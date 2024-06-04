1 чел.
По популярности
скидка
19%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
«В музее находятся 13 выставочных залов и 15 000 экспонатов, большую часть которых нашли при раскопках загадочного античного города Перге в 15 км от Антальи, основанного по указанию прорицателя Калхаса после Троянской войны»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144€116 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«📍 Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«А также заглянем в два музея: турецкого быта и школы дервишей»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
«Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
«На территории Иераполиса работает археологический музей, который регулярно пополняется находками историков»
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€30 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
«Начало экскурсии — в археологическом музее Перге»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145€116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
«Водопад Дюден и Этнографический музей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
«Археологический музей и водопад»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Археологический музей Антальи: путешествие в прошлое для взрослых и детей
Откройте вместе с детьми тайны древних цивилизаций в Археологическом музее Антальи. Вас ждут увлекательные рассказы и творческие задания
«Если повезёт, услышим классическую музыку в стенах музея — очень необычно и впечатляюще»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«Во время прогулки по Калечим будет возможность зайти в Дом культуры (ещё один этнографический музей)»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Они просто еще не были в Археологическом музее Анталии в сопровождении хорошего гида»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
«А также помогу с помощью экспонатов музея ощутить преемственность эпох в других аспектах жизни: ведении быта, устройстве домов и праздновании важных событий»
€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
«Они смогут рассказать много интересного о каждом музее, которое вы посетите, и показать экспонаты, о которых вы могли бы пропустить, путешествуя самостоятельно»
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Путешествие по древности и культуре из Анталии
Погрузитесь в удивительный мир древнего Сиде и природы Манавгата с эксклюзивной экскурсией из Анталии
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
«Кроме того, на открытой выставочной площадке музея можно увидеть 3 типа палаток Йоруков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
«Музей дервишей и Исторический район Калеичи»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
«Во второй части экскурсии мы отправимся в один из лучших археологических музеев мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Открыть музей под открытым небом и полюбоваться пейзажами турецких Мальдив
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
450€405 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
«Дополнительные расходы: проезд на транспорте — около 70 центов за билет, билет в Музей саркофагов — 5 евро/чел»
€141 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«Музейная экспозиция познакомит вас с жизнью Мустафы Кемаля Ататюрка»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
«В археологическом музее решат загадки, соотнесут предметы разных периодов и ответят на главный вопрос: что же общего между античным городом и музеем»
€157 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
«По следам прошлого В археологическом музее Анталии вы отправитесь в путешествие на много веков назад: узнаете интересные события и факты, рассмотрите памятники, скульптуры и орудия труда доисторического периода»
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
«Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и посетим новый музей «Некрополис Анталии» и водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
187$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Этнографический музей Анталии, расположенный в двух исторических особняках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
«В новом музее вы посмотрите на статуи языческих богов и богинь, саркофаги и сокровища Пергамского царства, Римской и Византийской империй»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55€42 за человека
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
«Встечаемся в городском музее археологии — здесь многовековая история оживает в рассказах о древних артефактах и монументальных руинах»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- ММарина23 мая 2024Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
- ААнастасия19 мая 2024Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень
- ЯЯна17 мая 20242 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
- ИИгорь11 мая 2024Путешествовал в начале мая. Было 10 часов между рейсами и решил осмотреть город тк в нем никогда не был. Меня
- ААлина9 мая 2024Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
- OOleg4 мая 2024На час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочи - очень интересный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Музеи»
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