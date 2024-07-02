2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
Представьте себе место, где горные пейзажи сочетаются с ярко-голубыми водами, насыщенными ионами золота и серебра.
Экскурсия на озеро Салда из Антальи предлагает не только возможность насладиться красотой природы, но и принять читать дальшеуменьшить
участие в создании натуральных грязевых масок прямо на берегу.
Ваш отдых будет наполнен комфортом и уникальными впечатлениями, а знания о местной флоре и фауне сделают его еще более запоминающимся. Отправляйтесь в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
🏊♂️ Купание в чистейшей воде с ионами золота и серебра
🏖 Белоснежные берега и идеальный песок
💆♀️ Лечебные грязевые маски
👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
🚗 Комфортабельный трансфер
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения озера Салда - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура воздуха и воды оптимальна для купания и прогулок. Солнечные дни позволяют насладиться всей красотой озера и его окрестностей. В апреле, мае и октябре также можно посетить это место, но стоит учесть, что температура может быть ниже, а погода более переменчива, что может повлиять на комфорт пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Салда
Горные панорамы
Описание экскурсии
Самое интересное об озере Салда
Мы поедем в провинцию Бурдур, расположенную в 160 км от Антальи. По пути вы не только насладитесь фантастическими горными панорамами, но и услышите занимательные факты об озере Салда: какие минералы содержатся в его воде, почему песок на берегу не горячий даже в самую солнечную погоду, за счёт чего меняется цвет озера и какие целебные свойства его отличают.
Отдых в идиллическом месте
Озеро Салда — настоящее спасение от турецкой жары. Здесь всегда на 10-12 градусов прохладнее, чем в Анталье, ведь оно расположено на 1140 метров выше уровня моря. Мы отвезём вас на разрешённый пляж, куда не доезжает основная масса путешественников. Без толпы вы искупаетесь в чистейшей озёрной воде, содержащей ионы золота и серебра, и погуляете по идеально чистому песку. А ещё сможете принять лечебную «грязевую ванну» у берегов Салды!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером, есть детское кресло
Трансфер из Антальи включен в стоимость. Трансфер из отелей за пределами Антальи — €50
Если вы путешествуете с детьми, озеро Салда — идеальный маршрут. Вода на мелководье прогревается до 30 градусов, и малыши могут плескаться в ней часами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье!
Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию.
Турция — страна с особой читать дальшеуменьшить
историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу!
Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт.
Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Инна
Спасибо Кириллу за необычный маршрут к удивительному месту! Чтобы почувствовать природу, то лучше всего это делать с ней наедине- что и получилось у нас, тк мы отдыхали в дикой части озера, где нет людей, поэтому могли «послушать» тишину, насладиться бескрайними просторами и чистотой воды. Также спасибо Кириллу, что подсказал идеальное время для поездки, когда получаются действительно красивые фото в этой местности.
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Елена
Супер! Невероятно красивая экскурсия. Пейзаж неземной! Ездили с 2-мя детьми: 5 и 9 лет, дорога заняла 2,5 часа в одну сторону. Все комфортно
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Н
Наталья
Ездили 17 июня - ни разу не пожалели! Озеро очень красивое и Кирилл привез нас в не туристическое место. Тихо, пустынно и необыкновенная голубизна озера. Дорога 2 часа из Анталии по горам - не скучно, особенно под интересную беседу. Узнали много интересного про Турцию. Всем рекомендую.
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Р
Руслан
Невероятно красивые места. Абсолютная тишина и никаких людей вокруг. Жена довольна красивейшими фотками. Спасибо Кириллу за такой интересный маршрут.
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Х
Хамдия
Если вы ищете индивидуальный подход к экскурсии и не поход по избитым тропам, то вам сюда. Благодарны Кириллу за увлекательную, теплую и дружественную экскурсию на озеро Салда. . Кирилл очень читать дальшеуменьшить
внимательный, учёл все наши пожелания и составил удобный для нас маршрут. Путешествие получилось приятное и не утомительное. Озеро поразило нас своей красотой, оно не только радует глаз, но и вселяет в душу состояние умиротворения и комфорта. Несмотря на то, что фотографии получаются очень живописные, они не передают ту красоту, что открывается перед вами. Мне очень хочется вернуться сюда снова. Рекомендую всем, кто хочет увидеть потрясающие виды и просто насладиться природой!!!
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А
Анастасия
Было интересненько!! Озеро невероятно красивое - отличное от обычного и уж точно нетипично для Турции! Не знаю в ходе какой экскурсии "торгуют" это озеро тур-операторы, но хочется провести там день спокойно, читать дальшеуменьшить
без спешки и сухо выделенного тебе времени. Поэтому с "индивидуальной" экскурсией всяко лучше, Кирилл рассказывает ненавязчиво, доступно, экскурсия проходит в нужном для вас режиме. Если окажусь когда-нибудь ещё в Турции - поеду на озеро ещё))
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