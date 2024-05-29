Джип-туры на квадроциклах

Найдено 5 экскурсий в категории «На квадроциклах» в Анталье, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Дети до 4 лет (включительно) на квадроциклы не допускаются»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
Начало: Трансфер от отеля
«Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Сафари на багги или квадроциклах (30-40 минут) проводится у берега реки»
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    29 мая 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
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    Да, определённо да. Всем советую всё супер! В конце отзыва напишу нюансы которые стоит учитывать. Длинная версия: Начал записывать отзыв ещё в начале поездки что бы ничего не забыть и точно описать происходящее на свежих эмоциях. Меня забрали из отеля на 20 минут позже договорённого, но это норм. С здешним трафиком и сложностью логистики в плане поиска отелей и главное - пассажиров в этих отелях. Всё понимаю, претензий нет. Дальше мы носились по городу собирая всех пассажиров - это тоже предсказуемо 😊. Первое интересное ощущение возникло когда мне захотелось пристегнутся в микро автобусе) но, не забываем что этот трип активного отдыха и адреналина - тут всё продумано!) ремней нет 😅 После 20 минут езды по городу - водитель подумал что нам наверное скучно, и решил включить музыку. Видимо колонки впереди не работали, по этому, что бы водителю было слышно он включил задние колонки на полную. Для понимания громкости, что бы поговорить с соседом по сиденью нужно было надрывать связки и кричать в ухо. Но через минут 20 приходит смирение и вы просто наслаждаетесь поездкой. Но не долго 😅 По началу водитель даже немного щадил нас и ставил английские песни. Однако ни одну мы не дослушали до конца. Где то на половине каждой песни они переставали нравиться водителю и он переключал на следующую 😅возможно он просто хотел что бы мы успели послушать все? 😅 Но тут пошли турецкие песни. Их мы слушали до конца а некоторые по два раза (а может нет? Звучат одинаково) 😅 Если вы не знаете что такое турецкая музыка - включите индийкую на ютубе и поставьте скорость воспроизведения на 0,25-0,75 (в зависимости от жанра). Тут хочется заметить что пишу всё это вообще без каких то претензий а просто как полный отчёт о поездке и пытаюсь передать всю палитру эмоций. Это другая культура и мы тут в гостях. Стиль вождения и люди везде разные и лично я приехал посмотреть как тут живут и получил интересный опыт 👍😅 Повторяю претензий ноль! Пока всё нравится) В какой то момент мы вышли на трассу и водитель закрыл окна. Что то зажужжало над головой… Это был турецкий кондиционер. От обычного он отличался гудением сломанных подшипников и теплым воздухом который он выдувал 😅. Тут я понял что о нашем здоровье тоже подумали и позаботились что бы мы не замёрзли 😅 Было бы очень тупо простудится в такой поездке 😓 В какой то момент мы приехали на небольшую стоянку где можно было сходить в туалет и купить воды, снеков, очки, головные уборы и всего остального по мелочи. Так же местный диджей ставил нам 50 centа и Akonа. 👍 Топ 😊 (Не - правда топ, хорошая музыка😊). После небольшой остановки мы тронулись дальше. Водитель тоже понял что открытые окна всё же эффективнее чем турецкий кондиционер - и открыл окна. Так же он нашел кнопку на магнитофоне, которая ставила песню на повтор. Он так же продолжал заботится о том что бы мы все отчётливо слышали музыку, переодически добавляя громкость. 👍😊 В дальнейшей поездке по горам - сложилось впечатление что мы сильно опаздываем. 🤔 По скольку мы шли на обгон в местах где можно и нельзя - дабы обогнать остальные туристические маршрутки и приехать первыми 👍😊 Нам удалось. Мы первые 💪. Сейчас чего то ждём 😅 Для тех кого беспокоит вопрос туалетов. Они есть, но я бы посоветовал сделать всё что бы они вам не понадобились 😅 Ну там не есть с прошлого вечера например😅 Но дальше… честно, вас просто затягивает в эпицентр эмоций. Да, как и везде в Турции вам непременно предложат доп. услуги, по типу аренды аква костюма или покупки очков и. т. д. Но об этом позже. Сначала вас покатают на сафари. Сафари это какая то машина без крыши и окон. Это весело) я и раньше катался на таких, но тут вопрос скорее какой водитель вам