Старый город Анталии

Индивидуально
для 6 чел.
Старый город Анталии
Старый город Анталии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Калейчи – это пересечение эпох и культур за последние 2000 лет в одном месте.
Прогулка по Старому городу - это перемещение во времени между разными эпохами от Древнего Рима, Византии, эпохи Османов и до образования молодой Турецкой Республики.
Мы посетим все самые значимые и символичные места старой Анталии (это и минарет Йивли, и ворота римского императора Адриана, и башню Хыдырлык, и византийские церкви), побродим по узким восточным улочкам города, посетим старый порт, а также заглянем в магазинчики с лучшим лукумом в Анталии.
Кроме этого, желающие дополнительно продлить свою экскурсию могут отправиться на прогулочном кораблике по морю вдоль скалистого берега Анталии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

    + $25 трансфер из отеля в Кунду, Бельдиби
    + $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере
    + $60 трансфер из отеля в Сиде
    + $20 посещение водопада Нижний Дюден (впадает в море)
    + $50 экскурсия по археологическому музею Анталии
    + $50 экскурсия по античному городу Перге
    + $50 экскурсия по античному городу Аспендос
    + $40 подняться по канатной дороге на гору и посмотреть на Анталию с высоты птичьего полёта (600 м над уровнем моря)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из отеля в пределах Анталии
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    • + $25 трансфер из отеля в Кунду, Бельдиби
    • + $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере
    • + $60 трансфер из отеля в Сиде
    • + $20 посещение водопада Нижний Дюден (впадает в море)
    • + $50 экскурсия по археологическому музею Анталии
    • + $50 экскурсия по античному городу Перге
    • + $50 экскурсия по античному городу Аспендос
    • + $40 подняться по канатной дороге на гору и посмотреть на Анталию с высоты птичьего полёта (600 м над уровнем моря)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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