Калеичи (Анталия) располагающаяся у берегов Средиземного моря в южной части курорта.
Благодаря многочисленным историческим памятникам, близости к морю и налаженной туристической инфраструктуре местность завоевала популярность у гостей Турции.
Благодаря многочисленным историческим памятникам, близости к морю и налаженной туристической инфраструктуре местность завоевала популярность у гостей Турции.
Описание экскурсииСтаром городе Анталии (Калеичи) вас ждет уникальное переплетение римской, византийской, сельджукской и османской эпох. Это компактный исторический квартал, который лучше всего исследовать пешком. На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом. Вы увидите старинные мечети и минареты, узнаете о ходе реставрации и жизни местных.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Адриана
- Минарет Йивли
- Усеченный минарет
- Башня Хыдырлык
- Часовая башня
- Старый порт
- Панорамный лифт
- Этнографический музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Адриана
Завершение: Площадь Джумхуриет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Познакомиться с городом Анталья - прогулка по старому городу»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
Пройтись по старинным улочкам с гидом-историком и узнать всё самое интересное
Начало: На площади Республики
23 авг в 08:00
24 авг в 12:30
от €125 за всё до 8 чел.
Групповая
Расписание: Ежедневно в 8:30, кроме понедельника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
Старый город Антальи и водопад Дюден: дуэт истории и природы
Увидеть бурлящие потоки и поплутать в лабиринте улочек Калеичи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
$150 за экскурсию