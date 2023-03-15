в среду и воскресенье в 08:00

Из порта Антальи мы поплывем в бухту Кириш в окрестностях Кемера. Это оптимальное место и для первого погружения, и для профессионального дайвинга: здесь нет сильного течения, поэтому вы сможете спокойно рассмотреть скатов, окуней, осьминогов, морских черепах и других подводных обитателей.
Сначала вас ждёт небольшой инструктаж: вы узнаете, как пользоваться снаряжением, что делать в нестандартных ситуациях и как общаться под водой.
Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам.