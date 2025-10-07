читать дальше

стоимости. Круиз был на большом 4х палубном корабле, с удобными диванчиками и столиками. На верхней палубе были мягкие маты, на которых можно было позагорать. Относительно чистые туалеты, душ прямо на палубе (после купания в море можно было смыть соль). Как и заявлено в описании было 3 остановки для купания, обед простой (спагетти, салат, жареная рыба и курица в планировке), но сытный. Пенная вечеринка - весело и забавно!

Из минусов:

1. Очень долгий трансфер. Надо учитывать, что этот круиз выходит из Кемера в описании этого нет. Из Лары мы ехали 2,5 часа, по дороге забирая гостей из других отелей Анталии.

2. Платные и ооочень дорогие напитки. Даже вода (хотя бы стаканчик можно было добавить к обеду).

3. Музыку на пенной вечеринке хотелось бы по-разнообразнее и по-новее.

В целом, конечно, данную экскурсию рекомендую!