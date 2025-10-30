Незабываемое путешествие Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Аланьи предлагает незабываемые впечатления. Гости могут исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии. Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом! Важная информация:

Возьмите с собой: паспорт, удобную обувь и одежду, тёплую куртку или толстовку (утром прохладно, особенно на шарах), наличные на доп. услуги.