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и не надеялись). Когда спросили про черепах уже на судне, вдруг это только нам не повезло, то на нас косо посмотрели и отшутились))) Хотя мы наделись, так как это чётко указано в разделе "Что вас ожидает". Грязевые ванны выглядят в виде пластикового ведра с грязью для всех. Это смутило и разочаровало. Из плюсов - много времени дают на поплавать, сделать красивые кадры и приятный персонал на судне. Особенно капитан, он любезно предложил жилет, так как сообщили, что бухта Аквариум глубокая. Но вода отлично держит и жилет не понадобился. Свежая еда, чистые туалеты, а также большой плюс - это натянутый тент на верхней палубе.