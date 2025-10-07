Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Анталье, цены от €24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Дайвинг в бухтах Кемера - из Анталии
На лодке
9 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Дайвинг в бухтах Кемера - из Анталии
Откройте для себя удивительный подводный мир Антальи! Вас ждут два погружения, обед на свежем воздухе и возможность заняться снорклингом
Начало: По месту проживания
«— гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами»
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
€30 за человека
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
На лодке
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 часов
-
20%
20 отзывов
Круиз
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Проведите день на море, наслаждаясь лазурными водами и великолепной природой Антальи. Купание, развлечения и вкусная еда ждут вас
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они н...
Расписание: Ежедневно в 07:00
$24$30 за человека
Калеичи, водопад Дюден и прогулка на лодке
На автобусе
На лодке
6 часов
Водная прогулка
Калеичи, водопад Дюден и прогулка на лодке
Пройтись по Старому городу Антальи и завершить вечер у моря
Начало: У вашего отеля в курортной зоне Антальи
«В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и прогулка на лодке»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    7 октября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    ,Большое спасибо
  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Самое главное, что ожидали, мы получили - прекрасные виды, невероятной чистоты и цвета вода и позитивное настроение! Уровень сервиса соответствовал
    читать дальше

    стоимости. Круиз был на большом 4х палубном корабле, с удобными диванчиками и столиками. На верхней палубе были мягкие маты, на которых можно было позагорать. Относительно чистые туалеты, душ прямо на палубе (после купания в море можно было смыть соль). Как и заявлено в описании было 3 остановки для купания, обед простой (спагетти, салат, жареная рыба и курица в планировке), но сытный. Пенная вечеринка - весело и забавно!
    Из минусов:
    1. Очень долгий трансфер. Надо учитывать, что этот круиз выходит из Кемера в описании этого нет. Из Лары мы ехали 2,5 часа, по дороге забирая гостей из других отелей Анталии.
    2. Платные и ооочень дорогие напитки. Даже вода (хотя бы стаканчик можно было добавить к обеду).
    3. Музыку на пенной вечеринке хотелось бы по-разнообразнее и по-новее.
    В целом, конечно, данную экскурсию рекомендую!

  • М
    Марк
    17 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Очень повезло с командой на корабле, приятные ребята.
    Обед был вкусным, разрешили попрыгать с корабля, включали конкретную музыку по просьбе
    Места для
    читать дальше

    купания- супер, вода очень чистая и прозрачная

    Не понравился только трансфер, был относительно старый и убитый фольксваген, в котором очень плохо работал кондей
    Ехали 1 час в духоте(

  • В
    Владимир
    7 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Экскурсия замечательная,прекрасные виды на бухты и берега,купание с кораблики,прекрасный обед и,канешно, весёлая пенная вечеринка. И что немаловажно,взяли от отеля и доставили в отель. Рекомендую
  • Я
    Ярослав
    6 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Все было супер, всем рекомендую
  • И
    Инна
    5 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Хорошая морская прогулка. Единственное, сразу обратите внимание, включены ли у вас напитки, на яхте это не отслеживают, в связи с чем берут плату за них!
  • А
    Айдын
    28 августа 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Отличная компания, реально шикарные экскурсии, наша выбранная экскурсия превзошла наши ожидания, была очень большая, шикарная, огромная пиратская яхта, где накормили
    читать дальше

    с сытным вкусным обедом, классными интересными развлечениями и пенной дискотекой, посетили очень красивые места, три локации и русскоговорящие ребята которые до последнего сопроводили каждого туриста до своего трансфера.
    Ещё раз огромная спасибо вам ребята

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Изначально взяли круиз за счёт оплаты по факту наличными (удобно и безопасно). Круто, что организован трансфер из отеля и обратно,
    читать дальше

    кстати очень пунктуально. Сам круиз понравился, очень красивые виды, три купания в море и сытный, вкусный обед. На лодке можете купить напитки, цены завышены. Не укачивает, т. к. корабль большой. Единственно, на что хотелось обратить организаторам внимание, в 40 градусную жару кондиционер в трансфере не справляется, всем было очень жарко, ехали мокрые. Спасибо, будем в Турции, обратимся ещё!

