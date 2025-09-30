Мои заказы

Дайвинг и подводные открытия в Анталии

Погрузитесь в кристально чистые воды Средиземного моря у берегов Анталии — познакомьтесь с яркими экзотическими рыбами, загадочной рыбой-ящерицей и, возможно, даже грациозными морскими черепахами.

Экскурсия подходит для новичков и гарантирует красочные впечатления от настоящего подводного приключения.
5
1 отзыв
Дайвинг и подводные открытия в Анталии
Дайвинг и подводные открытия в Анталии
Дайвинг и подводные открытия в Анталии

Описание водной прогулки

Погружение в мир Средиземноморья Наша экскурсия — это шанс увидеть удивительный подводный мир, скрытый под поверхностью самого тёплого и гостеприимного моря Турции. Прозрачная морская вода откроет перед вами богатство разнообразных рыб: от ярких черноглазых и желтоглазых до необычной рыбы-ящерицы. Счастливчикам могут встретиться грациозные морские черепахи. Полная безопасность и забота Вас сопровождают опытные инструктора, которые проведут подробный инструктаж и будут поддерживать на каждом этапе. Не важно, есть ли у вас опыт: программа построена так, чтобы новичок чувствовал себя уверенно. Современное оборудование и индивидуальный подход — ваша гарантия спокойствия и комфорта. Подходит для всех — старше 14 лет Погружение рассчитано как на новичков, так и на тех, кто знаком с дайвингом. Хотите сделать свой первый вдох под водой или просто открыть для себя новые места Турции? Вам к нам. Незабываемые эмоции обеспечены. Яркие впечатления навсегда Каждое погружение — отдельное маленькое приключение. Вы не только побываете в мире морских обитателей, но и почувствуете себя частью удивительной экосистемы. Дайвинг в Анталии оставит вам впечатления, к которым захочется возвращаться снова и снова. Важная информация:
  • На дайвинг обязательно возьмите с собой купальник, полотенце, деньги и воду.
  • К участию допускаются лица старше 14 лет. Если ребёнку нет 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Кириш
  • Пещера Пиратов
  • Бухта Лунный Свет
Что включено
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • 2 погружения
  • Обед
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
  • Инструктаж и экипировка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • На дайвинг обязательно возьмите с собой купальник, полотенце, деньги и воду
  • К участию допускаются лица старше 14 лет. Если ребёнку нет 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алексей
30 сен 2025
Огромное спасибо организаторам, особенно инструктору Сергею. Все показал, научил, помог погружаться. Удалось посмотреть разных рыбок и даже морского ежа.

По организации все чётко, группа большая, но с ней хорошо справляются. Единственное, долго ждать, пока все погрузятся. Стоит придумать, чем будете заниматься пару часов на катере в это время.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Анталья с историком
На машине
3.5 часа
-
5%
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая Анталья
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180€189 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Анталье
На автобусе
6 часов
317 отзывов
Групповая
Экскурсия по Анталье
Познакомьтесь с Антальей: от захватывающих видов с горы Тюнектепе до исторических улочек Калеичи и круиза к Дюденскому водопаду
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
На машине
1 час
-
34%
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
€46€70 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье