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Из Антальи к озеру Салда: побег от жары

Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
Индивидуальная экскурсия из Антальи к озеру Салда обещает быть не просто путешествием, а настоящим побегом от жары в объятия турецких Мальдив.

Бирюзовая вода и белоснежные берега озера восхищают и успокаивают одновременно,
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а температура здесь на 10-12 градусов холоднее, чем в Анталье.

По дороге к озеру открываются захватывающие горные виды, а экскурсовод делится увлекательными фактами об этой уникальной локации.

Кроме того, гости имеют шанс искупаться в чистейших водах и испытать целебное действие местной грязи

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Бирюзовая вода и белоснежные берега
  • 🏞️ Живописные горные пейзажи по дороге
  • 📸 Отличные фотолокации
  • 🧴 Лечебная глина голубоватого цвета
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для отдыха с детьми
  • 🚗 Комфортный трансфер включен

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки к озеру Салда - с июня по сентябрь. В это время вода в озере прогревается, а погода позволяет насладиться всеми прелестями отдыха на природе.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары

Что можно увидеть

  • Озеро Салда
  • Горные пейзажи

Описание экскурсии

Дорога к озеру

Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!

Отдых на райских берегах

Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы.
Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Озеро находится примерно в 160 км к северо-западу от Антальи
  • С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное вождение и комфортный автомобиль. Остались чрезвычайно довольны, очень красивое место, красивое озеро и действительно гораздо более приятная погода в горах. Если в Анталии жарко - экскурсия идеально вам подойдёт.

Однозначно рекомендуем эту экскурсию, как и любую другую с Угуром.

Спасибо ещё раз!
Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное
Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное
Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное
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Ирина
Спасибо огромное Угуру за эту замечательную экскурсию! Озеро Салда поражает своей красотой. Главный плюс индивидуальной экскурсии - отсутствие толпы туристов, мы были на пляже совершенно одни и получили море положительных эмоций! Спасибо! Рекомендуем!
Спасибо огромное Угуру за эту замечательную экскурсию! Озеро Салда поражает своей красотой. Главный плюс индивидуальной экскурсии
Спасибо огромное Угуру за эту замечательную экскурсию! Озеро Салда поражает своей красотой. Главный плюс индивидуальной экскурсии
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Е
Экскурсия очень комфортная, ехать до озера 2 часа. Дорога не напрягает. Озеро с необычным цветом воды, самое приятное это прохладный ветерок и комфортная температура воздуха. Отдыхающих было немного, хотя было
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воскресенье. Зонтиков и шезлонгов на озере нет, но есть столы со скамейки под соснами, где можно устроить пикник. Есть душ, туалет и переодевалки. После отдыха на озере заехали на обед, Ели речную форель, все очень понравилось. Угур приятный и легкий человек, подстраивается под запросы туристов. Большое спасибо за экскурсию!

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