2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое интересное об озере Салда

Мы поедем в провинцию Бурдур, расположенную в 160 км от Антальи. По пути вы не только насладитесь фантастическими горными панорамами, но и услышите занимательные факты об озере Салда: какие минералы содержатся в его воде, почему песок на берегу не горячий даже в самую солнечную погоду, за счет чего меняется цвет озера и какие целебные свойства его отличают.

Отдых в идиллическом месте

Озеро Салда — настоящее спасение от турецкой жары. Здесь всегда на 10-12 градусов прохладнее, чем в Анталье, ведь оно расположено на 1140 метров выше уровня моря. Вы искупаетесь в чистейшей озерной воде, содержащей ионы золота и серебра, и погуляете по идеально чистому песку. А еще сможете принять лечебную «грязевую ванну» у берегов Салды!