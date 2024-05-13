1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном минивэне мы с вами отправимся в насыщенное путешествие»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€34 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Viano — с кондиционером и телевизором, подключённым к интернету»
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
«Мы заберём вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе и после экскурсии привезём обратно»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
€38 за человека
Мини-группа
5 часов
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
«Поездка пройдёт на автомобиле Volvo S40, Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от размера группы)»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€77 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
«Наслаждайтесь поездкой в наших просторных и удобных минивенах вместимостью до 7 человек, где вы сможете расслабиться после длительного перелета и насладиться видами Анталии по пути к вашему отелю»
Расписание: работаем 24/7
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$35 за всё до 7 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
«За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 8 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55€42 за человека
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
«За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 мая 2024Добрый день! трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот
- ЕЕлена11 мая 2024Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
- ССемен7 апреля 2024все прошло хорошо и без проишествий) очень мощная природа Турции, рад был узнать ее с такой стороны) даже есть страховка)
- ААлёна31 октября 2023Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано. Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек. Приехали
- ООльга16 октября 2023Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
- ￼￼Sergei7 октября 2023Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
- ЕЕкатерина27 августа 2023Спасибо, все прошло отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На микроавтобусе»
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