Музеи и искусство Антальи

Найдено 26 экскурсий в категории «Музеи» в Анталье, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
скидка
19%
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
«В музее находятся 13 выставочных залов и 15 000 экспонатов, большую часть которых нашли при раскопках загадочного античного города Перге в 15 км от Антальи, основанного по указанию прорицателя Калхаса после Троянской войны»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144116 за всё до 3 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«📍 Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«А также заглянем в два музея: турецкого быта и школы дервишей»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
«Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
«На территории Иераполиса работает археологический музей, который регулярно пополняется находками историков»
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
30 за человека
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
«Начало экскурсии — в археологическом музее Перге»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145116 за всё до 4 чел.
Анталья старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
«Водопад Дюден и Этнографический музей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
«Археологический музей и водопад»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Археологический музей Антальи для взрослых и детей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Археологический музей Антальи: путешествие в прошлое для взрослых и детей
Откройте вместе с детьми тайны древних цивилизаций в Археологическом музее Антальи. Вас ждут увлекательные рассказы и творческие задания
«Если повезёт, услышим классическую музыку в стенах музея — очень необычно и впечатляюще»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
118 за всё до 6 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«Во время прогулки по Калечим будет возможность зайти в Дом культуры (ещё один этнографический музей
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Маленькими шагами к Большой истории - музей Анталии для взрослых с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Они просто еще не были в Археологическом музее Анталии в сопровождении хорошего гида»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
«А также помогу с помощью экспонатов музея ощутить преемственность эпох в других аспектах жизни: ведении быта, устройстве домов и праздновании важных событий»
143 за всё до 4 чел.
Анталийские Исторические Музеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Анталийские Исторические Музеи: Калеичи в деталях
Знакомство с историей Анталии через эксклюзивный тур по музеям Калеичи с профессиональными гидами
Начало: Площадь Республики или Археологический музей
«Они смогут рассказать много интересного о каждом музее, которое вы посетите, и показать экспонаты, о которых вы могли бы пропустить, путешествуя самостоятельно»
Расписание: Каждый День с 9:00 до 13:30, с 14:00-18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Античная Сиде, музей оливок и музей йоруков: откройте для себя новые миры
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Путешествие по древности и культуре из Анталии
Погрузитесь в удивительный мир древнего Сиде и природы Манавгата с эксклюзивной экскурсией из Анталии
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
«Кроме того, на открытой выставочной площадке музея можно увидеть 3 типа палаток Йоруков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
«Музей дервишей и Исторический район Калеичи»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
«Во второй части экскурсии мы отправимся в один из лучших археологических музеев мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Открыть музей под открытым небом и полюбоваться пейзажами турецких Мальдив
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
450405 за всё до 4 чел.
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
«Дополнительные расходы: проезд на транспорте — около 70 центов за билет, билет в Музей саркофагов — 5 евро/чел»
141 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«Музейная экспозиция познакомит вас с жизнью Мустафы Кемаля Ататюрка»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248224 за всё до 8 чел.
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
«В археологическом музее решат загадки, соотнесут предметы разных периодов и ответят на главный вопрос: что же общего между античным городом и музеем»
157 за всё до 6 чел.
Археологический Музей Анталии
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
«По следам прошлого В археологическом музее Анталии вы отправитесь в путешествие на много веков назад: узнаете интересные события и факты, рассмотрите памятники, скульптуры и орудия труда доисторического периода»
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
«Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и посетим новый музей «Некрополис Анталии» и водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
187$150 за всё до 4 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Этнографический музей Анталии, расположенный в двух исторических особняках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
«В новом музее вы посмотрите на статуи языческих богов и богинь, саркофаги и сокровища Пергамского царства, Римской и Византийской империй»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
«Встечаемся в городском музее археологии — здесь многовековая история оживает в рассказах о древних артефактах и монументальных руинах»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5533 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
    читать дальше

    экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
    читать дальше

    об актуальных раскопках на территории древнего Перге. Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень
    читать дальше

    внимательно, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, приготовленные Еленой. Можно было преподнести информацию во взрослом скучно-нудном контексте, но Елена рассказала все просто великолепно. Было интересно всем! А музей, сами понимаете - не самое веселое место. Но удалось заинтересовать и удержать внимание самых взыскательных слушателей! В конце детки получили сладкий приз - и это было просто бесконечно приятно и им и родителям. По организации - Елена связалась с нами по телефону за сутки до мероприятия. В день мероприятия была на связи и сразу отвечала на сообщения. После - помогла найти дорогу до старого города и даже помогла оплатить проезд (карты РФ не действуют, лирами мы еще не обзавелись, евро в автобусе не принимают) Благодарим от всей души! Советуем как грамотного, интеллектуально образованного, интересного гида и как хорошего человека!

    Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и
  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
    читать дальше

    силами совсем мало. Виктория при составлении маршрута учла все, это время пролетело очень быстро, погрузились в историю, посетили все места которые запланировали. Время пролетело очень быстро да еще с таким крутым Гидом. Все было точно по времени, у нас был + трансфер с отеля и назад. Виктория очень светлая такое чувство что ты знаком с человеком долгое время. Спасибо Вам за Ваш труд, а то мамы отдельное спасибо!!! Турция прекрасная страна!!!!

    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Большое путешествие по Анталье на авто
    Путешествовал в начале мая. Было 10 часов между рейсами и решил осмотреть город тк в нем никогда не был. Меня
    читать дальше

    забрали из аэропорта и привезли обратно после экскурсии. Провел тур гид Ведат – отличный гид. Очень эрудированный и отличный рассказчик. Меня больше всего поразил древний город Перге. Это что-то невероятное, как будто окунулся в римскую эпоху. Удивительно, что это можно увидеть в наше время. Затем поехали обедать в ресторан с очень вкусной местной едой, затем к морю, потом на смотровую территорию, потом в старый город. В итоге мы провели больше 6 часов. Это фантастика, конечно! Естественно, я смело рекомендую этот тур, если вы хотите познакомится с Анталией.

  • А
    Алина
    9 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
    читать дальше

    экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻

    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и этоЗамечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это
  • O
    Oleg
    4 мая 2024
    Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    На час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочи - очень интересный гид
    читать дальше

    Алекс - просто как человек интересный, знает несколько языков, очень очень вежливый, любые вопросы решает максимально, заботится об удобстве. Сама экскурсия даже слишком насыщенная и завод оникса, и Памуккале, и озеро Салда. Микроавтобус конечно не очень приспособленный для 4 часа езды… Просыпаешься рано, можно бы и поспать,но … если вы ниже 170см то может и комфортно, а если выше, то спина очень устанет.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
  2. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  3. Яркая Анталья на авто
  4. Старый город в Анталье и водопад Дюден
  5. Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Музеи" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 30 до 405 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Анталье на 2024 год по теме «Музеи», 136 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам