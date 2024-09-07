Круизы и туры по воде в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Анталье, цены от $32. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
Пешая
На яхте
12 часов
8 отзывов
Круиз
Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
Начало: Ваш отель
«Отправьтесь в морское путешествие по самым живописным бухтам Турции на комфортабельной яхте из Адрасана»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
$38 за человека
Круиз к водопаду Дюден
5 часов
1 отзыв
Круиз
Круиз к водопаду Дюден
Начало: Ваш отель
«Не упустите шанс посетить водопад Дюден и исследовать прекрасное побережье Турции с нашим круизом с трансфером из Антальи»
Расписание: Каждый день
2 мая в 08:30
4 мая в 08:30
$32 за человека
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Музыкальные теплоходы
5 часов
Круиз
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они н...
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    7 сентября 2024
    Круиз к водопаду Дюден
    Очень понравилась поездка! Проплывали три красивых водопада, виды невероятные, персонал весь был очень дружелюбный и вежливый. Понравится и детям, и
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    взрослым! Есть дополнительная услуга, подъехать на моторной лодке прям к водопаду, обязательно берите, мы были в полном восторге!!! Ожидание/Реальность полностью совпали - обед был очень вкусным и напитки бесплатными:)

  • A
    Anna
    19 июля 2024
    Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
    Отлично провели время! Завораживающие виды, отличная вода. Но никаких черепах мы не увидели, а тем более тюленей (тут уж мы
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    и не надеялись). Когда спросили про черепах уже на судне, вдруг это только нам не повезло, то на нас косо посмотрели и отшутились))) Хотя мы наделись, так как это чётко указано в разделе "Что вас ожидает". Грязевые ванны выглядят в виде пластикового ведра с грязью для всех. Это смутило и разочаровало. Из плюсов - много времени дают на поплавать, сделать красивые кадры и приятный персонал на судне. Особенно капитан, он любезно предложил жилет, так как сообщили, что бухта Аквариум глубокая. Но вода отлично держит и жилет не понадобился. Свежая еда, чистые туалеты, а также большой плюс - это натянутый тент на верхней палубе.

  • М
    Мария
    24 июля 2023
    Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
    Замечательно! Просто супер! Всё понравилось. Красивые виды, вкусный обед, чай, на обратном пути угощали всех арбузом. Было совсем немного людей
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    на яхте. Заходили в 4 бухты. В одной из них была только наша яхта, с большим удовольствием поплавали. Всё бухты разные, вода чистая, красивая. Класс! Очень рады, что поехали. Вот просто 100 из 100

  • А
    Александр
    27 мая 2023
    Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
    Всё было хорошо, были с малышом он в восторге, мы довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
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  3. Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в апреле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 40. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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