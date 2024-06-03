1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, обед (без напитков), морская прогулка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
скидка
25%
Групповая
11 часов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Пока вы изучите остров, насладитесь мягким песочком, поплаваете в море, пора будет возвращаться на корабль, где уже приготовлен обед»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
40€30 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
скидка
15%
Групповая
9 часов
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
«07:00–08:00 — выезд из Антальи на автобусе08:40 — остановка на завтрак09:30 — прибытие в бухту Адрасан, посадка на яхту10:00 — начало морского путешествия»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34€29 за человека
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
«В автобусе с вами будет англоговорящий сопровождающий, на катере — русскоговорящий»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Групповая
5.5 часов
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€65 за человека
Групповая
6 часов
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
«Гавань Кемера, которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте к острову Кекова»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Цена указана за яхту длиной 12 м»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
«— Трансфер от и до места проживания, прогулка на корабле по Зеленому Каньону— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)— Рыболовные снасти— Безлимитные напитки на яхте и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
43€39 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«краткий инструктаж, отправление на кораблике к бухте Кириш»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€37 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
«Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
«Это морская прогулка и купание в бухтах без гида»
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
€26 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
скидка
38%
Групповая
10 часов
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
«Вас ждёт морская прогулка и целый день на природе, а также знакомство с обитателями кораллового рифа и, если повезёт, — с черепахами каретта-каретта»
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45$28 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Погода и ветер в осенне-зимне-весенний сезон могут повлиять на прогулку на яхте (иногда заранее об этом узнать нет возможности)»
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Круиз
8 часов
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
«Краткое описание тура: Исследуйте великолепие Средиземноморья с комфортом нашего роскошного круиза»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
10 часов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
12 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
12 часов
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Начало: По договоренности
«Это морская прогулка, не экскурсия»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Групповая
5 часов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Групповая
10 часов
На скоростной лодке MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Мини-группа
5 часов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июня 2024Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
- KKate3 июня 2024Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
- AAndrey31 мая 2024Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- ААнастасия30 мая 2024Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
- AAndrey29 мая 2024Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
- ААнна28 мая 2024Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе. До этого два часа катали по
- ДДенис27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
- ООлеся25 мая 2024Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас забрал трансфер в 6
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Водные развлечения" можно забронировать 61 экскурсию от 16 до 900 со скидкой до 38%. Туристы уже оставили гидам 700 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Водные экскурсии в Анталье на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024