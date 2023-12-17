Я знаю, как сделать знакомство с историей Антальи невероятно увлекательным! На квест-экскурсии вы будете получать знания в приключенческом формате, буквально «раскапывая» сведения об античном мире. Информация, добытая своими силами, запоминается гораздо лучше. А главное — именно вы станете главными героями приключения и отыщете диадему римского императора.

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Описание

Что вас ожидает

Мы неспешно прогуляемся по городу «тысячи колонн», рассматривая античные сооружения, впечатляющие былой роскошью. Смотрите в оба: на пути вам будут то и дело попадаться секретные послания с дальнейшими инструкциями. Вы исследуете античный город, разгадаете занимательные задания и найдёте драгоценную диадему, подаренную городу императором Адрианом.

Во время экскурсии с элементами квеста вам предстоит:

исследовать античный театр, стадион, агору, бани, гимназии и фонтаны

выяснить, почему Перге называют «городом воды»

узнать, зачем посетителям римских бань выдавали глиняные таблички для написания проклятий

разобраться, какое отношение имеет главная богиня-покровительница города к американской Статуе Свободы

Вы познакомитесь с «античными» дамами, чья жизнь и деятельность выходила за рамки привычного патриархального общества, а также с римскими императорами и их причудами. Кроме того, я поделюсь интересными фактами: что ели в античном городе, где жили и как развлекались в отсутствие интернета.

Организационные детали