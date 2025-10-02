Путешествие на квадроциклах в Белеке - это уникальная возможность испытать себя на прочность и насладиться природой Турции. Под руководством опытных инструкторов участники преодолеют лесные тропы, ручьи и холмы. Маршрут включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные пейзажи Белека
- 🛡️ Включена страховка и трансфер
- 🧑🤝🧑 Подходит для семей и друзей
- 🌊 Остановки у водопадов
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Водопады
- Зелёные холмы
- Скалы
- Долины
Описание экскурсии
Приготовьтесь к свободе вне асфальта! После инструктажа и тест-драйва вы отправитесь на квадроцикле в самое сердце природы — туда, где нет туристической суеты. Вас ждёт захватывающее сафари по бездорожью Белека: пыльные лесные тропы, ручьи, крутые подъёмы и спуски.
На маршруте предусмотрены остановки: освежиться у водопадов, полюбоваться зелёными холмами, скалами и долинами, сделать эффектные фото и просто перевести дух. Опытные инструкторы будут рядом на всём маршруте.
Организационные детали
- Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, запрещается брать с собой на багги телефоны и другую технику
- Это прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
- Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет
- Одевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать — пыль и грязь неизбежны
- В стоимость входит: трансфер до места старта и обратно, страховка, защитный шлем. По желанию можно арендовать очки для сафари — €10, бандану — €10, а также заказать фото или видео — €30
- Мы организуем трансфер из районов Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara и из центра. Если вы живёте в Kaleiçi, заберём вас возле McDonald’s, из Konyaaltı — на главной дороге. Из района Кепез не сможем вас забрать
- К участию не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|На 1 QUAD 1 человек
|€36
|На 1 QUAD 2 человека
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 11877 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
2 окт 2025
Сама трасса хорошая,интересная. Но вот состояние транспорта и отношение со стороны инструкторов оставляет желать лучшего. Тормоза практически не работают(чтобы затормозить надо выжимать рычаг до упора) если вы девушка то вам
