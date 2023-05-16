Это замечательное путешествие по Сиде и Манавгату с профессиональным гидом и комфортабельным транспортом – это одна из лучших экскурсий, которую обязательно стоит сделать во время вашего отдыха, чтобы насладиться развлечениями, культурой и природной красотой

Сторона древний город

Тур из Антальи в Сторону и Манавгат – это однодневный экскурсионный тур в знаменитый город Сторона, расположенный в 50 км. от Антальи, и в Манавгат, где находится знаменитый водопад.

Сторона является муниципалитетом Манавгата. Он также является популярным туристическим направлением, подобным Алании и Манавгату. Сторона в древности была важным городом-портом, благодаря своему расположению на берегу моря. В городе сохранились многочисленные исторические памятники, такие как театр, храм Аполлона, хаммамы, городские стены, торговые агоры и памятный фонтан. Раскопки продолжаются уже много лет, и каждый день находятся более интересные здания и артефакты. Античный город и современный туристический город Сторона создают красивую комбинацию. Наш профессиональный гид предоставит подробную информацию о этих местах.

Город Манавгат и водопад

Манавгат, находящийся в 50 км. от Антальи, является вторым по величине округом после Алании. Манавгат славится своей рекой и водопадом. Водопад Манавгата падает с камней высотой 3-4 метра. Водопад Манавгата имеет более широкое распространение, чем другие водопады в Средиземном море, и более сильную поток. Вокруг водопада много чайных садов и зеленых зон, создавая прохладную и спокойную атмосферу. Вы можете сделать памятные фотографии и насладиться прекрасной атмосферой во время этой остановки.

Река Манавгат и Кулльи мечеть

Музей Йорук, расположенный на площади около 4000 м², был создан, чтобы хорошо познакомить посетителей с жизнью, традициями и обычаями Йоруков, а также для более понятной иллюстрации открытых выставок музея с помощью скульптур. Миграция Йоруков, животноводство и национальный вид спорта – борьба в масле – представлены скульптурами для посетителей. Кроме того, на открытой выставочной площадке музея можно увидеть 3 типа палаток Йоруков.

Важная информация: