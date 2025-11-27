Экскурсия в Каппадокию — это захватывающее путешествие в регион уникальных ландшафтов и богатой истории.
Вас ждут впечатляющие древние пещерные города, полет на воздушном шаре, долины и необычные скальные образования.
Описание тураНезабываемое путешествие с яркими впечатлениями Нас ждёт ранний старт путешествия. Дорога предстоит долгая, но она окупится удивительными видами и эмоциями, которые подарит Каппадокия. Этот тур — идеальная возможность увидеть самые яркие достопримечательности Каппадокии, узнать её историю и окунуться в уникальную атмосферу этого волшебного края! В первый день мы посетим: Крепость Учхисар — крепость, высеченная в скале, возвышается над всей Каппадокией, открывая потрясающие виды на долины и холмы. Поднявшись на вершину, вы сможете насладиться захватывающими панорамами и почувствовать себя частью истории. Долина Монахов и музей Гёреме. Музей под открытым небом Гёреме — это культурное наследие, где вы сможете увидеть древние церкви и монастырские помещения, высеченные в мягком вулканическом туфе. Величие Долины Монахов поражает своим спокойствием и атмосферой, в которой звучат отголоски прошлого. Долины Любви и Ведьминых труб. Эти долины с их причудливыми скальными формами очаровывают своей необычной красотой и напоминают декорации к фантастическому фильму. Красную реку (Кызылырмак). Эта величественная река с красноватым оттенком воды — символ Турции. На остановке вы сможете полюбоваться её водами и сделать потрясающие фотографии на фоне живописных пейзажей. Подземный город — спускаясь в подземные лабиринты, вы ощутите атмосферу древних времён. Гончарную мастерскую. Завершение дня — визит в мастерскую, где создаются удивительные изделия из глины. После насыщенной программы вы заселитесь в комфортабельный отель, где сможете отдохнуть и набраться сил. Во второй день нас ждёт: Полет на воздушном шаре или панорамная площадка — это уникальная возможность увидеть, как Каппадокия пробуждается под первыми лучами солнца. Для тех, кто предпочитает оставаться на земле, будет организована поездка на панорамную площадку с прекрасным видом на долины, где парят воздушные шары. Долина Верблюдов. Долина, названная так из-за скальных образований, похожих на верблюдов, очаровывает своей сказочной атмосферой. Каравансарай в Аксарае. Этот древний каравансарай погружает в эпоху шелкового пути. Обед в Конье. Конья славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кухней. В уютной обстановке вы попробуете национальные блюда, которые никого не оставляют равнодушным. Важная информация:
- Полет на воздушном шаре можно приобрести исключительно у организатора поездки. В противном случае участие в экскурсии может быть недоступно.
- Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменный комплект одежды, кофту, а также перекус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная крепость Учхисар
- Долина Любви
- Долина Ведьминых труб
- Красная река
- Гончарная мастерская
- Долина Верблюдов
- Каравансарай в городе Аксарай
- Город Конья
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Экскурсионная программа и услуги русскоговорящего гида
- Входной билет в «Подземный город»
- Проживание в отеле в двухместном номере WhiteStone Hotel или Taşkın otel
- Питание: 1 ужин и 1 завтрак
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Ночное шоу - 50 €
- Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - 15 €
- Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - 15 €)
- Полет на воздушном шаре - (1 час, 180 - 300 €, зависит от сезона)
- Посещение панорамы воздушных шаров - (1, 5 часа - 35 € на автобусе, 55 € на джипах)
- Закат в «Красной долине» - 15 €
- Одноместный номер - доплата 15 €
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
