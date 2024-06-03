Экскурсии по воде в Анталье

Найдено 61 экскурсия в категории «Водные развлечения» в Анталье, цены от €16, скидки до 38%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, обед (без напитков), морская прогулка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
скидка
25%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Пока вы изучите остров, насладитесь мягким песочком, поплаваете в море, пора будет возвращаться на корабль, где уже приготовлен обед»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4030 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Морская прогулка на остров Сулуада
скидка
15%
Групповая
9 часов
54 отзыва
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
«07:00–08:00 — выезд из Антальи на автобусе08:40 — остановка на завтрак09:30 — прибытие в бухту Адрасан, посадка на яхту10:00 — начало морского путешествия»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3429 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
«В автобусе с вами будет англоговорящий сопровождающий, на катере — русскоговорящий»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
На рыбалку - в мини-группе
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
65 за человека
Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
1 отзыв
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
«Гавань Кемера, которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте к острову Кекова»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Цена указана за яхту длиной 12 м»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
«— Трансфер от и до места проживания, прогулка на корабле по Зеленому Каньону— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)— Рыболовные снасти— Безлимитные напитки на яхте и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«краткий инструктаж, отправление на кораблике к бухте Кириш»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
37 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
«Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
34 отзыва
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
«Это морская прогулка и купание в бухтах без гида»
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
26 за человека
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Групповая
7 часов
27 отзывов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
скидка
38%
Групповая
10 часов
93 отзыва
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
«Вас ждёт морская прогулка и целый день на природе, а также знакомство с обитателями кораллового рифа и, если повезёт, — с черепахами каретта-каретта»
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45$28 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
30 отзывов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Погода и ветер в осенне-зимне-весенний сезон могут повлиять на прогулку на яхте (иногда заранее об этом узнать нет возможности)»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
26 отзывов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
12 часов
25 отзывов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
29 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
1 отзыв
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
«Краткое описание тура: Исследуйте великолепие Средиземноморья с комфортом нашего роскошного круиза»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Рафтинг и багги-сафари
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
7 отзывов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
22 отзыва
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
17 отзывов
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Начало: По договоренности
«Это морская прогулка, не экскурсия»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
5 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Дайвинг в центре Анталии
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
8 отзывов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
12 часов
16 отзывов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
15 отзывов
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
1 отзыв
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
На скоростной лодке MonsterJet 5в1
Групповая
10 часов
15 отзывов
На скоростной лодке MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Морская Рыбалка в Анталии
Мини-группа
5 часов
15 отзывов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • K
    Kate
    3 июня 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
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    рассказывать не будет. Татьяна максимально быстро реагирует на обращения. Трансфер туда немного задержался, ждали других опоздавших туристов, о задержке оперативно сообщила и Татьяна, и позвонил дополнительно водитель. Дорога занимает полтора-два часа в зависимости от удаленности отеля и пробок в Анталье (утром не было, вечером немножко постояли). Цены у трипстера указаны в евро, но лучше или брать в лирах, или в долларах/евро под расчет, у водителя могут возникнуть проблемы со сдачей, мы платили в евро, сдачу дали в лирах. Проблемой не было, потому что напитки на яхте выгоднее покупать за лиры, чем за доллары. Сам маршрут не очень длинный, но очень красивый. Три остановки для купания, две из них возле острова. Нам повезло и с лодкой, и с капитаном, и с командой в целом, людей было не очень много, они (команда) дополнительно ориентировались, где людей больше, и ехали сначала в другие места. Имейте в виду, что специально предназначенных мест для купания нет, это открытое море, так что если боитесь глубины, лучше рассматривать что-то другое. Для тех, кто не боится, - не сомневайтесь, это прекрасно! Но и не предъявляйте завышенных требований - это просто морская прогулка, а не индивидуальная экскурсия, где все только для вас. Команда максимально отзывчива к каждому требованию, но вип-сервис не обеспечит и не должна, собственно. На обед давали потрясающе вкусную рыбу, но все напитки за свой счёт. Экскурсию очень рекомендую, тем более что стоимость более чем приемлемая. Организаторам душевное спасибо!

    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • A
    Andrey
    31 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
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    с собой и ведёт вас на лодку. Этих лодок как и операторов около 20-30 штук. Сама поездка в любом случае очень живописно и тут вопрос в том, как вы относитесь к данным поездкам. Лично мне все очень понравилось. красивые места и отличные места для купания. На корабле вас очень вкусно покормят. однако алкоголь, советую брать с собой в какой-нибудь фляге. Это сильно увеселяет всю поездку. Сами места куда вас повезут, +/- одинаковые у каждого оператора. Однако впечатление от поездки зависят исключительно от вас самих. Мне все понравилось, однозначно советую. 👍😊

