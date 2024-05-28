Как насчёт провести день на Средиземном море, занимаясь рыбалкой в мини-группе? Встретитесь с капитаном на рыбацкой пристани и отправитесь в море, где посетите акваторию Мышиного острова и бухту Чалтыджак. Эта
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Уникальный опыт рыбалки на Средиземном море
- 🚤 Путешествие в мини-группе с опытным капитаном
- 🐟 Возможность поймать разнообразную рыбу
- 🍽️ Свежеприготовленный обед на борту
- 🏖️ Возможность позагорать и насладиться морскими видами
- 🚐 Включён трансфер из отеля в Анталье
Что можно увидеть
- Мышиный остров
- Бухта Чалтыджак
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На рыбацкой пристани на пути в Кемер вы встретитесь с вашим капитаном и выйдете в море. Пройдёте в акваторию Мышиного острова и в бухту Чалтыджак.
Рыбалка
Она будет интересна как профессиональным рыбакам, так и новичкам. Мы составили маршрут так, что вы вряд ли останетесь без улова. Наш капитан знает все рыбные точки. А эхолот на лодке поможет определить места скопления больших рыб. Вы сможете подцепить на крючок морского окуня, дораду, кефаль, ставридку. А если вы везунчик, то может попасться и рыба-меч!
Обед
Предлагаем приготовить свежий улов здесь же, на судне! Если вы ничего не выловили — не беда, в запасе кое-что есть для вкусного морского обеда.
Организационные детали
- Друзья/семьи рыбаков смогут также присоединиться: рыбачить не обязательно, вы сможете позагорать и поддержать своих партнёров, привлекая рыбу на ментальном уровне:)
- В стоимость входит всё необходимое оборудование, а также обед
- Мы организуем групповой трансфер из отелей в Анталье, Белеке или Кемере и довезём до причала в Анталье и обратно
- С вами будет один из капитанов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 390 туристов
Здравствуйте! Уже 18 лет мы заботимся о вашем комфорте, постоянно ищем и находим новые интересные локации для туров. Путешествуйте вместе с нами по живописнейшим уголкам и историческим местам Турции из Антальи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
28 мая 2024
Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе.
До этого два часа катали по отелям, собирали туристов-дайверов. Приехали на пирс не в Белек, как
До этого два часа катали по отелям, собирали туристов-дайверов. Приехали на пирс не в Белек, как
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
Незабываемая прогулка на сапбордах вдоль побережья Антальи
Отправьтесь на сапборде вдоль живописного берега Средиземного моря и насладитесь красотой природы
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75€53 за человека
Групповая
6 часов
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€37 за человека