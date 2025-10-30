Приглашаем вас в удивительное путешествие в Каппадокию — край каменных долин, подземных городов и волшебных пейзажей! За два дня вы увидите легендарные скалы и крепости, прогуляетесь по древним монастырям и сделаете невероятные фото на фоне природных чудес.
У вас будет возможность полетать на воздушном шаре на рассвете и почувствовать себя частью этой сказочной страны.
Описание тура
Незабываемое путешествие Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления. Гости могут исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии. Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом! Важная информация:
Возьмите с собой: паспорт, удобную обувь и одежду, тёплую куртку или толстовку (утром прохладно, особенно на шарах), наличные на доп. услуги.
Понедельник четверг суббота днём ранее мы с вами свяжемся напишем вам точное время выезда через WhatsApp
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид - Историк
- Завтрак в первый день экскурсии
- Завтраки и ужин в отеле
- Большой комфортный автобус
- Вода в автобусе
- Проживание в двухместном номере
- Входной билет в Подземный город
- Посещение города скал, Чавушин
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долине Любви
- Долина Фантазий, прогулка по долине
- Долина голубей
- Посещение Гончарной мастерской
- Чай / кофе в Отели
- Taşkın otel Ugrup
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Одноместный номер - доплата 15$
- Закат в Красной долине - 15$
- Обед 1-й день 15$
- Oбед 2-й день 15$
- Панорама воздушных шаров на джипе 50$
- Панорама воздушных шаров на рассвете 1.5 часа 30$ автобусe
- Полёт на воздушном шаре от 150 € до 250 € (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник четверг суббота днём ранее мы с вами свяжемся напишем вам точное время выезда через WhatsApp
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: паспорт
- Удобную обувь и одежду
- Тёплую куртку или толстовку (утром прохладно, особенно на шарах)
- Наличные на доп. услуги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
30 окт 2025
Спасибо Тимуру за организацию поездки, полеты отменили из-за погоды, но Тимур предложил поехать на вторую локацию, где взлетали примерно 20 шаров. Очень рада, что удалось увидеть это чудо! Поездка тяжелая
В
Виктория
8 сен 2025
Хочу поделиться восторгом от своей двухдневной экскурсии в Каппадокию. Это было абсолютно потрясающе! Отдельная огромная благодарность нашему гиду Ильясу!
Он настолько интересно рассказывал историю каждого места, что его хотелось слушать, не
Т
Татьяна
26 авг 2025
Хочу рассказать вкратце об экскурсии, если вы еще думаете,надо вам оно или нет, скажу своё мнение - надо! Абсолютно не пожалели, несмотря на пугающе длинный путь (7 часов в одну
О
Ольга
12 июн 2025
Первый раз взяли такой дальний тур. Изначально боялись, что не выдержим дорогу, но автобусы комфортные, ехали с очень опытным и хорошим водителем. Наш гид очень хорошо знает свое дело, настоящий историк, благодаря его рассказам очень много узнали про Каппадокию.
Е
Екатерина
17 мая 2025
Путешествие в Каппадокию было настоящей сказкой. Воздушные шары, скальные города и величественные пейзажи создали неповторимую атмосферу, которую невозможно забыть.
А
Артём
11 мая 2025
"Поездка в Каппадокию была подарком от жены, и я честно не ожидал, что она мне так понравится. Мне обычно ближе активный отдых, но тут и природа, и культура, и спокойствие
С
Светлана
8 мая 2025
"Когда я оказалась в Каппадокии, у меня реально перехватило дыхание. Не думала, что бывает такая красота наяву. Особенно утром, когда всё небо усыпано шарами. Мы с мужем просто сидели на крыше и молчали, настолько это было завораживающе. Там всё как в сказке, и хочется остаться надолго, также я хочу сказать отдельно спасибо гиду Ильясу. Остались очень довольны.
О
Ольга
2 апр 2025
"Каппадокия — это магия. Мы поехали туда с подругой, и я могу сказать, что это было лучшее решение. Мы катались по долинам, фоткались на фоне этих невероятных скал, ели кебабы и пили вино на закате. Всё как в фильме. Хочу туда вернуться зимой — говорят, там ещё круче.
