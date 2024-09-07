Круиз
Генуэзская бухта, круиз на яхте из Анталии
Начало: Ваш отель
«Отправьтесь в морское путешествие по самым живописным бухтам Турции на комфортабельной яхте из Адрасана»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
$38 за человека
Круиз
Круиз к водопаду Дюден
Начало: Ваш отель
«Не упустите шанс посетить водопад Дюден и исследовать прекрасное побережье Турции с нашим круизом с трансфером из Антальи»
Расписание: Каждый день
2 мая в 08:30
4 мая в 08:30
$32 за человека
Круиз
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они н...
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений7 сентября 2024Очень понравилась поездка! Проплывали три красивых водопада, виды невероятные, персонал весь был очень дружелюбный и вежливый. Понравится и детям, и
- AAnna19 июля 2024Отлично провели время! Завораживающие виды, отличная вода. Но никаких черепах мы не увидели, а тем более тюленей (тут уж мы
- ММария24 июля 2023Замечательно! Просто супер! Всё понравилось. Красивые виды, вкусный обед, чай, на обратном пути угощали всех арбузом. Было совсем немного людей
- ААлександр27 мая 2023Всё было хорошо, были с малышом он в восторге, мы довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в апреле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 40. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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