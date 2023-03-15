в среду и воскресенье в 08:00

Хотите изучить подводный мир Средиземного моря и получить невероятные ощущения? Приглашаем вас отправиться в группе до 50 человек к берегам Кемера, в бухту Кириш: природа позаботилась о том, чтобы это место отлично подходило для дайвинга! Вы пройдёте инструктаж, получите снаряжение и совершите 2 погружения к морским обитателям бухты. Обед на борту включён в стоимость.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Идеальная бухта для погружения

Из порта Антальи мы поплывем в бухту Кириш в окрестностях Кемера. Это оптимальное место и для первого погружения, и для профессионального дайвинга: здесь нет сильного течения, поэтому вы сможете спокойно рассмотреть скатов, окуней, осьминогов, морских черепах и других подводных обитателей.

Сначала вас ждёт небольшой инструктаж: вы узнаете, как пользоваться снаряжением, что делать в нестандартных ситуациях и как общаться под водой.

Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам.

Программа поездки

сбор группы из отелей на автобусе

прибытие в порт отправления

краткий инструктаж, отправление на кораблике к бухте Кириш

первое погружение, локация Аквариум

обед (шведский стол)

второе погружение, локация Пещера

возвращение в порт Марина, сдача снаряжения, сбор у автобуса

обратный трансфер по отелям

Организационные детали

Погружения доступны взрослым без хронических проблем со здоровьем, а также детям от 14 лет (дети до 14 лет не могут нырять в Турции)

Обратите внимание: дайвинг не предполагает сопровождения гида. С вами на борту будет инструктор из нашей команды.

Что входит в стоимость

трансфер в обе стороны на автобусе и лодке в группе до 50 человек

страховка

обед (три вида салата, спагетти, куриный шницель/плов/рыба)

сопровождение инструктора

экипировка для погружения

Что не входит в стоимость