Путешествие начинается с прогулки по Старому городу Калеичи, где можно насладиться архитектурой и историей.
Далее маршрут ведет к минаретам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Старый город Калеичи
- 🕌 Минареты Ийвли и Кесик
- 🌊 Водопады Дюден
- 🏞️ Живописные виды
- 🎨 Этнографический музей
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старый город Калеичи
- Минарет Ийвли
- Минарет Кесик
- Башня Хыдырлык
- Пиратский порт Корикос
- Этнографический музей
- Водопад Нижний Дюден
- Водопад Верхний Дюден
Описание экскурсии
Старый город Kaleiçi
Старый город Kaleiçi — это удивительное место, где история и культура переплетаются с современностью. Прогулка по его узким улочкам позволит вам насладиться уникальной архитектурой и атмосферой, сохранившейся с древних времен. Не упустите возможность пройтись по внутренним крепостным стенам и увидеть великолепные виды на окрестности.
Экскурсия по мечетям и минаретам
Во время нашего путешествия мы посетим минарет Ивли, где вы сможете узнать больше о культуре и религии региона. Также нас ждет экскурсия по мечети, где каждый уголок наполнен историей. Мы не забудем и о минарете Кесик, а также башне Хыдырлык, откуда открываются потрясающие панорамы города.
Пиратский порт Корикос и этнографический музей
Спустившись к пиратскому порту Корикос, вы окунетесь в атмосферу морских приключений. Здесь же находится этнографический музей, где вы сможете узнать о быте коренных жителей Анталии. Это место подарит вам возможность глубже понять культуру и традиции региона.
Водопад Нижний Дюден
Следующим пунктом нашего маршрута станет Нижний Дюден — водопад, который впечатляет своей красотой. Вода падает с высоты 50 метров прямо в море, создавая незабываемый вид. Это место обязательно стоит посетить, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии.
Водопад Верхний Дюден
Завершим наше путешествие на Верхнем Дюдене, где вас ждут потрясающие пейзажи с экзотической природой и загадочными пещерами. Этот водопад оставит у вас незабываемые впечатления и станет прекрасным завершением нашего экскурсионного дня.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город калеичи и главные достопримечательности как минарет кесик
- Мечеть ийвли
- Башня хыдырлык
- Этнографический музей
- Дом Ататюрка
- Смотровые площадки
- Водопад который впадает в море
- Водопад куршунлу и красивый хвойный сосновый лес
Что включено
- Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда