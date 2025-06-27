Лучшее время для посещения Анталии - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом (июль и август) жарко, но водопады освежают. Зимой (ноябрь по март) можно насладиться спокойствием и красотой природы, хотя некоторые объекты могут быть менее доступны.

Экскурсия «Все краски Анталии» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и природой региона.Путешествие начинается с прогулки по Старому городу Калеичи, где можно насладиться архитектурой и историей.Далее маршрут ведет к минаретам

Ийвли и Кесик, а также к башне Хыдырлык, откуда открываются живописные виды. Посещение пиратского порта Корикос и этнографического музея позволяет узнать о жизни коренных жителей. Завершает экскурсию посещение водопадов Нижний и Верхний Дюден, где можно насладиться великолепием природы

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Описание экскурсии

Старый город Kaleiçi

Старый город Kaleiçi — это удивительное место, где история и культура переплетаются с современностью. Прогулка по его узким улочкам позволит вам насладиться уникальной архитектурой и атмосферой, сохранившейся с древних времен. Не упустите возможность пройтись по внутренним крепостным стенам и увидеть великолепные виды на окрестности.

Экскурсия по мечетям и минаретам

Во время нашего путешествия мы посетим минарет Ивли, где вы сможете узнать больше о культуре и религии региона. Также нас ждет экскурсия по мечети, где каждый уголок наполнен историей. Мы не забудем и о минарете Кесик, а также башне Хыдырлык, откуда открываются потрясающие панорамы города.

Пиратский порт Корикос и этнографический музей

Спустившись к пиратскому порту Корикос, вы окунетесь в атмосферу морских приключений. Здесь же находится этнографический музей, где вы сможете узнать о быте коренных жителей Анталии. Это место подарит вам возможность глубже понять культуру и традиции региона.

Водопад Нижний Дюден

Следующим пунктом нашего маршрута станет Нижний Дюден — водопад, который впечатляет своей красотой. Вода падает с высоты 50 метров прямо в море, создавая незабываемый вид. Это место обязательно стоит посетить, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии.

Водопад Верхний Дюден

Завершим наше путешествие на Верхнем Дюдене, где вас ждут потрясающие пейзажи с экзотической природой и загадочными пещерами. Этот водопад оставит у вас незабываемые впечатления и станет прекрасным завершением нашего экскурсионного дня.