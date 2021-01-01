Обзорная экскурсия по Анталии

Все разнообразие Анталии за один день

4.5
14 отзывов
Все разнообразие Анталии за один день.

Я покажу вам город с разных ракурсов.

Вы прогуляетесь по старому городу и узнаете его историю, поднимитесь на гору Тюнектепе и насладитесь видами на Дюденский водопад.

В конце экскурсии у вас будет свободное время, чтобы еще раз взглянуть на достопримечательности Анталии.

Я подскажу вам, что стоит посмотреть и где купить сувениры.
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии
Обзорная экскурсия по Анталии

Что вы увидите 🤩

  • Калеичи
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе
  • Дюденский водопад
  • Старый город
  • Исторические улицы
Калеичи (Старый город) — квартал в Анталии
Первым делом мы отправимся в старый город Калеичи, где вы сможете купить сувениры своим друзьям и близким, а также осмотреть главные достопримечательности. Множество туристов, приезжих со всего мира удивляются красотам Анталии, так как именно это город является самым популярным туристическим центром.
Канатная дорога на гору Тюнектепе
Подняться на холм высотой 600 метров для того, чтобы осмотреть город с высоты птичьего полёта. Сама поездка продлится недолго, она занимает около 10 минут. Посетив на холме кафе можно насладиться красотами природы в течении часа.
Дюденский водопад
Красивый зелёный парк, где слышны звуки водопада, насладитесь прекрасным зрелищем. На этом возможности не заканчиваются. После посещения водопада мы отправимся в центр Анталии и загрузимся в лодку, которая отойдёт от старой пристани. В течении часа вы насладитесь пейзажами, а также сможете увидеть сам город. После проведения морской прогулки мы отправимся на обед в ресторан. После обеда вам будет дано около 3 часов свободного времени на изучение Старого города Антальи. Вы сможете прогуляться по пристани для яхт, выпить прохладительные напитки, пройдясь через площадь Республики, можно посетить рифлёный минарет.
Исторические улицы
Перед вашим взором предстанут историческая башня с часами, а также популярные минареты — Йивли и Кесик. Пройдясь по местным улочкам вы сможете насладиться узкими улочками, посетить бутики и художественные музеи.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, лёгкую одежду, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый
$40
Детский от 7 до 12 лет
$30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Канатная дорога
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
  • Прогулка на лодке
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота с 08:00–17:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, четверг, суббота с 08:00–17:30

BreezesTour
BreezesTour
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