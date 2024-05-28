Как насчёт провести день на Средиземном море, занимаясь рыбалкой в мини-группе? Встретитесь с капитаном на рыбацкой пристани и отправитесь в море, где посетите акваторию Мышиного острова и бухту Чалтыджак. Эта

рыбалка подойдёт как профессионалам, так и новичкам. Маршрут тщательно продуман, чтобы каждый мог поймать рыбу. На борту есть эхолот, который поможет найти места скопления рыб. Ваш улов может включать морского окуня, дораду, кефаль, ставридку и даже рыбу-меч. Свежий улов можно приготовить прямо на судне и насладиться вкусным обедом. Если не повезёт с уловом, на борту всегда есть запас для обеда. В стоимость включено всё необходимое оборудование и трансфер из отеля в Анталье до причала в Белеке

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На рыбацкой пристани на пути в Кемер вы встретитесь с вашим капитаном и выйдете в море. Пройдёте в акваторию Мышиного острова и в бухту Чалтыджак.

Рыбалка

Она будет интересна как профессиональным рыбакам, так и новичкам. Мы составили маршрут так, что вы вряд ли останетесь без улова. Наш капитан знает все рыбные точки. А эхолот на лодке поможет определить места скопления больших рыб. Вы сможете подцепить на крючок морского окуня, дораду, кефаль, ставридку. А если вы везунчик, то может попасться и рыба-меч!

Обед

Предлагаем приготовить свежий улов здесь же, на судне! Если вы ничего не выловили — не беда, в запасе кое-что есть для вкусного морского обеда.

Организационные детали