Мои заказы

Сафари на квадроциклах в Белеке (из Антальи)

Динамичное приключение ждёт вас в Белеке! Квадроциклы, живописные тропы и захватывающие пейзажи подарят незабываемые эмоции и адреналин
Путешествие на квадроциклах в Белеке - это уникальная возможность испытать себя на прочность и насладиться природой Турции. Под руководством опытных инструкторов участники преодолеют лесные тропы, ручьи и холмы. Маршрут включает
читать дальше

остановки у водопадов и зелёных холмов, где можно сделать впечатляющие фотографии.

Организаторы обеспечивают трансфер, страховку и защитные шлемы, а кураторы помогут с любыми вопросами. Подходит для водителей от 16 лет и пассажиров от 10 лет

4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные пейзажи Белека
  • 🛡️ Включена страховка и трансфер
  • 🧑‍🤝‍🧑 Подходит для семей и друзей
  • 🌊 Остановки у водопадов
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
Сафари на квадроциклах в Белеке (из Антальи)© Анна
Сафари на квадроциклах в Белеке (из Антальи)© Анна
Сафари на квадроциклах в Белеке (из Антальи)© Анна
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Водопады
  • Зелёные холмы
  • Скалы
  • Долины

Описание экскурсии

Приготовьтесь к свободе вне асфальта! После инструктажа и тест-драйва вы отправитесь на квадроцикле в самое сердце природы — туда, где нет туристической суеты. Вас ждёт захватывающее сафари по бездорожью Белека: пыльные лесные тропы, ручьи, крутые подъёмы и спуски.

На маршруте предусмотрены остановки: освежиться у водопадов, полюбоваться зелёными холмами, скалами и долинами, сделать эффектные фото и просто перевести дух. Опытные инструкторы будут рядом на всём маршруте.

Организационные детали

  • Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, запрещается брать с собой на багги телефоны и другую технику
  • Это прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
  • Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет
  • Одевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать — пыль и грязь неизбежны
  • В стоимость входит: трансфер до места старта и обратно, страховка, защитный шлем. По желанию можно арендовать очки для сафари — €10, бандану — €10, а также заказать фото или видео — €30
  • Мы организуем трансфер из районов Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara и из центра. Если вы живёте в Kaleiçi, заберём вас возле McDonald’s, из Konyaaltı — на главной дороге. Из района Кепез не сможем вас забрать
  • К участию не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
На 1 QUAD 1 человек€36
На 1 QUAD 2 человека€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 11877 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
Виталий
2 окт 2025
Сама трасса хорошая,интересная. Но вот состояние транспорта и отношение со стороны инструкторов оставляет желать лучшего. Тормоза практически не работают(чтобы затормозить надо выжимать рычаг до упора) если вы девушка то вам
читать дальше

будет очень сложно тормозить так что аккуратнее на спусках и держите дистанцию. Инструктора очень грубые, чуть какие проблемы сразу повышают голос, оскорбляют хотя вашей вины нет в том что техника глохнет, ломается. За малейшие царапины захотят снять с вас не малую сумму за починку развалюх за которыми они не следят. Не платите им за ремонт!!!!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Анталья: Сафари на квадроциклах с страховкой и трансфером из отеля
На квадроциклах
1 час 18 минут
-
10%
1 отзыв
Групповая
Анталья: Сафари на квадроциклах с страховкой и трансфером из отеля
Начало: Отели или места для гостей
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$40.50$45 за человека
Джип-Сафари в Анталии
Джиппинг
На автобусе
6 часов
-
9%
3 отзыва
Групповая
Джип-Сафари в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48$53 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье