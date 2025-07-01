Мои заказы

Индивидуальная морская прогулка в Анталии

Насладитесь морским бризом и бирюзовыми водами Средиземного моря на частной яхте. Идеально для семейного отдыха или романтического свидания
Проведите незабываемый день на яхте в Анталии — вдали от суеты и в окружении морской красоты. Вас ждёт лазурное море, живописные бухты, купание и отдых под солнцем. Забронируйте яхту для праздника, романтики или просто удовольствия!
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Лазурные воды Средиземного моря
  • 🛥️ Частная яхта только для вас
  • 🏝️ Уединённые живописные бухты
  • 🎉 Возможность устроить праздник
  • ☀️ Отдых под мягкими солнечными лучами
Что можно увидеть

  • Средиземное море

Описание водной прогулки

Морская прогулка в Анталии: частная яхта только для вас Представьте день, наполненный солнцем, морским бризом и бирюзовой гладью Средиземного моря — аренда яхты в Анталии поможет воплотить эту мечту. Это идеальная возможность провести незабываемое время с семьёй, друзьями или любимым человеком вдали от городской суеты. Вас ждут уединённые бухты, лазурные воды, где можно искупаться, поплавать с маской или просто понежиться на борту под мягкими солнечными лучами. В программе — живописные остановки, отдых, лёгкие закуски и освежающие напитки, сервированные прямо на яхте. На борту можно устроить особенный праздник: день рождения, предложение руки и сердца, романтическое свидание или важную годовщину. Мы позаботимся о декоре и атмосфере — по вашему запросу украсим яхту к мероприятию. Важная информация:
Рекомендуем взять купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем от загара.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Клеопатры
  • Черепаший остров
  • Дюденские водопады
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Прогулка на яхте с капитаном и командой
  • Напитки безалкогольные
  • Питание (если выбран этот тариф при бронировании)
  • Страховка для всех участников тура
Что не входит в цену
  • Фото и видео
  • Напитки и еда (если не входит в заранее согласованное меню)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем взять купальник
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 июл 2025
"Если вы хотите почувствовать себя на миллион - арендуйте яхту в Кемере. Мы с детьми провели там целый день, катались вдоль побережья, купались в бирюзовой воде и просто наслаждались жизнью.
читать дальше

Капитан был очень приветлив. Даже дал детям постоять за штурвалом, они были в восторге. Яхта просторная, комфортная, чистая. Туалет и душ: всё на уровне. Нам подали вкусный обед. Курица с рисом, свежие овощи, потом чай и сладости. Это был день без суеты, в абсолютной гармонии. Спасибо за эмоции.
"

И
Игорь
28 июн 2025
Я долго думал, стоит ли брать частную яхту или поехать на обычную экскурсию, но теперь понимаю. Индивидуальный подход того стоит. Это просто другой уровень. Просторная палуба, белоснежные лежаки, музыка по
читать дальше

вкусу, отличная компания и тишина. Никто не мешает. Мы с женой праздновали годовщину свадьбы, и это была настоящая романтика. У нас были фрукты, шампанское и просто невероятный вид на море и горы. Большое спасибо капитану и всей команде. Всё было очень профессионально, но при этом по-доброму. Мы обязательно вернёмся.

Е
Екатерина
21 июн 2025
Отдыхали в Турции в июне и решили устроить себе день роскоши. Арендовали индивидуальную яхту. Это было лучшее решение за весь отпуск. Нас встретили очень вежливо. Яхта шикарная, чистая, ухоженная. Пахло
читать дальше

деревом и морем. Капитан оказался невероятно доброжелательным. Всё показал, рассказал, остановился в самых красивых бухтах, где мы могли поплавать. Было ощущение, что мы на съемках какого-то фильма. На борту нас угощали фруктами, прохладительными напитками. Всё было очень вкусно и по-домашнему. Этот день останется у нас в памяти надолго. Всем рекомендую.