попадется. Наш включил музыку на полную и носился по горам. Дальше мы сделали остановку в живописных местах, по фоткались. Посмотрели на мост которому 2000 лет. Ну знаете, обычный Питерский мост 🤷‍♂️😅 Далее последовал Рафтинг. Надо понимать что туры устраивают разные операторы и этих операторов тьма тьмущая. Конкретно мне попался тур от Chill Out. Очень клёвые ребята, расскажу позже. Из минусов. Ни о каком русско говорящим гиде и речи не шло, да и в принципе вся наша группа была интернациональная. Всё. Минусы закончились. Сам рафтинг прям советую) вот он как выглядит на фото вот он именно такой. На лодке в общей сложности мы прошли около 10-12 километров. Если по фото не понятно интересно вам или нет, Ютуб вам в помощь. Опыт очень классный! На самом деле у каждого тура +/- хорошие гиды и примерно один и тот же маршрут. Остановки и порядок действий разный. Некоторые да, говорят по русски. Но по факту, вам это нафиг не надо. Всё понятно и без этого. Все гиды прикалываются и шутят всю дорогу. Вас могут внезапно столкнуть в низ с лодки, или начать водяную войну с рядом идущей 😅 Адреналина и эмоций масса. И все позитивные 👍😊 Далее была остановка. Тут мы пересели на багги. Можно было самому выбирать поедешь ты на багги или на квадриках. Тут все зависит от вашей группы. Если у вас в группе улитки, пожилые и дети, то вы будете двигаться с их скоростью. Однако если повезёт и у вас будет активная группа, будет возможность погонять. Катаетесь вы примерно 20 минут. Ни скажу что прям вау, примерно как картинг. Но как смена деятельности работает отлично. 👍😊 Дальше шел Зип Лайн. На вас надевают снаряжение, и дают проехать по Зип Лайну. Для меня не в новинку, по этому не вау, но в целом - это крутое ощущение полёта 😊👍 Всё безопасно. Можно поехать с ребёнком на руках 👍 Тут мы продолжили сплавляться на лодках по реке (Рафтинг). Ну и по прибытию на точку изначального отправления нас очень вкусно накормили! Напитки да, платные. Но цены завышены не сильно. Примерно в 1.2-1.5 раза от реальной цены в магазинах. Так что не критично. В конце концов, вы на отпуске, можно и позволить а не жмотиться! (Да, пиво тоже продаётся (5е/175 лир)😉) За эту поездку ваша группа постепенно сплочается и в конце все уже общаются друг с другом на любых языках. Все на эмоциях а водитель который оказался одним из наших сопровождающих становится «своим». На обратном пути, громкая музыка ни капли не напрягает и кто то даже просит поставить конкретную песню 😅. Но большинство спит от усталости 😅. Кондиционер дул не такой уж и тёплый воздух, можно и потерпеть. К тому же, скорее всего вы будете спать 😅 Короче. Эмоций вагон и маленькая тележка. Крайне советую) По поводу нюансов которые не были описаны в описании и других отзывах. Очень здорово что в описании написано взять полотенце, очки, головные уборы и сменную одежду. Если вы ломаете голову - а как я повезу с собой рюкзак, он же промокнет. Вы оставляете все не нужные вам вещи в машине на которой вы приезжаете 👍😊 Что я бы посоветовал взять с собой: - Водонепроницаемый чехол для телефона. Желательно на верёвке. Что бы он висел на шее и вы быстро могли взять его в руки для фото (продаётся на месте за 10е/350 лир) - Костюм или купальник в котором вы будете сплавляться. Ну или как минимум полотенце и сменные трусы. По скольку на месте можно арендовать гидро костюм за 5е/175 лир - Водные тапочки с ТОЛСТОЙ ПОДОШВОЙ. Продаются на месте за 10е/350лир. Ваши ботинки с вероятностью 300% намокнут. Если хотите на всякий случай вторую пару носков. - Возьмите с собой очки и бандану. По скольку катаясь на багги летит очень много пыли и грязи, порой крупные ошмётки грязи прилетают вам прямо в лицо и это очень не приятно и не безопасно (Прикрепил фото). Их так же можно купит на месте. Очки 4е/140 лир Бандана 4е/140е. - Запаситесь денежкой что бы иметь возможность купит напитки или доп. Услуги (цены могут измениться). Всю поездку вас будут снимать и фотографировать. Видео с фото можно купить за 30-40е. Файл скинут на Watsapp или эмейл. Деньги можно спокойно оставить в машине на время активностей. Подводя итог. Однозначно советую! Ездил не совсем в сезон (конец мая) за 35е. Оно однозначно того стоит! Конкретно мне попался команда Chill Out. Очень клёвые ребята. Дружелюбная атмосфера. Это их семейные и весь Трип прошел по семейному тепло и классно! Надеюсь вам тоже повезёт 👍😊

