Лучшие месяцы для поездки к озеру Салда - с июня по сентябрь. В это время вода в озере прогревается, а погода позволяет насладиться всеми прелестями отдыха на природе.

Индивидуальная экскурсия из Антальи к озеру Салда обещает быть не просто путешествием, а настоящим побегом от жары в объятия турецких Мальдив.Бирюзовая вода и белоснежные берега озера восхищают и успокаивают одновременно,

а температура здесь на 10-12 градусов холоднее, чем в Анталье. По дороге к озеру открываются захватывающие горные виды, а экскурсовод делится увлекательными фактами об этой уникальной локации. Кроме того, гости имеют шанс искупаться в чистейших водах и испытать целебное действие местной грязи

Описание экскурсии

Дорога к озеру

Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!

Отдых на райских берегах

Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы.

Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!

Организационные детали