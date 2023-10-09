Искупаться, позагорать на палубе, потанцевать на вечеринке и понять, что жизнь прекрасна
Свистать всех наверх! Расчехлить фотоаппараты и настроить камеры! Мы отправляемся в отчаянно весёлое путешествие по живописным местам средиземноморского побережья. Будет много красоты и релакса, купание и пенная вечеринка. Вас ждут гавань Кемера, залив Клеопатры, Райская и Пиратская бухты. Обращаем внимание — это не экскурсия с рассказами гида, а прогулка в душевной компании.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы увидите необычайно красивые места средиземноморского побережья. Вот какие локации мы будем проезжать:
- Гавань Кемера, которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле.
- Залив Клеопатры с бирюзовым морем и золотисто-жёлтым песком. Залив относится к национальному заповеднику, известному своей богатой природой.
- Древний ликийский Фаселис и его бухта. С берега портовый город выглядит очень живописно.
- Райская и Пиратская бухты, где мы остановимся и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде.
А ещё вас ждёт вкусный обед и много развлечений — пенных, анимационных и очень заряжающих.
Примерный тайминг маршрута
09:00 — трансфер гостей из отелей
09:45 — прибытие в порт Кемера
10:00 — отправление из гавани Кемера
10:30 — прибытие в бухту Фаселиса и остановка для купания
11:30 — обед на яхте
12:30 — остановка в Райской бухте для купания
13:30 — остановка недалеко от Пиратской пещеры для купания
14:30 — возвращение в порт Кемера
15:00 — трансфер гостей в отели
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте, обед, шоу-программа, пенная вечеринка
- Дополнительно оплачиваются все напитки
- Сопровождающий говорит по-английски
- Возьмите с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и снаряжение для снорклинга (по желанию)
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Обязательно сообщите нам адрес вашего проживания.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Halil — Организатор в Анталии
Провёл экскурсии для 61 туриста
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам. Как на русском, так и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
9 окт 2023
Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно чистая, можно было рассмотреть, как на дне плавают косяки рыб и убегают крабы - идеально для снорклинга!
Команда корабля отличная - все дружелюбные, веселые, заботливые:) Устроили пенную вечеринку с танцами. Те, кто не хотел танцевать, могли отдохнуть на верхних палубах, там музыка была тише. Ещё был вкусный обед и крутые коктейли.
Очень удобно, что программа заняла чуть больше, чем полдня - не перегружена. Рекомендую!
Команда корабля отличная - все дружелюбные, веселые, заботливые:) Устроили пенную вечеринку с танцами. Те, кто не хотел танцевать, могли отдохнуть на верхних палубах, там музыка была тише. Ещё был вкусный обед и крутые коктейли.
Очень удобно, что программа заняла чуть больше, чем полдня - не перегружена. Рекомендую!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Активности
На яхте
Пираты
Похожие туры из Анталии
Групповая
11 часов
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Групповое путешествие к острову Сулуада и нескольким бухтам
от вашего места пребывания
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
€40 за человека
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в холле вашего отеля
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
€28 за человека
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
в отеле или по договоренности
15 окт
19 окт
22 окт
26 окт
€30 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании