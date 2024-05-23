1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«Это оптимальное место и для первого погружения, и для профессионального дайвинга: здесь нет сильного течения, поэтому вы сможете спокойно рассмотреть скатов, окуней, осьминогов, морских черепах и других подводных обитателей»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€37 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
Групповая
5 часов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
«Откройте для себя незабываемое подводное приключение во время дайвинг-тура, на фоне потрясающих кристально чистых вод Антальи»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай23 мая 2024Обязательно рекомендую к посещению Трансфер приехал вовремя, машина комфортная с кондиционером, водитель уведомляет о своем приезде по WhatsApp, время отправления не
- ДДарья12 апреля 2024Инструкторы большие молодцы! Каждому уделили время, силы, терпеливо все показывали и вместе с нами погружались) Русскоговорящих почти не было, все
- ААлена22 марта 2024Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
- ТТимур31 августа 2023Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
- ВВасильева23 мая 2023Это просто невероятно! Погружение в мир тайн и загадок, которые хранит подводная Анталия. Впечатления от дайвинга превзошли все ожидания. Обязательно повторю!
- ЖЖуков14 мая 2023Отличная экскурсия по дайвингу в Старом городе Анталии! Редко можно увидеть такое сочетание исторических руин и подводной жизни. Увлекательное приключение для всех любителей подводного мира.
- ССидорова11 мая 2023Волшебный мир подводного дайвинга! Забыла о реальности и окунулась в сказочные глубины моря. Отличная организация, профессиональные инструкторы и незабываемые эмоции. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Подводное плавание»
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