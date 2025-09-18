Свистать всех наверх! Приготовьтесь к незабываемой прогулке на пиратской яхте по Средиземному морю.
Живописные виды гавани Кемера, бирюзовые воды залива Клеопатры и исторический Фаселис создадут уникальную атмосферу. В Райской и Пиратской
Живописные виды гавани Кемера, бирюзовые воды залива Клеопатры и исторический Фаселис создадут уникальную атмосферу. В Райской и Пиратской
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Увлекательная прогулка на пиратской яхте
- 🏖 Купание в кристально чистой воде
- 🍽 Вкусный обед на борту
- 🎉 Весёлая пенная вечеринка
- 🌅 Живописные виды средиземноморского побережья
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для прогулки на пиратской яхте по Средиземному морю. В это время вода тёплая, а погода солнечная, что создаёт идеальные условия для купания и отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гавань Кемера
- Залив Клеопатры
- Фаселис
- Райская бухта
- Пиратская бухта
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите необычайно красивые места средиземноморского побережья. Вот какие локации мы будем проезжать:
- Гавань Кемера, которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле.
- Древний ликийский Фаселис и его бухта. С берега портовый город выглядит очень живописно.
- Райская бухта (Алачасу) — уединённое место с прозрачной водой и зелёными склонами вокруг.
- Бухта Айышыгы, где мы остановимся и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде.
А ещё вас ждёт вкусный обед и много развлечений — пенных, анимационных и очень заряжающих.
Примерный тайминг маршрута
07:30-09:30 — трансфер гостей из отелей
09:45 — прибытие в порт Кемера
10:00 — отправление из гавани Кемера
10:30 — прибытие в бухту Фаселиса и остановка для купания
11:30 — обед на яхте
12:30 — остановка в Райской бухте для купания
13:30 — остановка недалеко от Пиратской пещеры для купания
14:30 — возвращение в порт Кемера
15:30 — трансфер гостей в отели
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте, обед, шоу-программа, пенная вечеринка
- Дополнительно оплачиваются все напитки
- Сопровождающий говорит на русском и английском языках
- Возьмите с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и снаряжение для снорклинга (по желанию)
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Обязательно сообщите нам адрес вашего проживания.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|€42
|Детский 6-11 лет
|€35
|Детский 0-5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1048 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все очень понравилось, организация на высшем уровне. Оператор быстро отвечает на все вопросы, все проходит без задержек, на корабле комфортно, много места чтоб почиллить. Вкусный обед, напитки (кола, фанта, кофе) входят в стоимость. Однозначно рекомендую.
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Р
Экскурсия в целом понравилась, но есть пару нюансов, которые если улучшить, то будет 10/10.
Трансфер забирает от указанного места, но почему то не могут сказать на какой машине заедут, а если
Трансфер забирает от указанного места, но почему то не могут сказать на какой машине заедут, а если
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Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно чистая, можно было рассмотреть, как на дне плавают косяки рыб
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В
Отличное развлечение для всех. Я поехала в данное путешествие одна и на корабле была одна соотвественно. Сотрудники это поняли и ни на минуту не давали мне скучать. Развлекали, помогали, дали
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А
Отличная организация, сама прогулка по морю прекрасная. Всё супер, рекомендуем к посещению!
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Классная прогулка по морю вдоль побережья. С 3 остановками для купания. Отличный вкусный обед, трансфер от/до отеля. Спасибо большое!!! Мы остались очень довольны
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