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Да, определённо да. Всем советую всё супер! В конце отзыва напишу нюансы которые стоит учитывать. Длинная версия: Начал записывать отзыв ещё в начале поездки что бы ничего не забыть и точно описать происходящее на свежих эмоциях. Меня забрали из отеля на 20 минут позже договорённого, но это норм. С здешним трафиком и сложностью логистики в плане поиска отелей и главное - пассажиров в этих отелях. Всё понимаю, претензий нет. Дальше мы носились по городу собирая всех пассажиров - это тоже предсказуемо 😊. Первое интересное ощущение возникло когда мне захотелось пристегнутся в микро автобусе) но, не забываем что этот трип активного отдыха и адреналина - тут всё продумано!) ремней нет 😅 После 20 минут езды по городу - водитель подумал что нам наверное скучно, и решил включить музыку. Видимо колонки впереди не работали, по этому, что бы водителю было слышно он включил задние колонки на полную. Для понимания громкости, что бы поговорить с соседом по сиденью нужно было надрывать связки и кричать в ухо. Но через минут 20 приходит смирение и вы просто наслаждаетесь поездкой. Но не долго 😅 По началу водитель даже немного щадил нас и ставил английские песни. Однако ни одну мы не дослушали до конца. Где то на половине каждой песни они переставали нравиться водителю и он переключал на следующую 😅возможно он просто хотел что бы мы успели послушать все? 😅 Но тут пошли турецкие песни. Их мы слушали до конца а некоторые по два раза (а может нет? Звучат одинаково) 😅 Если вы не знаете что такое турецкая музыка - включите индийкую на ютубе и поставьте скорость воспроизведения на 0,25-0,75 (в зависимости от жанра). Тут хочется заметить что пишу всё это вообще без каких то претензий а просто как полный отчёт о поездке и пытаюсь передать всю палитру эмоций. Это другая культура и мы тут в гостях. Стиль вождения и люди везде разные и лично я приехал посмотреть как тут живут и получил интересный опыт 👍😅 Повторяю претензий ноль! Пока всё нравится) В какой то момент мы вышли на трассу и водитель закрыл окна. Что то зажужжало над головой… Это был турецкий кондиционер. От обычного он отличался гудением сломанных подшипников и теплым воздухом который он выдувал 😅. Тут я понял что о нашем здоровье тоже подумали и позаботились что бы мы не замёрзли 😅 Было бы очень тупо простудится в такой поездке 😓 В какой то момент мы приехали на небольшую стоянку где можно было сходить в туалет и купить воды, снеков, очки, головные уборы и всего остального по мелочи. Так же местный диджей ставил нам 50 centа и Akonа. 👍 Топ 😊 (Не - правда топ, хорошая музыка😊). После небольшой остановки мы тронулись дальше. Водитель тоже понял что открытые окна всё же эффективнее чем турецкий кондиционер - и открыл окна. Так же он нашел кнопку на магнитофоне, которая ставила песню на повтор. Он так же продолжал заботится о том что бы мы все отчётливо слышали музыку, переодически добавляя громкость. 👍😊 В дальнейшей поездке по горам - сложилось впечатление что мы сильно опаздываем. 🤔 По скольку мы шли на обгон в местах где можно и нельзя - дабы обогнать остальные туристические маршрутки и приехать первыми 👍😊 Нам удалось. Мы первые 💪. Сейчас чего то ждём 😅 Для тех кого беспокоит вопрос туалетов. Они есть, но я бы посоветовал сделать всё что бы они вам не понадобились 😅 Ну там не есть с прошлого вечера например😅 Но дальше… честно, вас просто затягивает в эпицентр эмоций. Да, как и везде в Турции вам непременно предложат доп. услуги, по типу аренды аква костюма или покупки очков и. т. д. Но об этом позже. Сначала вас покатают на сафари. Сафари это какая то машина без крыши и окон. Это весело) я и раньше катался на таких, но тут вопрос скорее какой водитель вам попадется. Наш включил музыку на полную и носился по горам. Дальше мы сделали остановку в живописных местах, по фоткались. Посмотрели на мост которому 2000 лет. Ну знаете, обычный Питерский мост 🤷‍♂️😅 Далее последовал Рафтинг. Надо понимать что туры устраивают разные операторы и этих операторов тьма тьмущая. Конкретно