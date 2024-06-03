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скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
«Для конного сафари практически нет ограничений, кроме объективных физических проблем со здоровьем»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€55 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«14:00 — Сафари на кабриобусе по каньону Тазы (2 часа)»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
40€36 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах в Анталии со страховкой
Начало: Трансфер от отеля
«09:45/16:45 — Прибытие на место сафари»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
12 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
«Каньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копру Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Анталии находится на расстоянии 90 километров»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
12 часов
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Джип-Сафари в Анталии
Начало: Анталия
«Джип-Сафари в Анталии Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
«Сафари Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные)»
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Групповая
7 часов
Джип Сафари из Антальи
Начало: Ваш отель
«Джип-сафари в Гебиз на полноприводном внедорожнике Отправляйтесь в незабываемое приключение на полноприводных внедорожниках, чтобы ощутить все прелести турецкой природы во время сафари в Гебизе»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
$40 за человека
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на багги»
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey3 июня 2024Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- AAndrey29 мая 2024Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
- ААльбина16 мая 2024Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
- ААнастасия9 мая 20247 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
- ААртем15 апреля 2024Многогранная экскурсия за свою стоимость! Заряд энергии обеспечен! А вокруг еще и бомбезная природа! Экипировка надежная.
- ССавелия13 апреля 2024мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))
- ЕЕлена4 апреля 2024Очень крутая экскурсия!
- ФФилипп22 марта 2024Хороший актив-отдых, советую попробовать. Четко сопровождали на всех этапах экскурсии.
- ААртем10 декабря 2023Очень все понравилось. Веселый водитель. Прекрасные красоты.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Сафари»
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