздушных шаров! Это зрелище, которое невозможно описать словами. Это надо видеть! Сотни разноцветных шаров, медленно поднимающихся на фоне сказочных пейзажей на рассвете… Великолепно! Совет будущим туристам: обязательно выбирайте тур на джипах на шары. Это того стоит! Вас возят по нескольким смотровым точкам, подвозят максимально близко, и ты оказываешься прямо в эпицентре этого волшебства.

Т
Татьяна
26 авг 2025
Хочу рассказать вкратце об экскурсии, если вы еще думаете,надо вам оно или нет, скажу своё мнение - надо! Абсолютно не пожалели, несмотря на пугающе длинный путь (7 часов в одну
читать дальше

сторону).
Это единственный из туров в Каппадокию, где завтрак в первый день был включён, везде пишут брать ланч-бокс из отеля.
Далее маршрут у всех одинаковый, и да это интересные локации, такого нигде больше не увидите. Интересная история самого региона, и это не только про воздушные шары. Комфортный приятный гид Ильяс, ненавязывает доп услуги, рассказал показал фотки, да да, нет нет, все ок.
Учитывайте что в стоимость входят только базовые услуги, это не all inclusive)
Я лично всегда опираюсь на отзывы туристов, перед покупкой туров/экскурсии и поэтому пишу - экскурсия крутая, запоминающаяся, однозначно рекомендую 👍
Допом брали поездку на красивый закат и рассвет на джипах на шары, своих денег однозначно стоит, самим не добраться. В наш день стоимость полёта на шаре была 230 евро, но нас вполне устроило посмотреть с земли с перемещением за шарами на джипах, итого 3-4 локации, полный восторг. Скальный отель не брали, как выяснилось на любителя, кому-то зашло, кому-то нет.
Обеды брали один на двоих с ребёнком, мужу полноценный, порции приличные.

О
Ольга
12 июн 2025
Первый раз взяли такой дальний тур. Изначально боялись, что не выдержим дорогу, но автобусы комфортные, ехали с очень опытным и хорошим водителем. Наш гид очень хорошо знает свое дело, настоящий историк, благодаря его рассказам очень много узнали про Каппадокию.
Е
Екатерина
17 мая 2025
Путешествие в Каппадокию было настоящей сказкой. Воздушные шары, скальные города и величественные пейзажи создали неповторимую атмосферу, которую невозможно забыть.
А
Артём
11 мая 2025
"Поездка в Каппадокию была подарком от жены, и я честно не ожидал, что она мне так понравится. Мне обычно ближе активный отдых, но тут и природа, и культура, и спокойствие
читать дальше

- всё вместе было очень гармонично. Особенно понравилось, как нас принимали в отеле, очень душевно и по-домашнему, погода была тоже очень хорошая: не жарко, не холодно, такая погода была прям супер. Мы ходили везде гуляли, смотрели все долины, просмотрели. Советую вам всем брать в этой фирмы Hayat Tour.
"

С
Светлана
8 мая 2025
"Когда я оказалась в Каппадокии, у меня реально перехватило дыхание. Не думала, что бывает такая красота наяву. Особенно утром, когда всё небо усыпано шарами. Мы с мужем просто сидели на крыше и молчали, настолько это было завораживающе. Там всё как в сказке, и хочется остаться надолго, также я хочу сказать отдельно спасибо гиду Ильясу. Остались очень довольны.
"
О
Ольга
2 апр 2025
"Каппадокия — это магия. Мы поехали туда с подругой, и я могу сказать, что это было лучшее решение. Мы катались по долинам, фоткались на фоне этих невероятных скал, ели кебабы и пили вино на закате. Всё как в фильме. Хочу туда вернуться зимой — говорят, там ещё круче.
"

