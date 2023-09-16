Что вас ждетВаше путешествие по Анталии начнется на водопадах Дюден в парке Эден. Эти водопады — природная достопримечательность Анталии. Каскад формируется одноименной рекой. Верхний Дюденский водопад располагается в 12 км. северо-восточнее города. Вас ждут свежесть и посреди знойной жары турецкого лета.

После водопадов мы отправимся на канатную дорогу «Тюнектепе Телеферик» и поднимемся на гору, высота которой составляет 618 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка Антальи, там же есть смотровая площадка, с которой весь город виден как на ладони.

Далее мы поедем в Старый город Калеичи, расположенный за крепостными стенами. К частично сохранившимся до сегодняшнего дня стенам Калеичи приложили руку греки, византийцы, сельчуки и османы. Этот город сохранил более трех тысяч построек и делится на четыре части. Район

Калеичи — гордость Турции, отражающая исторические и культурные ценности Анталии.

В заключении дня вы отправитесь на Дэденские водопады на автобусе, у вас у вас будет свободное время и возможность покататься на кораблике,что бы наслодиться морской прогулкой чтобы оценить всю красоту южного города.