Путешествие в Каппадокию — незабываемое дополнение к отпуску у моря! Вас ждут фантастические пейзажи, загадочная культура пещерных городов и яркие впечатления.
Мы увидим Национальный парк Гёреме, скальные крепости, полетаем на воздушном шаре и встретим лучший закат в мире в долине Кызыл Чукур.
Описание тураПутешествие в Каппадокию: откройте магию Турции Каппадокия — удивительный регион в самом сердце страны, известный своими фантастическими скальными образованиями и пещерными городами. Здесь вы найдете знаменитые «каменные грибы», особенно впечатляющие в Долине монахов (Пашабаг) и долине национального парка Гёреме. Веками назад в этих скалах троглодиты создавали свои жилища, а позднее ранние христиане использовали их как убежища. Сегодня Каппадокия считается одним из лучших мест в мире для полетов на воздушных шарах. Во время подъема вы сможете насладиться захватывающими видами ландшафтов, сформированных природными стихиями, ветром и дождем, открыть для себя магию этого древнего региона и увидеть лучший закат в мире в долине Кызыл Чукур. Важная информация:
- Полет на воздушном шаре можно приобрести исключительно у организатора поездки. В противном случае участие в экскурсии может быть недоступно.
- Не забудьте взять с собой: заграничный паспорт, наличные для личных расходов, солнцезащитные очки, дождевик или зонтик (на случай дождя в Каппадокии), удобную одежду и обувь, а также фотоаппарат для ярких кадров.
- Для участия в экскурсии требуется полная предоплата, так как необходимо заранее приобрести авиабилеты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение долины Девели
- Панорама долины Пашабаг
- Мастерской по обработке камня Оникс
- Аванос и Красная река
- Долина голубей
- Крепость Учхисар
- Гёреме - музей под открытом небом
- Подземный город
- Панорамная остановка во время заката
Что включено
- Авиабилеты/n/n
- Проживание в отеле с питанием HB (завтрак и ужин в отеле)
- Трансферы
- Входные билеты/n
- Профессиональный гид
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед в ресторане - 15€
- Отдельный одноместный номер (доплата 25€)
- Полет на воздушном шаре на рассвете
- Закат в «Красной долине» - 15€
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» - 40-50€
- Фотосессия на джипе - 40€
- Посещение панорамы воздушных шаров - (1, 5 часа - 35€ на автобусе, 55€ на джипах)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Аланьи
