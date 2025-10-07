Мои заказы

Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи

Проведите день на море, наслаждаясь лазурными водами и великолепной природой Антальи. Купание, развлечения и вкусная еда ждут вас
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи предлагает остановки для купания в кристально чистых водах Фазелиса, бухты Алачасу и бухты Лунного Света.

На борту вас ждут вкусный обед и разнообразные развлечения: анимационная программа, пенная вечеринка и музыка от диджея. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь природой и морем в компании друзей или семьи
4.5
19 отзывов

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🌊 Лазурные воды Средиземного моря
  • 🏛️ Древние руины Фазелиса
  • 🎉 Пенная вечеринка и музыка
  • 🍽️ Вкусный обед на борту
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Развлечения для всей семьи
Что можно увидеть

  • Фазелис
  • Бухта Алачасу
  • Бухта Лунного Света

Описание круиза

Готовы провести незабываемый день, наслаждаясь лазурными водами и потрясающей природой Антальи? На этом уникальном морском туре вы сможете открыть для себя самые красивые бухты Средиземного моря, отдохнуть и получить массу ярких эмоций. Программа тура и маршрут Наш тур включает посещение таких живописных мест, как античный город Фазелис, бухта Алачасу (Райская бухта) и бухта Лунного Света. Здесь вы сможете освежиться в кристально чистой воде, насладиться великолепной природой, прогуляться среди древних руин Фазелиса и расслабиться в уединенной атмосфере прекрасных бухт. Вкусное питание Вас ждет вкусный обед на борту. В меню запеченная курица, макароны, булгур, разнообразные закуски и свежая зелень. В течение тура также предлагаются безалкогольные газированные напитки. Развлечения и активности Этот тур — не только про природу и море, но и про яркие эмоции. Вас ждет профессиональная анимационная программа, развлечения для детей, аквагрим, пенная вечеринка, выступление диджея и зажигательная музыка. Благодаря насыщенной программе каждый, независимо от возраста, сможет отлично провести время. Важная информация:
  • За день до тура мы сообщим вам время вашего трансфера.
  • Пожалуйста, используйте Whats.
  • App или Telegram для связи.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Античный город Фазелис
  • Бухта Алачасу (Райская бухта)
  • Бухта Лунного Света
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Профессиональная анимационная команда и активности на яхте
  • Выступление диджея и музыка
  • Пенная вечеринка
  • Обед (запеченная курица, макароны, булгур, 3 вида мезе, зелень)
  • Остановки для купания и посещение бухт по маршруту тура
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение античного города Фазелис (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они находятся
Завершение: Мы отвезем гостей в их отели или места их пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • За день до тура мы сообщим вам время вашего трансфера. Пожалуйста
  • Используйте WhatsApp или Telegram для связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
2
1
2
R
Roman
7 окт 2025
,Большое спасибо
А
Анастасия
1 окт 2025
Самое главное, что ожидали, мы получили - прекрасные виды, невероятной чистоты и цвета вода и позитивное настроение! Уровень сервиса соответствовал стоимости. Круиз был на большом 4х палубном корабле, с удобными
читать дальше

диванчиками и столиками. На верхней палубе были мягкие маты, на которых можно было позагорать. Относительно чистые туалеты, душ прямо на палубе (после купания в море можно было смыть соль). Как и заявлено в описании было 3 остановки для купания, обед простой (спагетти, салат, жареная рыба и курица в планировке), но сытный. Пенная вечеринка - весело и забавно!
Из минусов:
1. Очень долгий трансфер. Надо учитывать, что этот круиз выходит из Кемера в описании этого нет. Из Лары мы ехали 2,5 часа, по дороге забирая гостей из других отелей Анталии.
2. Платные и ооочень дорогие напитки. Даже вода (хотя бы стаканчик можно было добавить к обеду).
3. Музыку на пенной вечеринке хотелось бы по-разнообразнее и по-новее.
В целом, конечно, данную экскурсию рекомендую!

О
Оксана
29 сен 2025
Наша экскурсия не состоялась. Я забронировала. Написала адрес отеля и спросила во сколько заберут.
Меня спросили: откуда вас забрать
Ответила, что из Отеля.
И на этом всё. Больше мне никто ничего не ответил, время не сказали. И, естественно, не приехали за нами.
М
Мира
22 сен 2025
И
Ирина
21 сен 2025
Если честно, это абсолютный развод. Искала специально пиратский корабль с анимацией для ребёнка. В результате: живя в Ларе мы больше двух часов ехали до порта Кемера, потому что корабль отходит
читать дальше

оттуда. Почему об этом не предупредить? Хотя я спрашивала. В результате, встав в 7 утра мы приехали к 10.30, когда на корабле уже практически не было мест. Никакой анимации!!! Не верьте фотографиям, ходит один турок с попугаем для платных фото и на этом все закончилось. Хотела сходить в Фазелис, античный город, как написано в программе, так и это оказалось не предусмотрено: корабль просто заходит в бухту, кидает якорь и вы прыгаете с корабля. Из команды никто и не знает ни о каком античном городе.
Напитки неоправданно дорогие: бутылка пива 7 евро, воды 4 евро.
Короче, из заявленного только посещение трех бухт и обед. За троих мы заплатили 72 бакса, это слишком много за такой тур.
Но больше обидно за несоответствие описанию. Сын очень ждал пиратов и был очень расстроен

М
Марк
17 сен 2025
Очень повезло с командой на корабле, приятные ребята.
Обед был вкусным, разрешили попрыгать с корабля, включали конкретную музыку по просьбе
Места для купания- супер, вода очень чистая и прозрачная

Не понравился только трансфер, был относительно старый и убитый фольксваген, в котором очень плохо работал кондей
Ехали 1 час в духоте(
В
Владимир
7 сен 2025
Экскурсия замечательная,прекрасные виды на бухты и берега,купание с кораблики,прекрасный обед и,канешно, весёлая пенная вечеринка. И что немаловажно,взяли от отеля и доставили в отель. Рекомендую
Я
Ярослав
6 сен 2025
Все было супер, всем рекомендую
И
Инна
5 сен 2025
Хорошая морская прогулка. Единственное, сразу обратите внимание, включены ли у вас напитки, на яхте это не отслеживают, в связи с чем берут плату за них!
А
Айдын
28 авг 2025
Отличная компания, реально шикарные экскурсии, наша выбранная экскурсия превзошла наши ожидания, была очень большая, шикарная, огромная пиратская яхта, где накормили с сытным вкусным обедом, классными интересными развлечениями и пенной дискотекой, посетили очень красивые места, три локации и русскоговорящие ребята которые до последнего сопроводили каждого туриста до своего трансфера.
Ещё раз огромная спасибо вам ребята
Е
Елена
16 авг 2025
И
Ирина
13 авг 2025
Изначально взяли круиз за счёт оплаты по факту наличными (удобно и безопасно). Круто, что организован трансфер из отеля и обратно, кстати очень пунктуально. Сам круиз понравился, очень красивые виды, три
читать дальше

купания в море и сытный, вкусный обед. На лодке можете купить напитки, цены завышены. Не укачивает, т. к. корабль большой. Единственно, на что хотелось обратить организаторам внимание, в 40 градусную жару кондиционер в трансфере не справляется, всем было очень жарко, ехали мокрые. Спасибо, будем в Турции, обратимся ещё!

Д
Диана
4 авг 2025
С
Светлана
25 июл 2025
T
Tatyana
24 июл 2025

Входит в следующие категории Антальи

