Анталья: Сафари на квадроциклах с страховкой и трансфером из отеля

Отправьтесь в путешествие по лесам вокруг Анталии на гидами ATV.
Испытайте пересечённый рельеф и красоту Торосских гор, наслаждаясь захватывающими офф-роуд приключениями.
Описание трансфер
Важная информация:
Пожалуйста, оставьте ваши контакты в Whats.
App или Telegram, чтобы я мог с вами связаться. Не действуйте вне группы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. **Горы Тавр**: Это одна из самых красивых панорам Анталии. Во время поездки на ATV гости смогут наслаждаться видами на подножие гор и природные красоты региона
- 2. **Речные запрудки**: Во время тура на ATV, гости смогут увидеть прибрежные участки рек и запруды. Эта зона известна своей природной красотой и захватывающими пейзажами
- 3. **Лесное сафари**: Гости будут проезжать через густые леса, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Это уникальная возможность почувствовать гармонию с природой
- 4. **Тренировочные трассы**: Во время коротких тренировок на ATV, гости смогут испытать свои силы на пыльных и грязных трассах. Это отличная возможность для любителей адреналина
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно/n
- Гид
- Обучение управлению квадроциклом
- Квадроцикл и шлем
- 1, 5-часовая поездка на квадроцикле
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Фотографии и видео
Место начала и завершения?
Отели или места для гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Оставьте ваши контакты в WhatsApp или Telegram
- Чтобы я мог с вами связаться. Не действуйте вне группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Ivan
1 июн 2025
Купился на упоминание водопада. Его я, конечно же, не увидел. Ездил на экскурсию из Богазкента. Час на дорогу в один конец. Небольшой инструктаж на английском (не дрифтить, с трассы не
