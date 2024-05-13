Экскурсии на микроавтобусе в Анталье с гидом по низким ценам

Найдено 11 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Анталье, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном минивэне мы с вами отправимся в насыщенное путешествие»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Viano — с кондиционером и телевизором, подключённым к интернету»
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 6 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
«Мы заберём вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе и после экскурсии привезём обратно»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
38 за человека
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
«Поездка пройдёт на автомобиле Volvo S40, Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от размера группы)»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
77 за человека
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
«Наслаждайтесь поездкой в наших просторных и удобных минивенах вместимостью до 7 человек, где вы сможете расслабиться после длительного перелета и насладиться видами Анталии по пути к вашему отелю»
Расписание: работаем 24/7
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$35 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
«За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 8 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
«За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5533 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Добрый день! трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот
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    момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами все таки приехали (ведь это прописано в условиях). причём я заранее сообщила адрес отеля, перед предоплатой и уточнила, сможет ли водитель нас забрать. очень комфортная машина с русскоязычным классным гидом (к сожалению, имя не помню). нам пытались втюхать сплав по реке, но мы не хотели. в итоге где-то минут 30-40 мы вдвоем ждали еще двух людей, которые ехали из Алании и кто тоже отказался от сплава. у нас был хороший водитель, который ни слова не понимал по английски (я смогла понять его через переводчик). водил он очень аккуратно. на мосту мы не выходили, а лишь пофотографировали из машины (почему мы там не вышли - вопрос к водителю). очень красивые виды. послушали экскурсоводов из других экскурсий, полазали по камням амфитеатра. очень напрягали местные бабули, которые, как сайгаки, скакали по этим камням за туристами, чтобы продать свои браслеты (очень похоже на аллиэкспресс). даже дети участвуют в этом бизнесе, к сожалению. на амфитеатр в Сельге дают МАЛО времени. 20 минут - ни о чем, мы только залезли на самый верх:D (по самим камням, не по ступеням). шикарный обед (шашлык обалденный, макарошки, булгур, салат). да, напитки все стоили дорого, но у нас с собой была водичка:3 и снэки) мы знали, куда едем:D доставили тоже прямо к отелю (сперва не организовали нормально посадку в нужную машину (этот момент не отслеживался вообще, мы просто сели к нашему гиду, с кем выезжали от отеля), но в дальнейшем пересадили, куда надо. видимо, гид нас запомнил и потому нас переместили, куда нужно)

    Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись
  • С
    Семен
    7 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
    все прошло хорошо и без проишествий) очень мощная природа Турции, рад был узнать ее с такой стороны) даже есть страховка)
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    рафтинг сложным не показался, я быстро включился в общий ритм и насладился процессом, вежливые специалисты тут работают и знают свое дело, поводов для переживания нет, спасибо за такой шанс по приятной цене)

  • А
    Алёна
    31 октября 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано. Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек. Приехали
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    на базу, где нас встретил классный гид-инструктор Мехмет — он сразу объяснил, как будет проходить программа, сориентировал на базе, ответил на вопросы. Тут же можно купить вещи, необходимые для рафтинга и катания на багги (очень советую взять с собой или купить у ребя аква-тапочки и бандану — реально пригодились). Мы сначала поехали в каньон Тазы на открытом бусе, потом пообедали на базе, затем была первая часть рафтинга, затем катание на багги около 40 минут, затем вторая часть рафтинга. Всё вместе очень зарядило и красотой, и драйвом! Важно также, что я чувствовала безопасность и профессионализм команды Татьяны на всех этапах. Обед был хороший, всё свежее и вполне вкусное. Фото тоже понравились!

    Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано
  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
  • ￼Sergei
    7 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Спасибо, все прошло отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
  2. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  3. VIP-трансфер из аэропорта Антальи
  4. Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
  5. Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 575 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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