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • A
    Andrey
    29 мая 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
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    Да, определённо да. Всем советую всё супер! В конце отзыва напишу нюансы которые стоит учитывать. Длинная версия: Начал записывать отзыв ещё в начале поездки что бы ничего не забыть и точно описать происходящее на свежих эмоциях. Меня забрали из отеля на 20 минут позже договорённого, но это норм. С здешним трафиком и сложностью логистики в плане поиска отелей и главное - пассажиров в этих отелях. Всё понимаю, претензий нет. Дальше мы носились по городу собирая всех пассажиров - это тоже предсказуемо 😊. Первое интересное ощущение возникло когда мне захотелось пристегнутся в микро автобусе) но, не забываем что этот трип активного отдыха и адреналина - тут всё продумано!) ремней нет 😅 После 20 минут езды по городу - водитель подумал что нам наверное скучно, и решил включить музыку. Видимо колонки впереди не работали, по этому, что бы водителю было слышно он включил задние колонки на полную. Для понимания громкости, что бы поговорить с соседом по сиденью нужно было надрывать связки и кричать в ухо. Но через минут 20 приходит смирение и вы просто наслаждаетесь поездкой. Но не долго 😅 По началу водитель даже немного щадил нас и ставил английские песни. Однако ни одну мы не дослушали до конца. Где то на половине каждой песни они переставали нравиться водителю и он переключал на следующую 😅возможно он просто хотел что бы мы успели послушать все? 😅 Но тут пошли турецкие песни. Их мы слушали до конца а некоторые по два раза (а может нет? Звучат одинаково) 😅 Если вы не знаете что такое турецкая музыка - включите индийкую на ютубе и поставьте скорость воспроизведения на 0,25-0,75 (в зависимости от жанра). Тут хочется заметить что пишу всё это вообще без каких то претензий а просто как полный отчёт о поездке и пытаюсь передать всю палитру эмоций. Это другая культура и мы тут в гостях. Стиль вождения и люди везде разные и лично я приехал посмотреть как тут живут и получил интересный опыт 👍😅 Повторяю претензий ноль! Пока всё нравится) В какой то момент мы вышли на трассу и водитель закрыл окна. Что то зажужжало над головой… Это был турецкий кондиционер. От обычного он отличался гудением сломанных подшипников и теплым воздухом который он выдувал 😅. Тут я понял что о нашем здоровье тоже подумали и позаботились что бы мы не замёрзли 😅 Было бы очень тупо простудится в такой поездке 😓 В какой то момент мы приехали на небольшую стоянку где можно было сходить в туалет и купить воды, снеков, очки, головные уборы и всего остального по мелочи. Так же местный диджей ставил нам 50 centа и Akonа. 👍 Топ 😊 (Не - правда топ, хорошая музыка😊). После небольшой остановки мы тронулись дальше. Водитель тоже понял что открытые окна всё же эффективнее чем турецкий кондиционер - и открыл окна. Так же он нашел кнопку на магнитофоне, которая ставила песню на повтор. Он так же продолжал заботится о том что бы мы все отчётливо слышали музыку, переодически добавляя громкость. 👍😊 В дальнейшей поездке по горам - сложилось впечатление что мы сильно опаздываем. 🤔 По скольку мы шли на обгон в местах где можно и нельзя - дабы обогнать остальные туристические маршрутки и приехать первыми 👍😊 Нам удалось. Мы первые 💪. Сейчас чего то ждём 😅 Для тех кого беспокоит вопрос туалетов. Они есть, но я бы посоветовал сделать всё что бы они вам не понадобились 😅 Ну там не есть с прошлого вечера например😅 Но дальше… честно, вас просто затягивает в эпицентр эмоций. Да, как и везде в Турции вам непременно предложат доп. услуги, по типу аренды аква костюма или покупки очков и. т. д. Но об этом позже. Сначала вас покатают на сафари. Сафари это какая то машина без крыши и окон. Это весело) я и раньше катался на таких, но тут вопрос скорее какой водитель вам попадется. Наш включил музыку на полную и носился по горам. Дальше мы сделали остановку в живописных местах, по фоткались. Посмотрели на мост которому 2000 лет. Ну знаете, обычный Питерский мост 🤷‍♂️😅 Далее последовал Рафтинг. Надо понимать что туры устраивают разные операторы и этих операторов тьма тьмущая. Конкретно мне попался тур от Chill Out. Очень клёвые ребята, расскажу позже. Из минусов. Ни о каком русско говорящим гиде и речи не шло, да и в принципе вся наша группа была интернациональная. Всё. Минусы закончились. Сам рафтинг прям советую) вот он как выглядит на фото вот он именно такой. На лодке в общей сложности мы прошли около 10-12 километров. Если по фото не понятно интересно вам или нет, Ютуб вам в помощь. Опыт очень классный! На самом деле у каждого тура +/- хорошие гиды и примерно один и тот же маршрут. Остановки и порядок действий разный. Некоторые да, говорят по русски. Но по факту, вам это нафиг не надо. Всё понятно и без этого. Все гиды прикалываются и шутят всю дорогу. Вас могут внезапно столкнуть в низ с лодки, или начать водяную войну с рядом идущей 😅 Адреналина и эмоций масса. И все позитивные 👍😊 Далее была остановка. Тут мы пересели на багги. Можно было самому выбирать поедешь ты на багги или на квадриках. Тут все зависит от вашей группы. Если у вас в группе улитки, пожилые и дети, то вы будете двигаться с их скоростью. Однако если повезёт и у вас будет активная группа, будет возможность погонять. Катаетесь вы примерно 20 минут. Ни скажу что прям вау, примерно как картинг. Но как смена деятельности работает отлично. 👍😊 Дальше шел Зип Лайн. На вас надевают снаряжение, и дают проехать по Зип Лайну. Для меня не в новинку, по этому не вау, но в целом - это крутое ощущение полёта 😊👍 Всё безопасно. Можно поехать с ребёнком на руках 👍 Тут мы продолжили сплавляться на лодках по реке (Рафтинг). Ну и по прибытию на точку изначального отправления нас очень вкусно накормили! Напитки да, платные. Но цены завышены не сильно. Примерно в 1.2-1.5 раза от реальной цены в магазинах. Так что не критично. В конце концов, вы на отпуске, можно и позволить а не жмотиться! (Да, пиво тоже продаётся (5е/175 лир)😉) За эту поездку ваша группа постепенно сплочается и в конце все уже общаются друг с другом на любых языках. Все на эмоциях а водитель который оказался одним из наших сопровождающих становится «своим». На обратном пути, громкая музыка ни капли не напрягает и кто то даже просит поставить конкретную песню 😅. Но большинство спит от усталости 😅. Кондиционер дул не такой уж и тёплый воздух, можно и потерпеть. К тому же, скорее всего вы будете спать 😅 Короче. Эмоций вагон и маленькая тележка. Крайне советую) По поводу нюансов которые не были описаны в описании и других отзывах. Очень здорово что в описании написано взять полотенце, очки, головные уборы и сменную одежду. Если вы ломаете голову - а как я повезу с собой рюкзак, он же промокнет. Вы оставляете все не нужные вам вещи в машине на которой вы приезжаете 👍😊 Что я бы посоветовал взять с собой: - Водонепроницаемый чехол для телефона. Желательно на верёвке. Что бы он висел на шее и вы быстро могли взять его в руки для фото (продаётся на месте за 10е/350 лир) - Костюм или купальник в котором вы будете сплавляться. Ну или как минимум полотенце и сменные трусы. По скольку на месте можно арендовать гидро костюм за 5е/175 лир - Водные тапочки с ТОЛСТОЙ ПОДОШВОЙ. Продаются на месте за 10е/350лир. Ваши ботинки с вероятностью 300% намокнут. Если хотите на всякий случай вторую пару носков. - Возьмите с собой очки и бандану. По скольку катаясь на багги летит очень много пыли и грязи, порой крупные ошмётки грязи прилетают вам прямо в лицо и это очень не приятно и не безопасно (Прикрепил фото). Их так же можно купит на месте. Очки 4е/140 лир Бандана 4е/140е. - Запаситесь денежкой что бы иметь возможность купит напитки или доп. Услуги (цены могут измениться). Всю поездку вас будут снимать и фотографировать. Видео с фото можно купить за 30-40е. Файл скинут на Watsapp или эмейл. Деньги можно спокойно оставить в машине на время активностей. Подводя итог. Однозначно советую! Ездил не совсем в сезон (конец мая) за 35е. Оно однозначно того стоит! Конкретно мне попался команда Chill Out. Очень клёвые ребята. Дружелюбная атмосфера. Это их семейные и весь Трип прошел по семейному тепло и классно! Надеюсь вам тоже повезёт 👍😊

