Познакомиться с городом Анталья - прогулка по старому городу

Калеичи (Анталия) располагающаяся у берегов Средиземного моря в южной части курорта.

Благодаря многочисленным историческим памятникам, близости к морю и налаженной туристической инфраструктуре местность завоевала популярность у гостей Турции.
Познакомиться с городом Анталья - прогулка по старому городу

Описание экскурсии

Старом городе Анталии (Калеичи) вас ждет уникальное переплетение римской, византийской, сельджукской и османской эпох. Это компактный исторический квартал, который лучше всего исследовать пешком. На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом. Вы увидите старинные мечети и минареты, узнаете о ходе реставрации и жизни местных.

Ежедневно

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ворота Адриана
  • Минарет Йивли
  • Усеченный минарет
  • Башня Хыдырлык
  • Часовая башня
  • Старый порт
  • Панорамный лифт
  • Этнографический музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Адриана
Завершение: Площадь Джумхуриет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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