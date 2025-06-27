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Все краски Анталии

Откройте для себя яркую Анталию! Прогулка по Старому городу, минареты и водопады подарят незабываемые впечатления и атмосферу древнего города
Экскурсия «Все краски Анталии» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и природой региона.

Путешествие начинается с прогулки по Старому городу Калеичи, где можно насладиться архитектурой и историей.

Далее маршрут ведет к минаретам
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Ийвли и Кесик, а также к башне Хыдырлык, откуда открываются живописные виды.

Посещение пиратского порта Корикос и этнографического музея позволяет узнать о жизни коренных жителей.

Завершает экскурсию посещение водопадов Нижний и Верхний Дюден, где можно насладиться великолепием природы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Старый город Калеичи
  • 🕌 Минареты Ийвли и Кесик
  • 🌊 Водопады Дюден
  • 🏞️ Живописные виды
  • 🎨 Этнографический музей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Анталии - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом (июль и август) жарко, но водопады освежают. Зимой (ноябрь по март) можно насладиться спокойствием и красотой природы, хотя некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Все краски Анталии
Все краски Анталии
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Старый город Калеичи
  • Минарет Ийвли
  • Минарет Кесик
  • Башня Хыдырлык
  • Пиратский порт Корикос
  • Этнографический музей
  • Водопад Нижний Дюден
  • Водопад Верхний Дюден

Описание экскурсии

Старый город Kaleiçi

Старый город Kaleiçi — это удивительное место, где история и культура переплетаются с современностью. Прогулка по его узким улочкам позволит вам насладиться уникальной архитектурой и атмосферой, сохранившейся с древних времен. Не упустите возможность пройтись по внутренним крепостным стенам и увидеть великолепные виды на окрестности.

Экскурсия по мечетям и минаретам

Во время нашего путешествия мы посетим минарет Ивли, где вы сможете узнать больше о культуре и религии региона. Также нас ждет экскурсия по мечети, где каждый уголок наполнен историей. Мы не забудем и о минарете Кесик, а также башне Хыдырлык, откуда открываются потрясающие панорамы города.

Пиратский порт Корикос и этнографический музей

Спустившись к пиратскому порту Корикос, вы окунетесь в атмосферу морских приключений. Здесь же находится этнографический музей, где вы сможете узнать о быте коренных жителей Анталии. Это место подарит вам возможность глубже понять культуру и традиции региона.

Водопад Нижний Дюден

Следующим пунктом нашего маршрута станет Нижний Дюден — водопад, который впечатляет своей красотой. Вода падает с высоты 50 метров прямо в море, создавая незабываемый вид. Это место обязательно стоит посетить, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии.

Водопад Верхний Дюден

Завершим наше путешествие на Верхнем Дюдене, где вас ждут потрясающие пейзажи с экзотической природой и загадочными пещерами. Этот водопад оставит у вас незабываемые впечатления и станет прекрасным завершением нашего экскурсионного дня.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город калеичи и главные достопримечательности как минарет кесик
  • Мечеть ийвли
  • Башня хыдырлык
  • Этнографический музей
  • Дом Ататюрка
  • Смотровые площадки
  • Водопад который впадает в море
  • Водопад куршунлу и красивый хвойный сосновый лес
Что включено
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости. можно встретиться у вашего отел
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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