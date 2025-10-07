Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи предлагает остановки для купания в кристально чистых водах Фазелиса, бухты Алачасу и бухты Лунного Света.
На борту вас ждут вкусный обед и разнообразные развлечения: анимационная программа, пенная вечеринка и музыка от диджея. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь природой и морем в компании друзей или семьи
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌊 Лазурные воды Средиземного моря
- 🏛️ Древние руины Фазелиса
- 🎉 Пенная вечеринка и музыка
- 🍽️ Вкусный обед на борту
- 👨👩👧👦 Развлечения для всей семьи
Что можно увидеть
- Фазелис
- Бухта Алачасу
- Бухта Лунного Света
Описание круизаГотовы провести незабываемый день, наслаждаясь лазурными водами и потрясающей природой Антальи? На этом уникальном морском туре вы сможете открыть для себя самые красивые бухты Средиземного моря, отдохнуть и получить массу ярких эмоций. Программа тура и маршрут Наш тур включает посещение таких живописных мест, как античный город Фазелис, бухта Алачасу (Райская бухта) и бухта Лунного Света. Здесь вы сможете освежиться в кристально чистой воде, насладиться великолепной природой, прогуляться среди древних руин Фазелиса и расслабиться в уединенной атмосфере прекрасных бухт. Вкусное питание Вас ждет вкусный обед на борту. В меню запеченная курица, макароны, булгур, разнообразные закуски и свежая зелень. В течение тура также предлагаются безалкогольные газированные напитки. Развлечения и активности Этот тур — не только про природу и море, но и про яркие эмоции. Вас ждет профессиональная анимационная программа, развлечения для детей, аквагрим, пенная вечеринка, выступление диджея и зажигательная музыка. Благодаря насыщенной программе каждый, независимо от возраста, сможет отлично провести время. Важная информация:
- За день до тура мы сообщим вам время вашего трансфера.
- Пожалуйста, используйте Whats.
- App или Telegram для связи.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Фазелис
- Бухта Алачасу (Райская бухта)
- Бухта Лунного Света
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Профессиональная анимационная команда и активности на яхте
- Выступление диджея и музыка
- Пенная вечеринка
- Обед (запеченная курица, макароны, булгур, 3 вида мезе, зелень)
- Остановки для купания и посещение бухт по маршруту тура
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение античного города Фазелис (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они находятся
Завершение: Мы отвезем гостей в их отели или места их пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- За день до тура мы сообщим вам время вашего трансфера. Пожалуйста
- Используйте WhatsApp или Telegram для связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Roman
7 окт 2025
,Большое спасибо
А
Анастасия
1 окт 2025
Самое главное, что ожидали, мы получили - прекрасные виды, невероятной чистоты и цвета вода и позитивное настроение! Уровень сервиса соответствовал стоимости. Круиз был на большом 4х палубном корабле, с удобными
О
Оксана
29 сен 2025
Наша экскурсия не состоялась. Я забронировала. Написала адрес отеля и спросила во сколько заберут.
Меня спросили: откуда вас забрать
Ответила, что из Отеля.
И на этом всё. Больше мне никто ничего не ответил, время не сказали. И, естественно, не приехали за нами.
М
Мира
22 сен 2025
И
Ирина
21 сен 2025
Если честно, это абсолютный развод. Искала специально пиратский корабль с анимацией для ребёнка. В результате: живя в Ларе мы больше двух часов ехали до порта Кемера, потому что корабль отходит
М
Марк
17 сен 2025
Очень повезло с командой на корабле, приятные ребята.
Обед был вкусным, разрешили попрыгать с корабля, включали конкретную музыку по просьбе
Места для купания- супер, вода очень чистая и прозрачная
Не понравился только трансфер, был относительно старый и убитый фольксваген, в котором очень плохо работал кондей
Ехали 1 час в духоте(
В
Владимир
7 сен 2025
Экскурсия замечательная,прекрасные виды на бухты и берега,купание с кораблики,прекрасный обед и,канешно, весёлая пенная вечеринка. И что немаловажно,взяли от отеля и доставили в отель. Рекомендую
Я
Ярослав
6 сен 2025
Все было супер, всем рекомендую
И
Инна
5 сен 2025
Хорошая морская прогулка. Единственное, сразу обратите внимание, включены ли у вас напитки, на яхте это не отслеживают, в связи с чем берут плату за них!
А
Айдын
28 авг 2025
Отличная компания, реально шикарные экскурсии, наша выбранная экскурсия превзошла наши ожидания, была очень большая, шикарная, огромная пиратская яхта, где накормили с сытным вкусным обедом, классными интересными развлечениями и пенной дискотекой, посетили очень красивые места, три локации и русскоговорящие ребята которые до последнего сопроводили каждого туриста до своего трансфера.
Ещё раз огромная спасибо вам ребята
Е
Елена
16 авг 2025
И
Ирина
13 авг 2025
Изначально взяли круиз за счёт оплаты по факту наличными (удобно и безопасно). Круто, что организован трансфер из отеля и обратно, кстати очень пунктуально. Сам круиз понравился, очень красивые виды, три
Д
Диана
4 авг 2025
С
Светлана
25 июл 2025
T
Tatyana
24 июл 2025
