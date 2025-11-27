Каппадокия — это уникальный уголок Турции, поражающий своей красотой, живописными ландшафтами и волшебной атмосферой. Это природное чудо ежегодно притягивает путешественников со всех концов света. Окунитесь в сказочную атмосферу Каппадокии и насладитесь её великолепием лично!
Описание тураНезабываемая Каппадокия за два дня Нас ждёт ранний старт путешествия. Дорога предстоит долгая, но она окупится удивительными видами и эмоциями, которые подарит Каппадокия. Этот тур — идеальная возможность увидеть самые яркие достопримечательности Каппадокии, узнать её историю и окунуться в уникальную атмосферу этого волшебного края! В первый день мы посетим: Крепость Учхисар Учхисарская крепость, высеченная в скале, возвышается над всей Каппадокией, открывая потрясающие виды на долины и холмы. Поднявшись на вершину, вы сможете насладиться захватывающими панорамами и почувствовать себя частью истории. Долину Монахов и музей Гёреме Музей под открытым небом Гёреме — это культурное наследие, где вы сможете увидеть древние церкви и монастырские помещения, высеченные в мягком вулканическом туфе. Величие Долины Монахов поражает своим спокойствием и атмосферой, в которой звучат отголоски прошлого. Долину Любви Эта долина с её причудливыми скальными формами очаровывает своей необычной красотой. Долину Ведьминых труб Сказочная долина, полная загадочных каменных башен, напоминает декорации к фантастическому фильму. Красную реку (Кызылырмак) Эта величественная река с красноватым оттенком воды — символ Турции. На остановке вы сможете полюбоваться её водами и сделать потрясающие фотографии на фоне живописных пейзажей. Подземный город Спускаясь в подземные лабиринты, вы ощутите атмосферу древних времён. Гончарную мастерскую Завершение дня — визит в мастерскую, где создаются удивительные изделия из глины. После насыщенной программы вы заселитесь в комфортабельный отель, где сможете отдохнуть и набраться сил. Во второй день нас ждёт: Полет на воздушном шаре или панорамная площадка Полет на воздушном шаре — это уникальная возможность увидеть, как Каппадокия пробуждается под первыми лучами солнца. Для тех, кто предпочитает оставаться на земле, будет организована поездка на панорамную площадку с прекрасным видом на долины, где парят воздушные шары. Долина Верблюдов Долина, названная так из-за скальных образований, похожих на верблюдов, очаровывает своей сказочной атмосферой. Каравансарай в Аксарае Этот древний каравансарай погружает в эпоху шелкового пути. Обед в Конье Конья славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кухней. В уютной обстановке вы попробуете национальные блюда, которые никого не оставляют равнодушным. Обратная дорога После завершения маршрута вас ждет обратная дорога, где вы сможете поделиться впечатлениями и воспоминаниями о насыщенном и ярком путешествии. Важная информация:
- Полет на воздушном шаре можно приобрести исключительно у организатора поездки. В противном случае участие в экскурсии может быть недоступно.
- Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменный комплект одежды, кофту, а также перекус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная крепость Учхисар
- Долина Любви
- Долина Ведьминых труб
- Красная река
- Гончарная мастерская
- Долина Верблюдов
- Каравансарай в городе Аксарай
- Город Конья
Что включено
- Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай, кофе, вода)
- Услуги гида
- Входной билет в Подземный город
- Один завтрак и ужин
- Страховка
- Проживание в двухместном номере, 1 ночь в пещерном отеле
Что не входит в цену
- Напитки
- Отдельный одноместный номер (доплата 25 €)
- Обед в ресторане - 15 €
- Закат в «Красной долине» - 15 €
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» - 40-50 €
- Полет на воздушном шаре - (1 час, 180 - 300 €, зависит от сезона)
- Фотосессия на джипе - 40 €
- Посещение панорамы воздушных шаров - (1, 5 часа - 35 € на автобусе, 55 € на джипах)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Аланьи
