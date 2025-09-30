Погрузитесь в кристально чистые воды Средиземного моря у берегов Анталии — познакомьтесь с яркими экзотическими рыбами, загадочной рыбой-ящерицей и, возможно, даже грациозными морскими черепахами.
Экскурсия подходит для новичков и гарантирует красочные впечатления от настоящего подводного приключения.
Описание водной прогулкиПогружение в мир Средиземноморья Наша экскурсия — это шанс увидеть удивительный подводный мир, скрытый под поверхностью самого тёплого и гостеприимного моря Турции. Прозрачная морская вода откроет перед вами богатство разнообразных рыб: от ярких черноглазых и желтоглазых до необычной рыбы-ящерицы. Счастливчикам могут встретиться грациозные морские черепахи. Полная безопасность и забота Вас сопровождают опытные инструктора, которые проведут подробный инструктаж и будут поддерживать на каждом этапе. Не важно, есть ли у вас опыт: программа построена так, чтобы новичок чувствовал себя уверенно. Современное оборудование и индивидуальный подход — ваша гарантия спокойствия и комфорта. Подходит для всех — старше 14 лет Погружение рассчитано как на новичков, так и на тех, кто знаком с дайвингом. Хотите сделать свой первый вдох под водой или просто открыть для себя новые места Турции? Вам к нам. Незабываемые эмоции обеспечены. Яркие впечатления навсегда Каждое погружение — отдельное маленькое приключение. Вы не только побываете в мире морских обитателей, но и почувствуете себя частью удивительной экосистемы. Дайвинг в Анталии оставит вам впечатления, к которым захочется возвращаться снова и снова. Важная информация:
- На дайвинг обязательно возьмите с собой купальник, полотенце, деньги и воду.
- К участию допускаются лица старше 14 лет. Если ребёнку нет 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Кириш
- Пещера Пиратов
- Бухта Лунный Свет
Что включено
- Сопровождение профессионального инструктора
- 2 погружения
- Обед
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Инструктаж и экипировка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
30 сен 2025
Огромное спасибо организаторам, особенно инструктору Сергею. Все показал, научил, помог погружаться. Удалось посмотреть разных рыбок и даже морского ежа.
По организации все чётко, группа большая, но с ней хорошо справляются. Единственное, долго ждать, пока все погрузятся. Стоит придумать, чем будете заниматься пару часов на катере в это время.
