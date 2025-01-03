Добро пожаловать в Анталию! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по живописному курортному городу и узнаем больше о его истории, культуре и достопримечательностях.
Описание экскурсииСначала мы направимся в Старый город Анталии, который является настоящим живым музеем истории. Здесь вы увидите древние руины, уютные улочки и старинные магазины. Не забудьте посетить старый порт Анталья Калеичи Марина, где можно полюбоваться яхтами и насладиться видом на море. Завершим нашу экскурсию у Дюденских водопадов, где вода впечатляюще обрушивается с высоких скал в море. Это одно из самых красивых мест в Анталии и отличное место для фотографий. Краткая программа:
- Сбор туристов из отелей;
- Начало экскурсии;
- Старый город Калеичи;
- Катание на яхте;
- Обед;
- Водопад Дюден;
- Завершение экскурсии;
- Развоз в отели.
Ежедневно в 8:30, кроме понедельника
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Калеичи
- Андриановские ворота
- Водопад Дюден
- Канатная дорога Тунектепе (в сезон)
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер из/в отель (комфортабельный автобус)
- Страховка
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Прогулка на яхте (11$)
- Поездка на канатной дороге (в сезон).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30, кроме понедельника
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
3 янв 2025
Очень понравился сервис, хороший гид, вкусный обед
Сама экскурсия живописная
Насладились интересными вилами Анталии
Сама экскурсия живописная
Насладились интересными вилами Анталии
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
11 окт в 08:00
17 окт в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Завтра в 08:00
15 окт в 08:00
€130 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
19 окт в 08:00
21 окт в 08:00
€125
€156 за всё до 6 чел.