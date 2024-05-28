Рыбалка в Анталье

Найдено 8 экскурсий в категории «Рыбалка» в Анталье, цены от €44. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На рыбалку - в мини-группе
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«На рыбацкой пристани на пути в Кемер вы встретитесь с вашим капитаном и выйдете в море»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
65 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Морская Рыбалка в Анталии
Мини-группа
5 часов
15 отзывов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
«Рыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
$70 за человека
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Что вас ждет:Рафтинг по реке Кепрючай, Кабриобус Сафари в Каньон Тазы, Сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка, зиплайн (6м х 100м)Все это на территории Национального парка Каньона Кепрюлю»
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«По желанию вы сможете принять участие в рыбной ловле»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
44 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    На рыбалку - в мини-группе
    Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе. До этого два часа катали по
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    отелям, собирали туристов-дайверов. Приехали на пирс не в Белек, как было указано в программе, а почти в Кемер. На этом минусы закончились. Милый двухпалубный кораблик с приветливым экипажем. Встали в красивом месте. Удочки нашлись, правда, мы поймали только рыбу-иглобрюха) Команда угостила всех ланчем. В целом приятные впечатления, несмотря на неразбериху с организацией.

  • I
    Ilya
    28 апреля 2024
    Морская Рыбалка в Анталии
    Отличная экскурсия Забрали в 6 утра из отеля. В 7:15 мы были у рыбацкого судна, с которого мы отправились вначале ловить
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    рыбу (наловили и большой, и маленькой — штук 30 всей лодкой (6человек)), а потом поплыли ловить крабов, используя в качестве наживки пойманную рыбу. А по итогу нам приготовили вкусный обед с рыбой, крабами и свежими овощами. То есть сами себе добыли пищу, что приятно 👍 К 14:00 уже были вновь в Отеле

  • А
    Алёна
    31 октября 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано. Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек. Приехали
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    на базу, где нас встретил классный гид-инструктор Мехмет — он сразу объяснил, как будет проходить программа, сориентировал на базе, ответил на вопросы. Тут же можно купить вещи, необходимые для рафтинга и катания на багги (очень советую взять с собой или купить у ребя аква-тапочки и бандану — реально пригодились). Мы сначала поехали в каньон Тазы на открытом бусе, потом пообедали на базе, затем была первая часть рафтинга, затем катание на багги около 40 минут, затем вторая часть рафтинга. Всё вместе очень зарядило и красотой, и драйвом! Важно также, что я чувствовала безопасность и профессионализм команды Татьяны на всех этапах. Обед был хороший, всё свежее и вполне вкусное. Фото тоже понравились!

    Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано
  • F
    Farabef
    17 августа 2023
    Морская Рыбалка в Анталии
    Бронирование подтвердили четко по email и WhatsApp. Микроавтобус приехал к условленному времени к отелю. Команда рыбацкой лодки работает четко, доброжелательные,
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    все подскажут, помогут, но по-русски не говорят, только английский. Программа: завтрак, осмотр пещеры на расстоянии, рыбалка (не больше 2-х часов), плавание в бухте, обед. Рыбы поймали мало, 15 штук на 14 рыбаков. Команда к обеду ее пожарила, очень вкусно! Недостаток- мало времени на рыбалку.

  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
    Гид хороший, англоязычный, имени не помню, помню только, как он рассказывал, что имя у него исконно турецкое, но он не
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    турок) Группа небольшая, ехали с комфортом, гид о нас заботился и говорил ходить за ним 💕 Напитки на корабле бесплатные всех видов,бесплатный шикарный обед по системе шведский стол. Микроавтобус собирает людей со всех отелей, а потом на общей воооообще для всех лодочке вы катаетесь по маршруту: большой каньон-купание в центре озера-обед-маленький каньон-рыбалка/плаванье

  • А
    Александр
    4 мая 2023
    Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
    Это не описать словами! Лучшая экскурсия на которую можно поехать в этом районе! Нужно ехать и смотреть не задумываясь!
  • Л
    Людмила
    1 мая 2023
    Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
    Экскурсия прошла вполне хорошо. Красивые места. Поставила 5, но это мало. Это надо видеть, передать словами невозможно….
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2023
    Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
    Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. На рыбалку - в мини-группе
  2. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  3. Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
  4. Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
  5. Морская Рыбалка в Анталии
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Рыбалка" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 44 до 865. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Анталье 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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