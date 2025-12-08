Описание экскурсииПриглашаем вас в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции. Вы исследуете античный город Сагалассос, где когда-то кипела жизнь и друг за другом возводились торговые площади, улицы и термы. А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки. Что вас ожидает: Древний город Сагалассос: перемещение во времени. Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, античный театр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию. Озеро Салда —"турецкие Мальдивы". Озеро Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Мы раскроем, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата. Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 10 часов Дополнительные расходы: - Входные билеты не включены в стоимость: античный город Сагалассос - 8€ с человека, дети до 8 лет бесплатно - Еда и напитки оплачиваются дополнительно, можем заехать в ресторан либо вы можете взять с собой ланч боксы / еду из отеля Стоимость индивидуальной экскурсии: С выездом из Анталии - 1000$ С выездом из Белека - 1200$ С выездом из Кемера - 1150$ С выездом из Сиде - 1350$
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- - Входные билеты не включены в стоимость: античный город Сагалассос - 8€ с человека, дети до 8 лет бесплатно/n - Еда и напитки оплачиваются дополнительно, можем заехать в ресторан либо вы можете взять с собой ланч боксы / еду из отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обговаривается лично
Завершение: Г. Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Салда
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€427 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
€56 за человека