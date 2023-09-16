Давайте сменим знойную жару турецкого лета на свежесть и прохладу.
Мы отправимся на прогулку к водопадам Дюден — природной достопримечательности Анталии, а после водопадов нас ждет канатная дорога «Тюнектепе Телеферик» и Старый город Калеичи. В заключении вас ждет морская прогулка вдоль побережья Анталии.
Мы отправимся на прогулку к водопадам Дюден — природной достопримечательности Анталии, а после водопадов нас ждет канатная дорога «Тюнектепе Телеферик» и Старый город Калеичи. В заключении вас ждет морская прогулка вдоль побережья Анталии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопады Дюден
- Канатная дорога «Тюнектепе Телеферик»
- Старый город Калеичи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВаше путешествие по Анталии начнется на водопадах Дюден в парке Эден. Эти водопады — природная достопримечательность Анталии. Каскад формируется одноименной рекой. Верхний Дюденский водопад располагается в 12 км. северо-восточнее города. Вас ждут свежесть и посреди знойной жары турецкого лета.
После водопадов мы отправимся на канатную дорогу «Тюнектепе Телеферик» и поднимемся на гору, высота которой составляет 618 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка Антальи, там же есть смотровая площадка, с которой весь город виден как на ладони.
Далее мы поедем в Старый город Калеичи, расположенный за крепостными стенами. К частично сохранившимся до сегодняшнего дня стенам Калеичи приложили руку греки, византийцы, сельчуки и османы. Этот город сохранил более трех тысяч построек и делится на четыре части. Район
Калеичи — гордость Турции, отражающая исторические и культурные ценности Анталии.
В заключении дня вы отправитесь на Дэденские водопады на автобусе, у вас у вас будет свободное время и возможность покататься на кораблике,что бы наслодиться морской прогулкой чтобы оценить всю красоту южного города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Внутренний и внешний осмотр древней Анталии
- Подъем по канатной дороге.
- Посещение Дюденских водопадов на автобусе
- Свободное время (по желанию можно прокатиться на на теплоходе к Дюденским водопадам, за небольшую оплату)
- Обед
- Что не входит
- Дополнительные расходы
- Теплоход
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Убедительно просим оставить контактный номер телефона
- С возможностью связаться с вами по Whats't app
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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