1 чел.
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Групповая
10 часов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Дети до 4 лет (включительно) на квадроциклы не допускаются»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
Начало: Трансфер от отеля
«Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Сафари на багги или квадроциклах (30-40 минут) проводится у берега реки»
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey29 мая 2024Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
- ААнастасия9 мая 20247 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
- ААртем15 апреля 2024Многогранная экскурсия за свою стоимость! Заряд энергии обеспечен! А вокруг еще и бомбезная природа! Экипировка надежная.
- ЕЕлена4 апреля 2024Очень крутая экскурсия!
- ФФилипп22 марта 2024Хороший актив-отдых, советую попробовать. Четко сопровождали на всех этапах экскурсии.
- EEvgenii7 ноября 2023Все было прекрасно, но так как участников было очень много, инструктаж был быстрым и не понятным (все было на английском) Баги ломались на дороге, мы сменили 2 штуки, но мы такие были не одни) Но эмоций хватило на долго. За все 5+
- ССофья9 октября 2023Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима", но мне было ок.
- ММария24 сентября 2023Очень милые и приятные ребята, фотограф вообще умница, столько бегал, ловил кадры, и стоимость за фото порадовала. Маршрут дают так,
- ДДимитро4 июня 2023Сафари на квадроциклах в Анталии - это настоящая взрывная смесь экстрима и впечатлений! Мы с друзьями выбрали эту экскурсию и
- ККарина21 июня 2022Сафари на квадроциклах, Рафтинг, ЗиплайнВ целом все понравилось., красиво. Впечатление испортилось только, потому что не провели инструктаж и сразу посадили за квадроциклов, а потом сняли с них через пару минут езды, но потом компенсировали бесплатным рафтингом.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "На квадроциклах" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 40. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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