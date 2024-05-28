На рыбалку - в мини-группе

Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Как насчёт провести день на Средиземном море, занимаясь рыбалкой в мини-группе? Встретитесь с капитаном на рыбацкой пристани и отправитесь в море, где посетите акваторию Мышиного острова и бухту Чалтыджак. Эта
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рыбалка подойдёт как профессионалам, так и новичкам. Маршрут тщательно продуман, чтобы каждый мог поймать рыбу. На борту есть эхолот, который поможет найти места скопления рыб. Ваш улов может включать морского окуня, дораду, кефаль, ставридку и даже рыбу-меч. Свежий улов можно приготовить прямо на судне и насладиться вкусным обедом. Если не повезёт с уловом, на борту всегда есть запас для обеда. В стоимость включено всё необходимое оборудование и трансфер из отеля в Анталье до причала в Белеке

4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🎣 Уникальный опыт рыбалки на Средиземном море
  2. 🚤 Путешествие в мини-группе с опытным капитаном
  3. 🐟 Возможность поймать разнообразную рыбу
  4. 🍽️ Свежеприготовленный обед на борту
  5. 🏖️ Возможность позагорать и насладиться морскими видами
  6. 🚐 Включён трансфер из отеля в Анталье

Что можно увидеть

  • Мышиный остров
  • Бухта Чалтыджак
На рыбалку - в мини-группе
На рыбалку - в мини-группе
На рыбалку - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На рыбацкой пристани на пути в Кемер вы встретитесь с вашим капитаном и выйдете в море. Пройдёте в акваторию Мышиного острова и в бухту Чалтыджак.

Рыбалка

Она будет интересна как профессиональным рыбакам, так и новичкам. Мы составили маршрут так, что вы вряд ли останетесь без улова. Наш капитан знает все рыбные точки. А эхолот на лодке поможет определить места скопления больших рыб. Вы сможете подцепить на крючок морского окуня, дораду, кефаль, ставридку. А если вы везунчик, то может попасться и рыба-меч!

Обед

Предлагаем приготовить свежий улов здесь же, на судне! Если вы ничего не выловили — не беда, в запасе кое-что есть для вкусного морского обеда.

Организационные детали

  • Друзья/семьи рыбаков смогут также присоединиться: рыбачить не обязательно, вы сможете позагорать и поддержать своих партнёров, привлекая рыбу на ментальном уровне:)
  • В стоимость входит всё необходимое оборудование, а также обед
  • Мы организуем групповой трансфер из отелей в Анталье, Белеке или Кемере и довезём до причала в Анталье и обратно
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
А
28 мая 2024
Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе.
До этого два часа катали по отелям, собирали туристов-дайверов. Приехали на пирс не в Белек, как
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было указано в программе, а почти в Кемер.
На этом минусы закончились.
Милый двухпалубный кораблик с приветливым экипажем. Встали в красивом месте. Удочки нашлись, правда, мы поймали только рыбу-иглобрюха)
Команда угостила всех ланчем.
В целом приятные впечатления, несмотря на неразбериху с организацией.

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