Обзорные и познавательные экскурсии Антальи

Найдено 20 экскурсий в категории «Обзорные» в Анталье, цены от €12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189171 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
«Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, охватывающую самые интересные места города и ближайших окрестностей»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Ежедневная прогулка по Анталье
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
«Услышите легенды, познакомитесь с местными традициями и современной жизнью, полюбуетесь видами со смотровых площадок и узнаете, как «приручить» Анталью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«Вы прогуляетесь по аутентичному кварталу Калеичи — увидите главные достопримечательности, заглянете в уютные уголки, разглядите лепнину и мозаику, полюбуетесь панорамными пейзажами со смотровых площадок и насладитесь атмосферой сердца Антальи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
275 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
В гости к турецкой бабушке Саиме
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
248 за всё до 4 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«Эта ознакомительная экскурсия по Старому городу перенесёт вас в прошлое — во времена Римской, Византийской и Османской империй»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
🚶 Пешая
скидка
29%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$32 за человека
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
«На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море»
141 за всё до 4 чел.
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
2 часа
3 отзыва
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
«В Анталие вас ждет столько всего интересного, что мы вам советуем не терять ни дня, а незамедлительно приступить к знакомству с этой «жемчужиной»»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15
30 за человека
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
«Помимо пляжного отдыха, вас ждёт знакомство с уникальной архитектурой и историей города»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Анталия: обзорная прогулка с личным гидом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Анталия: персональная обзорная прогулка с экспертным гидом
Ваш персональный путеводитель по Анталии: исторические места, культурные сокровища и жизнь города
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
«Прогулка является обзорной и в переписке перед личным знакомством мы можем подробно обсудить, что Вы желаете посмотреть»
Расписание: Ежедневно
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Ностальгия по Анталии
🚶 Пешая
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
«Мы также посетим археологический музей, где вы поближе познакомитесь с историей Турции и увидите экспонаты античной эпохи»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Погуляем, полюбуемся поющими фонтанами и пофотографируем Калеичи с обзорных площадок»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
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    силами совсем мало. Виктория при составлении маршрута учла все, это время пролетело очень быстро, погрузились в историю, посетили все места которые запланировали. Время пролетело очень быстро да еще с таким крутым Гидом. Все было точно по времени, у нас был + трансфер с отеля и назад. Виктория очень светлая такое чувство что ты знаком с человеком долгое время. Спасибо Вам за Ваш труд, а то мамы отдельное спасибо!!! Турция прекрасная страна!!!!

    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное
  • С
    Стас
    16 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
    Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Анталье
    Экскурсию вела гид Икбаль, помимо профессионализма и опыта в общении с туристами, она настоящий эксперт и историк, а также человек, который влюблен в эти места и с удовольствием делится знаниями об этом месте) мне очень повезло, такое бывает очень редко
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Фотопрогулка по старой Анталье
  2. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  3. Старая Анталья - путешествие в прошлое
  4. Яркая Анталья на авто
  5. Групповая обзорная экскурсия по Анталье
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Обзорные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 12 до 275 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Изучение достопримечательностей города Антальи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Анталье много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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