Путешествие на квадроциклах в Белеке - это уникальная возможность испытать себя на прочность и насладиться природой Турции. Под руководством опытных инструкторов участники преодолеют лесные тропы, ручьи и холмы. Маршрут включает

остановки у водопадов и зелёных холмов, где можно сделать впечатляющие фотографии. Организаторы обеспечивают трансфер, страховку и защитные шлемы, а кураторы помогут с любыми вопросами. Подходит для водителей от 16 лет и пассажиров от 10 лет

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Приготовьтесь к свободе вне асфальта! После инструктажа и тест-драйва вы отправитесь на квадроцикле в самое сердце природы — туда, где нет туристической суеты. Вас ждёт захватывающее сафари по бездорожью Белека: пыльные лесные тропы, ручьи, крутые подъёмы и спуски.

На маршруте предусмотрены остановки: освежиться у водопадов, полюбоваться зелёными холмами, скалами и долинами, сделать эффектные фото и просто перевести дух. Опытные инструкторы будут рядом на всём маршруте.

Организационные детали