Античная Сиде, музей оливок и музей йоруков
Очаровательная история древнего Сиде, вкусное оливковое масло Музея оливок и интересная культура Музея Йорук объединены в туре: Сиде, Музей оливок и Музей Йорук! В этом туре вы откроете для себя историческое и культурное наследие, отдохнете в тени оливковых деревьев и познакомитесь с гостеприимной жизнью Йоруков.
Ближайшие даты:
16
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даты
Что вас ожидает:
- Древний город Сиде
- Театр
- Музей Сиде
- Храм Аполлона и Афины
- Оливковый музей
- Манавгатский водопад
- Мечеть Куллие
- Музей Ёрук
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это замечательное путешествие по Сиде и Манавгату с профессиональным гидом и комфортабельным транспортом – это одна из лучших экскурсий, которую обязательно стоит сделать во время вашего отдыха, чтобы насладиться развлечениями, культурой и природной красотой
Сторона древний город
Тур из Антальи в Сторону и Манавгат – это однодневный экскурсионный тур в знаменитый город Сторона, расположенный в 50 км. от Антальи, и в Манавгат, где находится знаменитый водопад.
Сторона является муниципалитетом Манавгата. Он также является популярным туристическим направлением, подобным Алании и Манавгату. Сторона в древности была важным городом-портом, благодаря своему расположению на берегу моря. В городе сохранились многочисленные исторические памятники, такие как театр, храм Аполлона, хаммамы, городские стены, торговые агоры и памятный фонтан. Раскопки продолжаются уже много лет, и каждый день находятся более интересные здания и артефакты. Античный город и современный туристический город Сторона создают красивую комбинацию. Наш профессиональный гид предоставит подробную информацию о этих местах.
Город Манавгат и водопад
Манавгат, находящийся в 50 км. от Антальи, является вторым по величине округом после Алании. Манавгат славится своей рекой и водопадом. Водопад Манавгата падает с камней высотой 3-4 метра. Водопад Манавгата имеет более широкое распространение, чем другие водопады в Средиземном море, и более сильную поток. Вокруг водопада много чайных садов и зеленых зон, создавая прохладную и спокойную атмосферу. Вы можете сделать памятные фотографии и насладиться прекрасной атмосферой во время этой остановки.
Река Манавгат и Кулльи мечеть
Музей Йорук, расположенный на площади около 4000 м², был создан, чтобы хорошо познакомить посетителей с жизнью, традициями и обычаями Йоруков, а также для более понятной иллюстрации открытых выставок музея с помощью скульптур. Миграция Йоруков, животноводство и национальный вид спорта – борьба в масле – представлены скульптурами для посетителей. Кроме того, на открытой выставочной площадке музея можно увидеть 3 типа палаток Йоруков.
Важная информация:
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Все экскурсии, заявленные в программе
- Трансфер (4.20 BMW Gran Coupe)
- Трансфер между достопримечательностями
- Что не входит
- Личные расходы
- Еда и питье
- Национальный парк, руины и входные билеты в музеи
- Расходы, не указанные в включенных
- Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Жилье гостя - это место нашей встречиЗавершение: Жилье гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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