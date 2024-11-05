скидка
15%
2 часа
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
«В музейном квесте вы примерите роль детективов, которым придется обезвредить замыслы преступной организации «Охотники за реликвиями» и не дать похитить из музея Антальи бесценный артефакт»
144€123 за всё до 3 чел.
скидка
15%
3 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия по античному Перге
Погрузитесь в историю Антальи на квест-экскурсии «Античный Перге». Разгадайте загадки древнего города и найдите диадему императора Адриана
Начало: У музея Перге
«Во время экскурсии с элементами квеста вам предстоит:»
Сегодня в 08:30
2 дек в 08:30
144€123 за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по античному Перге
Начало: Вход музей под открытым небом «Перге»
Расписание: каждый день в 8 утра
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
$120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна5 ноября 2024Потрясающе интересная экскурсия! Если вы путешествуете с детьми, то не раздумывая бронируйте! Елена очень приятный и дружелюбный человек, настоящий интеллектуал!
- ААлексей13 июня 2024Отличное приключение. Очень рекомендуем. Прекрасное сочетание лёгкой подачи информации с тем, что экскурсия один большой рассказ про жизнь города и горожан.
- ИИльнур11 июня 2024Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!
- ЕЕлена4 июня 2024Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
- ААнастасия19 мая 2024Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Квесты»
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