Индивидуальная морская прогулка в Анталии

Проведите незабываемый день на яхте в Анталии — вдали от суеты и в окружении морской красоты. Вас ждёт лазурное море, живописные бухты, купание и отдых под солнцем. Забронируйте яхту для праздника, романтики или просто удовольствия!
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Лазурные воды Средиземного моря
- 🛥️ Частная яхта только для вас
- 🏝️ Уединённые живописные бухты
- 🎉 Возможность устроить праздник
- ☀️ Отдых под мягкими солнечными лучами
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание водной прогулки
Морская прогулка в Анталии: частная яхта только для вас Представьте день, наполненный солнцем, морским бризом и бирюзовой гладью Средиземного моря — аренда яхты в Анталии поможет воплотить эту мечту. Это идеальная возможность провести незабываемое время с семьёй, друзьями или любимым человеком вдали от городской суеты. Вас ждут уединённые бухты, лазурные воды, где можно искупаться, поплавать с маской или просто понежиться на борту под мягкими солнечными лучами. В программе — живописные остановки, отдых, лёгкие закуски и освежающие напитки, сервированные прямо на яхте. На борту можно устроить особенный праздник: день рождения, предложение руки и сердца, романтическое свидание или важную годовщину. Мы позаботимся о декоре и атмосфере — по вашему запросу украсим яхту к мероприятию. Важная информация:
Рекомендуем взять купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем от загара.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Клеопатры
- Черепаший остров
- Дюденские водопады
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Прогулка на яхте с капитаном и командой
- Напитки безалкогольные
- Питание (если выбран этот тариф при бронировании)
- Страховка для всех участников тура
Что не входит в цену
- Фото и видео
- Напитки и еда (если не входит в заранее согласованное меню)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Рекомендуем взять купальник
- Полотенце
- Солнцезащитные очки и крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 июл 2025
"Если вы хотите почувствовать себя на миллион - арендуйте яхту в Кемере. Мы с детьми провели там целый день, катались вдоль побережья, купались в бирюзовой воде и просто наслаждались жизнью.
И
Игорь
28 июн 2025
Я долго думал, стоит ли брать частную яхту или поехать на обычную экскурсию, но теперь понимаю. Индивидуальный подход того стоит. Это просто другой уровень. Просторная палуба, белоснежные лежаки, музыка по
Е
Екатерина
21 июн 2025
Отдыхали в Турции в июне и решили устроить себе день роскоши. Арендовали индивидуальную яхту. Это было лучшее решение за весь отпуск. Нас встретили очень вежливо. Яхта шикарная, чистая, ухоженная. Пахло
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
-
34%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
€46
€70 за всё до 7 чел.
-
10%
Водная прогулка
Морское путешествие к острову Сулуада из Анталии
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:30
15 ноя в 07:30
$171
$190 за человека
-
5%
Групповая
Тур в Анталью - старый город, архитектура и водопад Дюден из Анталии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:15
15 ноя в 09:15
$38
$40 за человека