мне попался тур от Chill Out. Очень клёвые ребята, расскажу позже. Из минусов. Ни о каком русско говорящим гиде и речи не шло, да и в принципе вся наша группа была интернациональная. Всё. Минусы закончились. Сам рафтинг прям советую) вот он как выглядит на фото вот он именно такой. На лодке в общей сложности мы прошли около 10-12 километров. Если по фото не понятно интересно вам или нет, Ютуб вам в помощь. Опыт очень классный! На самом деле у каждого тура +/- хорошие гиды и примерно один и тот же маршрут. Остановки и порядок действий разный. Некоторые да, говорят по русски. Но по факту, вам это нафиг не надо. Всё понятно и без этого. Все гиды прикалываются и шутят всю дорогу. Вас могут внезапно столкнуть в низ с лодки, или начать водяную войну с рядом идущей 😅 Адреналина и эмоций масса. И все позитивные 👍😊 Далее была остановка. Тут мы пересели на багги. Можно было самому выбирать поедешь ты на багги или на квадриках. Тут все зависит от вашей группы. Если у вас в группе улитки, пожилые и дети, то вы будете двигаться с их скоростью. Однако если повезёт и у вас будет активная группа, будет возможность погонять. Катаетесь вы примерно 20 минут. Ни скажу что прям вау, примерно как картинг. Но как смена деятельности работает отлично. 👍😊 Дальше шел Зип Лайн. На вас надевают снаряжение, и дают проехать по Зип Лайну. Для меня не в новинку, по этому не вау, но в целом - это крутое ощущение полёта 😊👍 Всё безопасно. Можно поехать с ребёнком на руках 👍 Тут мы продолжили сплавляться на лодках по реке (Рафтинг). Ну и по прибытию на точку изначального отправления нас очень вкусно накормили! Напитки да, платные. Но цены завышены не сильно. Примерно в 1.2-1.5 раза от реальной цены в магазинах. Так что не критично. В конце концов, вы на отпуске, можно и позволить а не жмотиться! (Да, пиво тоже продаётся (5е/175 лир)😉) За эту поездку ваша группа постепенно сплочается и в конце все уже общаются друг с другом на любых языках. Все на эмоциях а водитель который оказался одним из наших сопровождающих становится «своим». На обратном пути, громкая музыка ни капли не напрягает и кто то даже просит поставить конкретную песню 😅. Но большинство спит от усталости 😅. Кондиционер дул не такой уж и тёплый воздух, можно и потерпеть. К тому же, скорее всего вы будете спать 😅 Короче. Эмоций вагон и маленькая тележка. Крайне советую) По поводу нюансов которые не были описаны в описании и других отзывах. Очень здорово что в описании написано взять полотенце, очки, головные уборы и сменную одежду. Если вы ломаете голову - а как я повезу с собой рюкзак, он же промокнет. Вы оставляете все не нужные вам вещи в машине на которой вы приезжаете 👍😊 Что я бы посоветовал взять с собой: - Водонепроницаемый чехол для телефона. Желательно на верёвке. Что бы он висел на шее и вы быстро могли взять его в руки для фото (продаётся на месте за 10е/350 лир) - Костюм или купальник в котором вы будете сплавляться. Ну или как минимум полотенце и сменные трусы. По скольку на месте можно арендовать гидро костюм за 5е/175 лир - Водные тапочки с ТОЛСТОЙ ПОДОШВОЙ. Продаются на месте за 10е/350лир. Ваши ботинки с вероятностью 300% намокнут. Если хотите на всякий случай вторую пару носков. - Возьмите с собой очки и бандану. По скольку катаясь на багги летит очень много пыли и грязи, порой крупные ошмётки грязи прилетают вам прямо в лицо и это очень не приятно и не безопасно (Прикрепил фото). Их так же можно купит на месте. Очки 4е/140 лир Бандана 4е/140е. - Запаситесь денежкой что бы иметь возможность купит напитки или доп. Услуги (цены могут измениться). Всю поездку вас будут снимать и фотографировать. Видео с фото можно купить за 30-40е. Файл скинут на Watsapp или эмейл. Деньги можно спокойно оставить в машине на время активностей. Подводя итог. Однозначно советую! Ездил не совсем в сезон (конец мая) за 35е. Оно однозначно того стоит! Конкретно мне попался команда Chill Out. Очень клёвые ребята. Дружелюбная атмосфера. Это их семейные и весь Трип прошел по семейному тепло и классно! Надеюсь вам тоже повезёт 👍😊