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на базу, где нас встретил классный гид-инструктор Мехмет — он сразу объяснил, как будет проходить программа, сориентировал на базе, ответил на вопросы. Тут же можно купить вещи, необходимые для рафтинга и катания на багги (очень советую взять с собой или купить у ребя аква-тапочки и бандану — реально пригодились). Мы сначала поехали в каньон Тазы на открытом бусе, потом пообедали на базе, затем была первая часть рафтинга, затем катание на багги около 40 минут, затем вторая часть рафтинга. Всё вместе очень зарядило и красотой, и драйвом! Важно также, что я чувствовала безопасность и профессионализм команды Татьяны на всех этапах. Обед был хороший, всё свежее и вполне вкусное. Фото тоже понравились!