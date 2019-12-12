2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Антальи — на горное озеро Салда!

Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом

Никита
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Никита – ваш гид
Вы впечатлитесь изумительными горными пейзажами, поплаваете в ярко-голубой воде с ионами золота и серебра, сделаете натуральные грязевые маски и запечатлеете себя на фоне белоснежных берегов.

Я расскажу любопытные детали об этом фантастическом месте и сделаю все, чтобы ваш отдых на озере Салда был комфортным и запоминающимся!
€350
280 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Антальи — на горное озеро Салда!
Из Антальи — на горное озеро Салда!

Что вас ожидает

Самое интересное об озере Салда
Мы поедем в провинцию Бурдур, расположенную в 160 км от Антальи. По пути вы не только насладитесь фантастическими горными панорамами, но и услышите занимательные факты об озере Салда: какие минералы содержатся в его воде, почему песок на берегу не горячий даже в самую солнечную погоду, за счет чего меняется цвет озера и какие целебные свойства его отличают.

Отдых в идиллическом месте
Озеро Салда — настоящее спасение от турецкой жары. Здесь всегда на 10-12 градусов прохладнее, чем в Анталье, ведь оно расположено на 1140 метров выше уровня моря. Вы искупаетесь в чистейшей озерной воде, содержащей ионы золота и серебра, и погуляете по идеально чистому песку. А еще сможете принять лечебную «грязевую ванну» у берегов Салды!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5 и включает wi-fi во время поездки и прохладительные напитки, при необходимости — детские кресла.
  • Если вы путешествуете с детьми, озеро Салда — идеальный маршрут. Вода на мелководье прогревается до 30 градусов, и малыши могут плескаться в ней часами.
  • Трансфер из Антальи включен в стоимость. По предварительному запросу я могу организовать трансфер из отеля в Бельдиби, Кемере, Текирова, Белеке.
Из Антальи — на горное озеро Салда!
Из Антальи — на горное озеро Салда!
Из Антальи — на горное озеро Салда!
Из Антальи — на горное озеро Салда!
Из Антальи — на горное озеро Салда!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Меня зовут Никита, мне 37 лет. Я родился в Нижнем Новгороде. В России прошла большая часть моей жизни, но и перемещений по миру было немало. Сейчас я и моя семья живем в Анталье. Как говорят местные: «Турция красивая, Анталья самая красивая!» И это правда — Анталья объединяет изумительное море, величественные горы, красивейшую природу и богатейшее культурно-историческое наследие. Здесь есть античные города, памятники архитектуры, горные озера, водопады и пещеры. При этом значительная часть интересных мест остается за пределами традиционных массовых экскурсий и доступна только в индивидуальном порядке. Я искренне люблю Турцию, изучаю ее историю и культуру, много общаюсь с местными, восхищаюсь тем, что имею возможность ежедневно прикасаться к ее наследию, и получаю удовольствие от того, что могу показывать все это моим гостям.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 декабря 2019
Если вы ищете индивидуальный подход к экскурсии и не поход по избитым тропам, то вам сюда. Благодарны Никите за увлекательную, теплую и дружественную экскурсию на озеро Салда.. Никита очень внимательный, учёл все наши пожелания и составил удобный для нас маршрут. Путешествие получилось приятное и не утомительное. Озеро поразило нас своей красотой, оно не только радует глаз, но и вселяет в душу состояние умиротворения и комфорта. Несмотря на то, что фотографии получаются очень живописные, они не передают ту красоту, что открывается перед вами. Мне очень хочется вернуться сюда снова. Рекомендую всем, кто хочет увидеть потрясающие виды и просто насладиться природой!!!
26 августа 2019
Было интересненько!! Озеро невероятно красивое - отличное от обычного и уж точно нетипично для Турции!
Не знаю в ходе какой экскурсии "торгуют" это озеро тур-операторы, но хочется провести там день спокойно, без спешки и сухо выделенного тебе времени. Поэтому с "индивидуальной" экскурсией всяко лучше, Никита рассказывает ненавязчиво, доступно, экскурсия проходит в нужном для вас режиме.
Если окажусь когда-нибудь ещё в Турции - поеду на озеро ещё))

Никита проводит ещё 3 экскурсии

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