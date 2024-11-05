Экскурсии с элементами квеста в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Анталье, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
скидка
15%
20 отзывов
2 часа
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
«В музейном квесте вы примерите роль детективов, которым придется обезвредить замыслы преступной организации «Охотники за реликвиями» и не дать похитить из музея Антальи бесценный артефакт»
144123 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Пешая
скидка
15%
4 отзыва
3 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия по античному Перге
Погрузитесь в историю Антальи на квест-экскурсии «Античный Перге». Разгадайте загадки древнего города и найдите диадему императора Адриана
Начало: У музея Перге
«Во время экскурсии с элементами квеста вам предстоит:»
Сегодня в 08:30
2 дек в 08:30
144123 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по античному Перге
Пешая
3 часа
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по античному Перге
Начало: Вход музей под открытым небом «Перге»
Расписание: каждый день в 8 утра
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
$120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    5 ноября 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Потрясающе интересная экскурсия! Если вы путешествуете с детьми, то не раздумывая бронируйте! Елена очень приятный и дружелюбный человек, настоящий интеллектуал!
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    Она рассказывала не заученную экскурсию, было видно, что она хороша разбирается в истории и любит свое дело. А главное отлично коммуницировала с ребенком, держала его внимание все время. Квест был интересен и взрослым и детям, она здорово придумала задания, а по завершению ребенка ждал сладкий приз!

  • А
    Алексей
    13 июня 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Отличное приключение. Очень рекомендуем. Прекрасное сочетание лёгкой подачи информации с тем, что экскурсия один большой рассказ про жизнь города и горожан.
  • И
    Ильнур
    11 июня 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!
    Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
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    экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы

  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень
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    внимательно, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, приготовленные Еленой. Можно было преподнести информацию во взрослом скучно-нудном контексте, но Елена рассказала все просто великолепно. Было интересно всем! А музей, сами понимаете - не самое веселое место. Но удалось заинтересовать и удержать внимание самых взыскательных слушателей! В конце детки получили сладкий приз - и это было просто бесконечно приятно и им и родителям. По организации - Елена связалась с нами по телефону за сутки до мероприятия. В день мероприятия была на связи и сразу отвечала на сообщения. После - помогла найти дорогу до старого города и даже помогла оплатить проезд (карты РФ не действуют, лирами мы еще не обзавелись, евро в автобусе не принимают) Благодарим от всей души! Советуем как грамотного, интеллектуально образованного, интересного гида и как хорошего человека!

    Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Квесты»

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  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
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  9. Башня Хыдырлык
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в ноябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 123 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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