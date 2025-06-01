Анталья: Сафари на квадроциклах с страховкой и трансфером из отеля

читать дальше

сходить, это не жать, то не трогать), тестовый заезд большой колонной (4-5 багги и 6-10 квадриков). Ну и поехали. Ехали через теплицы, по дороге, по лесам каким-то сосновым. Потом остановка минут на 15 (непонятно зачем). И в обратную дорогу. Обязательно берите с собой платок (закрыть нос и рот), очки. В конце покатушек продают фотки, брелоки с вашими фото. Покупать их не обязательно. Потом обратно в отель. На все эти приключения у меня ушло больше 4х часов. Из Антальи будет быстрее, конечно же. В целом, интересный опыт покатушек.