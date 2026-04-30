Описание экскурсииОтправьтесь в путешествие по древним римским городам Памфилии — Перге, Аспендос и Сиде. Вы увидите впечатляющие руины античных театров, амфитеатров, храмов и городских улиц, сохранивших атмосферу Римской империи. Экскурсия познакомит вас с историей управления, архитектуры и морской торговли региона, а также раскроет, как эти города влияли на жизнь Средиземноморья в древности. Тур идеально подходит для любителей истории, архитектуры и культуры, желающих увидеть наиболее значимые памятники Памфилии за один день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Откройте для себя римскую Памфилию в путешествии по её ключевым городам - Перге, Аспендосу и Сиде. Этот однодневный тур соединяет историю, архитектуру и природные особенности региона, показывая, как управление, инженерия и морская торговля формировали жизнь в античной Анатолии
- После трансфера из Анталии вы направитесь к Перге - важному административному и религиозному центру. Здесь вы увидите монументальные ворота, колоннадные улицы, стадион, термы и агору, а гид расскажет о принципах римского градостроительства
- Далее - Аспендос с его знаменитым театром и древней системой акведуков, ставших символом инженерного мастерства Рима. После традиционного обеда маршрут продолжится к живописному водопаду - напоминанию о значении воды для процветания древних городов
- Завершится экскурсия в Сиде - бывшем крупном порту Средиземноморья. Храмы, амфитеатр и руины на берегу моря создают впечатляющий финал путешествия по античному наследию региона
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Лицензированный гид
- Традиционный турецкий обед
- Посещение Перге
- Посещение Аспендоса
- Посещение Сиде
- Посещение природного водопада
- Посещение местного магазина
- Входные билеты (если выбрана соответствующая опция)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсию вела гид Фатьма. Нас заранее предупреждали что будет только англоязычный гид, мы решили все равно поехать, о чем нисколько не пожалели. Экскурсия подойдет любой возрастной категории, очень спокойная. Красивейшие