    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    На рыбалку - в мини-группе
    Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе. До этого два часа катали по
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    отелям, собирали туристов-дайверов. Приехали на пирс не в Белек, как было указано в программе, а почти в Кемер. На этом минусы закончились. Милый двухпалубный кораблик с приветливым экипажем. Встали в красивом месте. Удочки нашлись, правда, мы поймали только рыбу-иглобрюха) Команда угостила всех ланчем. В целом приятные впечатления, несмотря на неразбериху с организацией.

  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • О
    Олеся
    25 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас забрал трансфер в 6
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    утра из отеля, водитель не говорил ни по-русски, ни по-английски, но благодаря онлайн переводчику друг друга поняли. Дорога из Белека долгая, по пути забирали остальных записавшихся (среди них в основном иностранцы, кроме нас была только одна русская пара). Два с половиной часа в пути и мы в Андрасане, там нужно еще подождать минут 30, пока остальные автобусы с туристами приедут. Сам Сулуад весь в туристах, на пляже мелкие камни, ходить больно (берите тапки для плавания обязательно!!), но вода чистая как на открытках. Нам попался классный капитан, веселый дядька, изъяснялся понятно, на вопросы отвечал, народ веселил) в общем у нас все классно прошло, обед кстати тоже вкусный) Минус звезда потому что не понятно было, где искать водителя после завершения водной прогулки, хорошо что он стоял там же где и все остальные.

    Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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