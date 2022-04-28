Лучшие месяцы для поездки к озеру Салда - с июня по сентябрь. В это время вода в озере прогревается, а погода позволяет насладиться всеми прелестями отдыха на природе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Салда
Горные пейзажи
Описание экскурсии
Дорога к озеру
Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!
Отдых на райских берегах
Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы. Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
Озеро находится примерно в 160 км к северо-западу от Антальи
С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем этой чудесной республики.
За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Игорь
Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное вождение и комфортный автомобиль. Остались чрезвычайно довольны, очень красивое место, красивое озеро и действительно гораздо более приятная погода в горах. Если в Анталии жарко - экскурсия идеально вам подойдёт.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию, как и любую другую с Угуром.
Спасибо ещё раз!
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Ирина
Спасибо огромное Угуру за эту замечательную экскурсию! Озеро Салда поражает своей красотой. Главный плюс индивидуальной экскурсии - отсутствие толпы туристов, мы были на пляже совершенно одни и получили море положительных эмоций! Спасибо! Рекомендуем!
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Е
Елена
Экскурсия очень комфортная, ехать до озера 2 часа. Дорога не напрягает. Озеро с необычным цветом воды, самое приятное это прохладный ветерок и комфортная температура воздуха. Отдыхающих было немного, хотя было читать дальшеуменьшить
воскресенье. Зонтиков и шезлонгов на озере нет, но есть столы со скамейки под соснами, где можно устроить пикник. Есть душ, туалет и переодевалки. После отдыха на озере заехали на обед, Ели речную форель, все очень понравилось. Угур приятный и легкий человек, подстраивается под запросы туристов. Большое спасибо за экскурсию!
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