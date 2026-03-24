Исследуем римскую Памфилию — от священных городов до берегов Средиземного моря. Вы побываете в Перге, увидите легендарный театр Аспендоса и разберётесь, как вода определяла жизнь городов в прошлом. В середине дня — пауза на традиционный обед. А затем — прогулка по Сиде, древнему порту, где торговля, культура и море соединялись в единое пространство.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

7:00–8:00 — трансфер из отелей Антальи

Поедем через плодородные равнины Памфилии. По пути вы услышите, как развивался регион и почему эти города стали важными центрами Римской империи.

9:00–10:30 — Перге

Вы прогуляетесь по древнему административному и религиозному центру. Увидите монументальные ворота, колоннадные улицы, стадион, термы и агору — и узнаете, как был устроен римский город и его повседневная жизнь.

11:30–12:30 — Аспендос

Осмотрите один из хорошо сохранившихся античных театров с уникальной акустикой. Мы расскажем о римской инженерии и системе водоснабжения, включая акведуки.

13:00–14:00 — обед

Традиционный турецкий обед и отдых после насыщенной первой части маршрута.

14:30–15:00 — водопад Манавгат

Остановимся у природного источника. Вы полюбуетесь падающей водой и узнаете, какую роль вода играла в развитии древних городов.

15:30–17:30 — Сиде

Погуляете по древнему портовому городу. Увидите театр, храмы, агору, колоннады и руины римских построек и храм Аполлона у моря с живописным видом. И услышите, как Сиде был связан с торговлей и мореплаванием.

17:30–18:00 — остановка в магазине

Небольшая культурная пауза для знакомства с местными изделиями и сувенирами. Покупки — по желанию.

18:00–20:00 — возвращение в Анталью

Вы отправитесь обратно с пониманием, как города Памфилии складываются в единую историческую картину.

Организационные детали