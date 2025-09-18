Сейчас август — это идеальное время.

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для прогулки на пиратской яхте по Средиземному морю. В это время вода тёплая, а погода солнечная, что создаёт идеальные условия для купания и отдыха.

Свистать всех наверх! Приготовьтесь к незабываемой прогулке на пиратской яхте по Средиземному морю.Живописные виды гавани Кемера, бирюзовые воды залива Клеопатры и исторический Фаселис создадут уникальную атмосферу. В Райской и Пиратской

бухтах можно будет искупаться в кристально чистой воде. Вкусный обед и разнообразные развлечения, включая пенную вечеринку, сделают день насыщенным и весёлым. Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость. Не забудьте взять с собой полотенце, купальники и солнцезащитный крем

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Во время прогулки вы увидите необычайно красивые места средиземноморского побережья. Вот какие локации мы будем проезжать:

Гавань Кемера , которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле.

, которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле. Древний ликийский Фаселис и его бухта . С берега портовый город выглядит очень живописно.

. С берега портовый город выглядит очень живописно. Райская бухта (Алачасу) — уединённое место с прозрачной водой и зелёными склонами вокруг.

— уединённое место с прозрачной водой и зелёными склонами вокруг. Бухта Айышыгы, где мы остановимся и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде.

А ещё вас ждёт вкусный обед и много развлечений — пенных, анимационных и очень заряжающих.

Примерный тайминг маршрута

07:30-09:30 — трансфер гостей из отелей

09:45 — прибытие в порт Кемера

10:00 — отправление из гавани Кемера

10:30 — прибытие в бухту Фаселиса и остановка для купания

11:30 — обед на яхте

12:30 — остановка в Райской бухте для купания

13:30 — остановка недалеко от Пиратской пещеры для купания

14:30 — возвращение в порт Кемера

15:30 — трансфер гостей в отели

Организационные детали