в среду и воскресенье в 08:00

Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи

Провести день в море и совершить 2 погружения в живописных бухтах Пещера и Аквариум

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Хотите изучить подводный мир Средиземного моря и получить невероятные ощущения? Приглашаем вас отправиться в группе до 50 человек к берегам Кемера, в бухту Кириш: природа позаботилась о том, чтобы это место отлично подходило для дайвинга! Вы пройдёте инструктаж, получите снаряжение и совершите 2 погружения к морским обитателям бухты. Обед на борту включён в стоимость.
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Идеальная бухта для погружения

Из порта Антальи мы поплывем в бухту Кириш в окрестностях Кемера. Это оптимальное место и для первого погружения, и для профессионального дайвинга: здесь нет сильного течения, поэтому вы сможете спокойно рассмотреть скатов, окуней, осьминогов, морских черепах и других подводных обитателей.

Сначала вас ждёт небольшой инструктаж: вы узнаете, как пользоваться снаряжением, что делать в нестандартных ситуациях и как общаться под водой.

Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам.

Программа поездки

  • сбор группы из отелей на автобусе
  • прибытие в порт отправления
  • краткий инструктаж, отправление на кораблике к бухте Кириш
  • первое погружение, локация Аквариум
  • обед (шведский стол)
  • второе погружение, локация Пещера
  • возвращение в порт Марина, сдача снаряжения, сбор у автобуса
  • обратный трансфер по отелям

Организационные детали

  • Погружения доступны взрослым без хронических проблем со здоровьем, а также детям от 14 лет (дети до 14 лет не могут нырять в Турции)
  • Обратите внимание: дайвинг не предполагает сопровождения гида. С вами на борту будет инструктор из нашей команды.

Что входит в стоимость

  • трансфер в обе стороны на автобусе и лодке в группе до 50 человек
  • страховка
  • обед (три вида салата, спагетти, куриный шницель/плов/рыба)
  • сопровождение инструктора
  • экипировка для погружения

Что не входит в стоимость

  • напитки и личные расходы
  • фото и видео: 25-30€

в среду и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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