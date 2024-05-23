Дайвинг и купание с маской в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Анталье, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«Это оптимальное место и для первого погружения, и для профессионального дайвинга: здесь нет сильного течения, поэтому вы сможете спокойно рассмотреть скатов, окуней, осьминогов, морских черепах и других подводных обитателей»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
37 за человека
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Групповая
7 часов
27 отзывов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
Дайвинг в центре Анталии
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
8 отзывов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
«Откройте для себя незабываемое подводное приключение во время дайвинг-тура, на фоне потрясающих кристально чистых вод Антальи»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    23 мая 2024
    Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
    Обязательно рекомендую к посещению Трансфер приехал вовремя, машина комфортная с кондиционером, водитель уведомляет о своем приезде по WhatsApp, время отправления не
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    очень ранее, поэтому вам получится комфортно позавтракать в отеле и собраться Привозят на трансфере в Кемер-Марину, откуда вы далее отправляетесь на корабле на места погружения. На самом корабле один из инструкторов и заводила - Камран (извиняюсь, если ошибся:)), все всем объяснит на русском, также отдельно объясняют и англоговорящей группе. Можете задавать любой вопрос и говорить, если вас что-то беспокоит по ходу экскурсии Это было мое первое погружение, из-за чего, конечно, не было понимания и техники, как необходимо действовать под водой, но если вы справитесь со своим воображением и страхами, то получите нереальные эмоции Первое погружение выполняется на небольшую глубину в очень красивую практически бирюзовую воду, где вы покормите рыб, посмотрите на подводные камни и т. д. Вас пофотографируют и снимут видео, позднее вы сможете купить данный материал. Также, можно спокойно купаться, до и после погружения После первого погружения - ланч тайм, обед скромный, но на воде вам будет очень вкусно) Второе погружение проходит уже на большую глубину, надо быть готовым к этому, для уже опытных и смельчаков есть вариант с еще большей глубиной, на всем времени погружения за вами смотрит и направляет инструктор. Экскурсия великолепная - буду всем советовать и сам еще раз повторю, спасибо большое всей команде!

  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
    Инструкторы большие молодцы! Каждому уделили время, силы, терпеливо все показывали и вместе с нами погружались) Русскоговорящих почти не было, все
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    разговаривали на англ., было все понятно. Мы и нанырялись, и накупались, и загорели знатно. Трансфер немного опоздал, потом привез нас четко откуда забрал. В целом хорошая организация, нам понравилось! Фотки дорогие, конечно. Одна фотография была 10$, а весь комплект вместе с видео - 25$. Кофе на борту растворимый стоил 100 лир. Гидрокостюмы были на любой размер) Под водой покормили рыбок, поплавали. Для первого раза отлично. Не жалеем потраченных денег) Инструкторам реально большое уважение за их работу. Несколько часов из воды не вылезали.

  • А
    Алена
    22 марта 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
  • Т
    Тимур
    31 августа 2023
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
  • В
    Васильева
    23 мая 2023
    Дайвинг в центре Анталии
    Это просто невероятно! Погружение в мир тайн и загадок, которые хранит подводная Анталия. Впечатления от дайвинга превзошли все ожидания. Обязательно повторю!
  • Ж
    Жуков
    14 мая 2023
    Дайвинг в центре Анталии
    Отличная экскурсия по дайвингу в Старом городе Анталии! Редко можно увидеть такое сочетание исторических руин и подводной жизни. Увлекательное приключение для всех любителей подводного мира.
  • С
    Сидорова
    11 мая 2023
    Дайвинг в центре Анталии
    Волшебный мир подводного дайвинга! Забыла о реальности и окунулась в сказочные глубины моря. Отличная организация, профессиональные инструкторы и незабываемые эмоции. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Подводное плавание»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 37. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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