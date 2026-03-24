Исследуем римскую Памфилию — от священных городов до берегов Средиземного моря.
Вы побываете в Перге, увидите легендарный театр Аспендоса и разберётесь, как вода определяла жизнь городов в прошлом. В середине дня — пауза на традиционный обед.
А затем — прогулка по Сиде, древнему порту, где торговля, культура и море соединялись в единое пространство.
Описание экскурсии
7:00–8:00 — трансфер из отелей Антальи
Поедем через плодородные равнины Памфилии. По пути вы услышите, как развивался регион и почему эти города стали важными центрами Римской империи.
9:00–10:30 — Перге
Вы прогуляетесь по древнему административному и религиозному центру. Увидите монументальные ворота, колоннадные улицы, стадион, термы и агору — и узнаете, как был устроен римский город и его повседневная жизнь.
11:30–12:30 — Аспендос
Осмотрите один из хорошо сохранившихся античных театров с уникальной акустикой. Мы расскажем о римской инженерии и системе водоснабжения, включая акведуки.
13:00–14:00 — обед
Традиционный турецкий обед и отдых после насыщенной первой части маршрута.
14:30–15:00 — водопад Манавгат
Остановимся у природного источника. Вы полюбуетесь падающей водой и узнаете, какую роль вода играла в развитии древних городов.
15:30–17:30 — Сиде
Погуляете по древнему портовому городу. Увидите театр, храмы, агору, колоннады и руины римских построек и храм Аполлона у моря с живописным видом. И услышите, как Сиде был связан с торговлей и мореплаванием.
17:30–18:00 — остановка в магазине
Небольшая культурная пауза для знакомства с местными изделиями и сувенирами. Покупки — по желанию.
18:00–20:00 — возвращение в Анталью
Вы отправитесь обратно с пониманием, как города Памфилии складываются в единую историческую картину.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, входные билеты (если вы выбрали нужный пакет), обед
Если вы выбрали пакет без входных билетов, их стоимость на месте будет равна ~€30
Экскурсию не подходит людям с ограниченной подвижностью — гуляем по неровным поверхностям
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет без входных билетов от 8 лет
€50
Стандартный билет без входных билетов (4-7 лет)
€40
Билет все включено с входными билетами от 8 лет
€79
Билет все включено с входными билетами (4-7 лет)
€49
Детский билет до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Мы лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах и
лучших туристических активностях.
Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.
Входит в следующие категории Антальи
