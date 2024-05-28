1 чел.
По популярности
Групповая
5.5 часов
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«На рыбацкой пристани на пути в Кемер вы встретитесь с вашим капитаном и выйдете в море»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€65 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
«Рыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
$70 за человека
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Что вас ждет:Рафтинг по реке Кепрючай, Кабриобус Сафари в Каньон Тазы, Сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка, зиплайн (6м х 100м)Все это на территории Национального парка Каньона Кепрюлю»
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€865 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«По желанию вы сможете принять участие в рыбной ловле»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе. До этого два часа катали по
- IIlya28 апреля 2024Отличная экскурсия Забрали в 6 утра из отеля. В 7:15 мы были у рыбацкого судна, с которого мы отправились вначале ловить
- ААлёна31 октября 2023Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано. Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек. Приехали
- FFarabef17 августа 2023Бронирование подтвердили четко по email и WhatsApp. Микроавтобус приехал к условленному времени к отелю. Команда рыбацкой лодки работает четко, доброжелательные,
- ВВиктория3 августа 2023Гид хороший, англоязычный, имени не помню, помню только, как он рассказывал, что имя у него исконно турецкое, но он не
- ААлександр4 мая 2023Это не описать словами! Лучшая экскурсия на которую можно поехать в этом районе! Нужно ехать и смотреть не задумываясь!
- ЛЛюдмила1 мая 2023Экскурсия прошла вполне хорошо. Красивые места. Поставила 5, но это мало. Это надо видеть, передать словами невозможно….
- ЮЮлия30 апреля 2023Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Рыбалка" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 44 до 865. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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