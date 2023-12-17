Исследовать улочки пригорода Антальи и собрать интересные факты, которые встретятся на вашем пути
Я знаю, как сделать знакомство с историей Антальи невероятно увлекательным! На квест-экскурсии вы будете получать знания в приключенческом формате, буквально «раскапывая» сведения об античном мире. Информация, добытая своими силами, запоминается гораздо лучше. А главное — именно вы станете главными героями приключения и отыщете диадему римского императора.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы неспешно прогуляемся по городу «тысячи колонн», рассматривая античные сооружения, впечатляющие былой роскошью. Смотрите в оба: на пути вам будут то и дело попадаться секретные послания с дальнейшими инструкциями. Вы исследуете античный город, разгадаете занимательные задания и найдёте драгоценную диадему, подаренную городу императором Адрианом.
Во время экскурсии с элементами квеста вам предстоит:
- исследовать античный театр, стадион, агору, бани, гимназии и фонтаны
- выяснить, почему Перге называют «городом воды»
- узнать, зачем посетителям римских бань выдавали глиняные таблички для написания проклятий
- разобраться, какое отношение имеет главная богиня-покровительница города к американской Статуе Свободы
Вы познакомитесь с «античными» дамами, чья жизнь и деятельность выходила за рамки привычного патриархального общества, а также с римскими императорами и их причудами. Кроме того, я поделюсь интересными фактами: что ели в античном городе, где жили и как развлекались в отсутствие интернета.
Организационные детали
- Начало экскурсии — в археологическом музее Перге. Добраться туда можно на такси. Второй вариант — из центра Антальи на трамвае (остановка Doğu garajı). Выходить на остановке Aksu. Оттуда к Перге можно пройти пешком (15 минут).
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 250 лир. Детский билет — до 8 лет (бесплатно). Билет для гида не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея Перге
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталии
Провела экскурсии для 485 туристов
Привет всем! Меня зовут Елена, я профессиональный гид с большим опытом работы. Живу в Анталье более 10 лет и просто обожаю этот гостеприимный город на берегу Средиземного моря. С радостью покажу вам его самые живописные места и расскажу о них нескучные факты.
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