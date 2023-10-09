Свистать всех наверх! Расчехлить фотоаппараты и настроить камеры! Мы отправляемся в отчаянно весёлое путешествие по живописным местам средиземноморского побережья. Будет много красоты и релакса, купание и пенная вечеринка. Вас ждут гавань Кемера, залив Клеопатры, Райская и Пиратская бухты. Обращаем внимание — это не экскурсия с рассказами гида, а прогулка в душевной компании.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы увидите необычайно красивые места средиземноморского побережья. Вот какие локации мы будем проезжать:

Гавань Кемера , которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле.

, которая пестрит роскошными яхтами и парусными лодками в старинном стиле. Залив Клеопатры с бирюзовым морем и золотисто-жёлтым песком. Залив относится к национальному заповеднику, известному своей богатой природой.

с бирюзовым морем и золотисто-жёлтым песком. Залив относится к национальному заповеднику, известному своей богатой природой. Древний ликийский Фаселис и его бухта . С берега портовый город выглядит очень живописно.

. С берега портовый город выглядит очень живописно. Райская и Пиратская бухты, где мы остановимся и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде.

А ещё вас ждёт вкусный обед и много развлечений — пенных, анимационных и очень заряжающих.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — трансфер гостей из отелей

09:45 — прибытие в порт Кемера

10:00 — отправление из гавани Кемера

10:30 — прибытие в бухту Фаселиса и остановка для купания

11:30 — обед на яхте

12:30 — остановка в Райской бухте для купания

13:30 — остановка недалеко от Пиратской пещеры для купания

14:30 — возвращение в порт Кемера

15:00 — трансфер гостей в отели

Организационные детали