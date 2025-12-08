Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Анталье Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На микроавтобусе $1000 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции. Вы исследуете античный город Сагалассос, где когда-то кипела жизнь и друг за другом возводились торговые площади, улицы и термы. А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки. Что вас ожидает: Древний город Сагалассос: перемещение во времени. Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, античный театр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию. Озеро Салда —"турецкие Мальдивы". Озеро Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Мы раскроем, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата. Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 10 часов Дополнительные расходы: - Входные билеты не включены в стоимость: античный город Сагалассос - 8€ с человека, дети до 8 лет бесплатно - Еда и напитки оплачиваются дополнительно, можем заехать в ресторан либо вы можете взять с собой ланч боксы / еду из отеля Стоимость индивидуальной экскурсии: С выездом из Анталии - 1000$ С выездом из Белека - 1200$ С выездом из Кемера - 1150$ С выездом из Сиде - 1350$

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату