2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе место, где горные пейзажи сочетаются с ярко-голубыми водами, насыщенными ионами золота и серебра.Экскурсия на озеро Салда из Антальи предлагает не только возможность насладиться красотой природы, но и принять

участие в создании натуральных грязевых масок прямо на берегу. Ваш отдых будет наполнен комфортом и уникальными впечатлениями, а знания о местной флоре и фауне сделают его еще более запоминающимся. Отправляйтесь в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения озера Салда - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, температура воздуха и воды оптимальна для купания и прогулок. Солнечные дни позволяют насладиться всей красотой озера и его окрестностей. В апреле, мае и октябре также можно посетить это место, но стоит учесть, что температура может быть ниже, а погода более переменчива, что может повлиять на комфорт пребывания.

Сейчас август — это идеальное время.