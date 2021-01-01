Калеичи (Старый город) — квартал в Анталии

Первым делом мы отправимся в старый город Калеичи, где вы сможете купить сувениры своим друзьям и близким, а также осмотреть главные достопримечательности. Множество туристов, приезжих со всего мира удивляются красотам Анталии, так как именно это город является самым популярным туристическим центром.

Канатная дорога на гору Тюнектепе

Подняться на холм высотой 600 метров для того, чтобы осмотреть город с высоты птичьего полёта. Сама поездка продлится недолго, она занимает около 10 минут. Посетив на холме кафе можно насладиться красотами природы в течении часа.

Дюденский водопад

Красивый зелёный парк, где слышны звуки водопада, насладитесь прекрасным зрелищем. На этом возможности не заканчиваются. После посещения водопада мы отправимся в центр Анталии и загрузимся в лодку, которая отойдёт от старой пристани. В течении часа вы насладитесь пейзажами, а также сможете увидеть сам город. После проведения морской прогулки мы отправимся на обед в ресторан. После обеда вам будет дано около 3 часов свободного времени на изучение Старого города Антальи. Вы сможете прогуляться по пристани для яхт, выпить прохладительные напитки, пройдясь через площадь Республики, можно посетить рифлёный минарет.

Исторические улицы

Перед вашим взором предстанут историческая башня с часами, а также популярные минареты — Йивли и Кесик. Пройдясь по местным улочкам вы сможете насладиться узкими улочками, посетить бутики и художественные музеи.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, лёгкую одежду, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.