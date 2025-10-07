Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Анталии
Откройте для себя удивительный подводный мир Антальи! Вас ждут два погружения, обед на свежем воздухе и возможность заняться снорклингом
Начало: По месту проживания
«— гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами»
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
€30 за человека
-
20%
Круиз
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Проведите день на море, наслаждаясь лазурными водами и великолепной природой Антальи. Купание, развлечения и вкусная еда ждут вас
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они н...
Расписание: Ежедневно в 07:00
$24
$30 за человека
Водная прогулка
Калеичи, водопад Дюден и прогулка на лодке
Пройтись по Старому городу Антальи и завершить вечер у моря
Начало: У вашего отеля в курортной зоне Антальи
«В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и прогулка на лодке»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman7 октября 2025,Большое спасибо
- ААнастасия1 октября 2025Самое главное, что ожидали, мы получили - прекрасные виды, невероятной чистоты и цвета вода и позитивное настроение! Уровень сервиса соответствовал
- ММарк17 сентября 2025Очень повезло с командой на корабле, приятные ребята.
Обед был вкусным, разрешили попрыгать с корабля, включали конкретную музыку по просьбе
Места для
- ВВладимир7 сентября 2025Экскурсия замечательная,прекрасные виды на бухты и берега,купание с кораблики,прекрасный обед и,канешно, весёлая пенная вечеринка. И что немаловажно,взяли от отеля и доставили в отель. Рекомендую
- ЯЯрослав6 сентября 2025Все было супер, всем рекомендую
- ИИнна5 сентября 2025Хорошая морская прогулка. Единственное, сразу обратите внимание, включены ли у вас напитки, на яхте это не отслеживают, в связи с чем берут плату за них!
- ААйдын28 августа 2025Отличная компания, реально шикарные экскурсии, наша выбранная экскурсия превзошла наши ожидания, была очень большая, шикарная, огромная пиратская яхта, где накормили
- ИИрина13 августа 2025Изначально взяли круиз за счёт оплаты по факту наличными (удобно и безопасно). Круто, что организован трансфер из отеля и обратно,
