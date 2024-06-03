1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189€171 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
«Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, охватывающую самые интересные места города и ближайших окрестностей»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
«Услышите легенды, познакомитесь с местными традициями и современной жизнью, полюбуетесь видами со смотровых площадок и узнаете, как «приручить» Анталью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«Вы прогуляетесь по аутентичному кварталу Калеичи — увидите главные достопримечательности, заглянете в уютные уголки, разглядите лепнину и мозаику, полюбуетесь панорамными пейзажами со смотровых площадок и насладитесь атмосферой сердца Антальи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€248 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«Эта ознакомительная экскурсия по Старому городу перенесёт вас в прошлое — во времена Римской, Византийской и Османской империй»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$32 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
«На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море»
€141 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
«В Анталие вас ждет столько всего интересного, что мы вам советуем не терять ни дня, а незамедлительно приступить к знакомству с этой «жемчужиной»»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15
€30 за человека
Аудиогид
2 часа
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
«Помимо пляжного отдыха, вас ждёт знакомство с уникальной архитектурой и историей города»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Анталия: персональная обзорная прогулка с экспертным гидом
Ваш персональный путеводитель по Анталии: исторические места, культурные сокровища и жизнь города
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd., 07050 Muratpaşa/Antalya
«Прогулка является обзорной и в переписке перед личным знакомством мы можем подробно обсудить, что Вы желаете посмотреть»
Расписание: Ежедневно
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
«Мы также посетим археологический музей, где вы поближе познакомитесь с историей Турции и увидите экспонаты античной эпохи»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
49$37 за человека
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Погуляем, полюбуемся поющими фонтанами и пофотографируем Калеичи с обзорных площадок»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июня 2024Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- ММарина23 мая 2024Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
- ЯЯна17 мая 20242 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
- ССтас16 мая 2024Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
- ААнна15 мая 2024Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
- ССветлана11 мая 2024Экскурсию вела гид Икбаль, помимо профессионализма и опыта в общении с туристами, она настоящий эксперт и историк, а также человек, который влюблен в эти места и с удовольствием делится знаниями об этом месте) мне очень повезло, такое бывает очень редко
- ЮЮлия11 мая 2024Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Обзорные»
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