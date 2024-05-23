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очень ранее, поэтому вам получится комфортно позавтракать в отеле и собраться Привозят на трансфере в Кемер-Марину, откуда вы далее отправляетесь на корабле на места погружения. На самом корабле один из инструкторов и заводила - Камран (извиняюсь, если ошибся:)), все всем объяснит на русском, также отдельно объясняют и англоговорящей группе. Можете задавать любой вопрос и говорить, если вас что-то беспокоит по ходу экскурсии Это было мое первое погружение, из-за чего, конечно, не было понимания и техники, как необходимо действовать под водой, но если вы справитесь со своим воображением и страхами, то получите нереальные эмоции Первое погружение выполняется на небольшую глубину в очень красивую практически бирюзовую воду, где вы покормите рыб, посмотрите на подводные камни и т. д. Вас пофотографируют и снимут видео, позднее вы сможете купить данный материал. Также, можно спокойно купаться, до и после погружения После первого погружения - ланч тайм, обед скромный, но на воде вам будет очень вкусно) Второе погружение проходит уже на большую глубину, надо быть готовым к этому, для уже опытных и смельчаков есть вариант с еще большей глубиной, на всем времени погружения за вами смотрит и направляет инструктор. Экскурсия великолепная - буду всем советовать и сам еще раз повторю, спасибо большое всей команде!