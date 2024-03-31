Подземные города и необычные конусы «грибы»: экскурсия в Каппадокию из Аланьи
Каппадокия, еще в древности прозванная «Страной лошадей», расположена на востоке Турции.
Приглашаем вас посетить край, известный на весь мир благодаря своему уникальному ландшафту, древним подземным городам и парящим над долиной воздушным шарам. Погрузитесь в неповторимую атмосферу этого чуда природы с историей, уходящей вглубь веков.
Приглашаем вас посетить край, известный на весь мир благодаря своему уникальному ландшафту, древним подземным городам и парящим над долиной воздушным шарам. Погрузитесь в неповторимую атмосферу этого чуда природы с историей, уходящей вглубь веков.
Ближайшие даты:
2
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$54
|Детский от 7 до 11 лет
|$30
|Детский от 0 до 6 лет (без места)
|$0
|Детский от 0 до 6 лет (с местом)
|$15
|Взрослый 9+
|$60
|Детский от 4 до 7 лет
|$30
|Взрослый 9+ (с обедами)
|$90
|Детский от 4 до 7 лет (с обедами)
|$45
|Детский от 0 до 3 лет (с местом в автобусе)
|$30
|Детский от 0 до 3 лет (без места в автобусе)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземные города Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
- Знаменитую Долину Любви
- Великолепную Долину Голубей
- Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Описание
Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад. На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности. Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии. В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» - все это вы увидите, посетив данную экскурсию. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.
03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземные города Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
- Знаменитую Долину Любви
- Великолепную Долину Голубей
- Долину Пашабаг, где находятся самые большие «грибы» конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Что включено
- ✚ Трансфер от/до отеля
- ✚ Услуги русскоговорящего гида
- ✚ Входной билет в «Подземный город»
- ✚ Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» г. Ургюп
- ✚ Завтрак в горах Торос в первый день экскурсии
- ✚ Ужин и завтрак в отеле (шведский стол).
Что не входит в цену
- ▬ Напитки
- ▬ Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - (10 USD)
- ▬ Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - (10 USD)
- ▬ Полет на воздушном шаре - (1 час) (100 - 200 USD зависит от сезона)
- ▬ Посещение Панорамы воздушных шаров - ((1.5 часа) - 15 USD)
- ▬ Посещение Заката в Красной Долине - (10 USD)
- ▬ Входной билет в «Музей под открытым небом Пашабаг»
- ▬ Одноместный номер (доплата 15 $).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 111 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
31 мар 2024
К
Ксения
25 ноя 2023
Потрясающая поездка. Если у вас гид Сердар, значит вам повезло. На эти два дня он окружил нас заботой и теплом, мы стали одной большой семьей. Не хотели расставаться. Были некоторые трудности, но Сердар все решил. Все остались довольны. И удача нам улыбнулась, шары были. Второй раз еду на экскурсию этой компанией. И с каждым разом возвращаюсь довольная, с морем впечатлений. Благодарю и желаю процветания компании и всех благ Сердару 🫶 а еще он может делает красивые фото и видео
С
Светлана
15 ноя 2023
Прекрасная экскурсия, хорошо организована, трансфер в отель прибыл без опозданий, после чего отвез на пункт сбора, где все разместились в комфортном автобусе.
Отдельная благодарность гиду Сердару, он сделал наше путешествие незабываемым - интересно рассказывал, проявлял много заботы и участия, а его требования к опоздавшим танцевать под песни Бузовой каждый раз вызывали шквал восторга у всего автобуса, мы пели в дороге детские песни, шутили и останавливались в красивейших местах. Спасибо!
Отдельная благодарность гиду Сердару, он сделал наше путешествие незабываемым - интересно рассказывал, проявлял много заботы и участия, а его требования к опоздавшим танцевать под песни Бузовой каждый раз вызывали шквал восторга у всего автобуса, мы пели в дороге детские песни, шутили и останавливались в красивейших местах. Спасибо!
G
Garifull
15 ноя 2023
Гид Султан - очень грамотный, было интересно слушать
В целом, экскурсия организована комфортно, в дороге делали остановки на обед (но 400 лир с человека, нам показалось неоправданно дорого за обычное кафе, в одном даже не было туалета.
Отель DURU впринципе устроил на одну ночь, завтрак был. Рядом с отелем есть, где прогуляться. За доп плату брали катание на лошадях на закате - 2 часа медленно плелись колонной:(
На рассвете брали джип тур - понравилось!
В целом, экскурсия организована комфортно, в дороге делали остановки на обед (но 400 лир с человека, нам показалось неоправданно дорого за обычное кафе, в одном даже не было туалета.
Отель DURU впринципе устроил на одну ночь, завтрак был. Рядом с отелем есть, где прогуляться. За доп плату брали катание на лошадях на закате - 2 часа медленно плелись колонной:(
На рассвете брали джип тур - понравилось!
O
Olak1
12 ноя 2023
Сама экскурсия понравилась Каппадокия действительно сказочная. Что не понравилось ценообразование на сайте цена 49 долларов, при бронировании цена вдруг стала 55 долларов. Не очень понравился гид плохо говорил по русски с сильным акцентом. Группу почему то раздели на 38 человек и 10 человек в большей группе гид действительно был очень хороший в нашей средний. Еще бронировала экскурсию на 8.11 за день 7.11 пишут что экскурсии не будет, тоже как я считаю организация не очень
B
Beauty_in_blue
3 ноя 2023
Только вчера вернулись из Каппадокии. Гид Султан. Масса впечатлении. Экскурсия очень крутая. Там должен побывать каждый!!! Отдельное спасибо гиду Султану. Сразу видно что человек любит свою работу, очень много и интересно рассказывал о местах где мы были.
Т
Татьяна
31 окт 2023
Экскурсия очень интересная, замечательный профессиональный гид Султан с глубокими познаниями истории страны, уютный отель с великолепным видом на долину.
Повезло с погодой, взлетело порядка 50 воздушных шаров, это было потрясающее зрелище! Спасибо организаторам за сказочную экскурсию!
Повезло с погодой, взлетело порядка 50 воздушных шаров, это было потрясающее зрелище! Спасибо организаторам за сказочную экскурсию!
M
Morozov
28 окт 2023
Н
Наталия
25 окт 2023
Ю
Юлия
24 окт 2023
Все понравилось 😊
Оля просто 🔥🔥🔥
Оля просто 🔥🔥🔥
Е
Евгений
19 окт 2023
Потрясающе!!! Не смотря на долгую дорогу, впечатлений очень много и все исключительно положительные. Каппадокия это что невероятное. Очень красиво. Ну, а панорама шаров на рассвете, запомниться на всю жизнь. Очень рекомендую эту экскурсию.
П
Павлова
15 окт 2023
Ю
Юлия
8 окт 2023
Впечатления от экскурсии не возможно описать словами!!!!! Мы попали в чудесную сказку, в которую трудно поверить не увидев своими глазами. А восход солнца со взлетом сотен воздушных шаров просто потрясающ. Но, изюминкой на торте была наш экскурсовод Виола, наша группа была сборная: русские, украинцы, поляки, молдоване, англоговорящие туристы и, даже, пакистанцы, но, проводя экскурсии на трёх языках она не только обоготила наши знания, но и передружила нашу группу. Даже жаль было уезжать.
Ю
Юлия
7 окт 2023
А
Анна
4 окт 2023
Тур входит в следующие категории Аланьи
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