    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • А
    Артем
    15 апреля 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Многогранная экскурсия за свою стоимость! Заряд энергии обеспечен! А вокруг еще и бомбезная природа! Экипировка надежная.
  • Е
    Елена
    4 апреля 2024
    Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
    Очень крутая экскурсия!
  • Ф
    Филипп
    22 марта 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Хороший актив-отдых, советую попробовать. Четко сопровождали на всех этапах экскурсии.
  • E
    Evgenii
    7 ноября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    Все было прекрасно, но так как участников было очень много, инструктаж был быстрым и не понятным (все было на английском) Баги ломались на дороге, мы сменили 2 штуки, но мы такие были не одни) Но эмоций хватило на долго. За все 5+
  • С
    Софья
    9 октября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима", но мне было ок.
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    Самое веселье - это, конечно, с разгону въезжать в лужу и разбрызгивать грязь 😅 Так что, да, надевайте купальник, сверху одежду, какую не жалко (чтобы не обгореть!) - и потом в ней же на рафтинг. Из вещей с собой ничего взять не получится, потом на сплаве можно в реке оставить; максимум - телефон, если купите водонепроницаемый чехол. На сплаве нам повезло, река довольно спокойная, на порогах всего пару раз заливало. А вот весной, гид сказал, река становится полноводной. Гид интересно рассказывал о горах и знаковых местах, показал где можно искупаться, шутил и заводил кричалки. А уж какие пейзажи - горы и лес 💔 Потом был вкусный обед на веранде с видами на реку. Благодарю весь коллектив, который участвовал в организации приключения!

    Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"
  • М
    Мария
    24 сентября 2023
    Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
    Очень милые и приятные ребята, фотограф вообще умница, столько бегал, ловил кадры, и стоимость за фото порадовала. Маршрут дают так,
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    чтобы можно было отдохнуть, а так же предоставляют за Доп плату Пандамы, попить, очки и перчатки. Тоже за реальные деньги. Молодцы

  • Д
    Димитро
    4 июня 2023
    Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
    Сафари на квадроциклах в Анталии - это настоящая взрывная смесь экстрима и впечатлений! Мы с друзьями выбрали эту экскурсию и
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    не пожалели ни на секунду. Отличная организация, профессиональные гиды и потрясающая природа Турции. Это было незабываемо! Рекомендую всем, кто ищет ярких эмоций!

  • К
    Карина
    21 июня 2022
    Сафари на квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
    В целом все понравилось., красиво. Впечатление испортилось только, потому что не провели инструктаж и сразу посадили за квадроциклов, а потом сняли с них через пару минут езды, но потом компенсировали бесплатным рафтингом.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
  3. Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
  4. Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
  5. Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "На квадроциклах" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 40. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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