Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи

А вы знали, что в Турции есть свои Мальдивы

4.7
36 отзывов
А вы знали, что в Турции есть свои Мальдивы? Вы отправитесь в Таврские горы, среди которых затеряно глубокое бирюзовое озеро с кристально чистой водой и белоснежным песчаным пляжем.

После этого вы побываете в знаменитом «Хлопковом замке» Памуккале, пройдетесь по его сияющим на солнце травертинам, а при желании и сами искупаетесь в его целебных источниках.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи

Что вы увидите 🤩

  • Прекрасные белоснежные травертины Памуккале
  • Античный Бассейн Клеопатры (где можно искупаться)
  • Античный город Иераполис (прогуляться по нему)
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр на 40 000 зрителей
  • Белоснежные пески Озера Салда
  • Лечебную глину, насыщенную магнием
  • Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
  • Великолепную природу и горы окрестностей
Озеро Салда
Мальдивы … Звучит так тепло … а воображение рисует белоснежные песчаные пляжи и бирюзово-прозрачные воды Индийского океана… А знали ли вы что не только Мальдивы славятся белоснежными песками и невероятного цвета водой? На западе Турции, в горах Тавр, где россыпью расположены множество озер, находится невероятной красоты озеро - в народе прозвано «Турецкие Мальдивы» — Озеро Салда. Его белоснежный песок и невероятного цвета вода завораживают всех, кто хоть раз побывает здесь.
Памуккале
Это потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю, и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон. Так медленно возникли травертины Памуккале — белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин.
В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Иераполис и античный бассейн Клеопатры
Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов.
Город Иераполис построенный во 2 в. до н. э. около травертин, стал популярным римским курортом и стал быстро развиваться. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.
По сей день воды Памуккале славятся своими целебными свойствами. Самыми популярными являются два бассейна «Античный бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на нашу кожу.
Так как в период Рима Иераполис был крупным и богатым городом в его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов – Филлип.
Пройдитесь по склону горы, которую покрывает белоснежное покрывало травертин. Ощутите минеральные воды, которые до сих пор медленно стекают по этим склонам, наполняя «аквамарином» травертиновые бассейны. Прогуляйтесь по античному городу Иераполис, посетите огромный античный амфитеатр, который до сих пор готов давать театральные представления. Окунитесь в целебные воды бассейнов, оздоровившись тем самым и получив максимум расслабления и умиротворения от этих вод.

Вы можете выбрать подходящий для Вас вариант билета:

    1. С входным билетом в Памуккале + обед + ужин
    2. Без входного билета в Памуккале + завтрак + ужин
    3. С входным билетом в Памуккале + обед + завтрак

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-40 человекДля группы 0-40 человек
    Детский билет от 0 до 6 лет с местом
    $10
    Взрослый билет
    $40
    Детский билет от 7 до 11 лет
    $20

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от/до отеля
    • Услуги русскоговорящего гида-историка
    Что не входит
    • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
    • Напитки
    • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (для 12+) — 100 TL
    • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (для 06-11 лет) — 50 TL
    Место начала и завершения
    Ваш отель
    Важная информация
    • Рекомендуем иметь при себе:
    • Паспорт (или фото паспорта, особенно деткам 7-8 лет)
    • Ознакомиться с температурой в регионе на время посещения и одеться соответственно
    • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
    • Видео/фотокамеру
    • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
    Когда и сколько длится?
    Когда: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
    Экскурсия длится около 15 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    04:00 — 05:00 трансфер в регионе

    TurkeyTours
    TurkeyTours
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