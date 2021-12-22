Калейчи – это пересечение эпох и культур за последние 2000 лет в одном месте.

Прогулка по Старому городу - это перемещение во времени между разными эпохами от Древнего Рима, Византии, эпохи Османов и до образования молодой Турецкой Республики.

Мы посетим все самые значимые и символичные места старой Анталии (это и минарет Йивли, и ворота римского императора Адриана, и башню Хыдырлык, и византийские церкви), побродим по узким восточным улочкам города, посетим старый порт, а также заглянем в магазинчики с лучшим лукумом в Анталии.

Кроме этого, желающие дополнительно продлить свою экскурсию могут отправиться на прогулочном кораблике по морю вдоль скалистого берега Анталии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

+ $25 трансфер из отеля в Кунду, Бельдиби

+ $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере

+ $60 трансфер из отеля в Сиде

+ $20 посещение водопада Нижний Дюден (впадает в море)

+ $50 экскурсия по археологическому музею Анталии

+ $50 экскурсия по античному городу Перге

+ $50 экскурсия по античному городу Аспендос

+ $40 подняться по канатной дороге на гору и посмотреть на Анталию с высоты птичьего полёта (600 м над уровнем моря)