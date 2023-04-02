Анталья — один из крупных курортов Турции. А еще это один из старинных городов на берегу Средиземного моря.
Со мной вы отправитесь по улочкам старого города и изучите историю Антальи от Римской империи до Османской. Я покажу, где жили сыновья султанов и расскажу, как римляне строили водопроводы.
Со мной вы отправитесь по улочкам старого города и изучите историю Антальи от Римской империи до Османской. Я покажу, где жили сыновья султанов и расскажу, как римляне строили водопроводы.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Что вас ожидает:
- Канатная дорога
- Водопад Дюден
- Старый город "Калеичи"
Описание
Начнем экскурсию с Калеичи (старый город), где нас ждет путешествие в мир от Римской империи до Османской. Я покажу вам как римляне строили глиняные водопроводы, как стать танцующим дервишем, где проживали сыновья султанов и их наложницы, послушаем традиции и обычаи местного населения. Потом поднимемся на канатной дороге на высоту 800 метров и полюбуемся с высоты на весь город, море и горы. В конце нас ждет водопад. Высота которого 45 м. Один из самых высоких пресноводных водопадов в мире.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канатная дорога
- Водопад Дюден
- Старый город "Калеичи"
Что входит
- Трансфер из/в отель
- Все билеты в музеи
- Билеты на канатную
Что не входит
- Вода
- Соки
- Мороженое
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Отвозим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Укажите название вашего отеля пожалуйста
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 35 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фомичева
2 апр 2023
Невероятная поездка … легкость в общении, отличное настроение … возможность не спешить, а в зоопарке провели больше времени чем заложено таймингом🌷 были осенью 2021 года но до сих пор приятные эмоции ☺️
Ш
Шиляева
29 авг 2022
Экскурсия понравилась, содержательная, познавательная, по времени достаточная. Спасибо Виктория за её труд!
Е
Елена
19 авг 2022
Гид Виктория была доброжелательной. Экскурсия прошла в спокойном режиме. Нас провели по интересным местам Старого города. Утром толпы не было. Много фактов интересных узнали из истории. Гид помог сделать фотографии и подсказал ракурсы. Зашли в пару музеев, посетили несколько смотровых площадок. После этого нас отвезли на канатную дорогу. Там мы уже самостоятельно при содействии гида поднялись на гору, немного погуляли. После этого, нас отвезли на водопад. В целом экскурсия очень понравилась.
М
Михаил
13 июня 2022
А
Артем
27 мая 2022
Всё очень понравилось. По нашей просьбе гид взяла с собой бустер для ребёнка. В течение экскурсии изменили маршрут по нашему желанию, вместо водопада поехали на шоппинг, т. к на водопадах уже были. Гид всё подсказала и всё показала. Всё что мы хотели, мы получили, без лишних магазинов и ненужной информации.
О
Ольга
8 мая 2022
Все прошло замечательно. Виктория показала нам самые красивые места в городе, помогла спланировать удобный маршрут с учетом нашего расписания. Мы узнали не только об истории города, но и познакомились с современным бытом и привычками местных жителей. Очень рекомендую тем, кто любит гулять по новым местам в приятной компании!
Н
Наталья
5 мая 2022
Д
Денис
22 янв 2022
Больше трансфер, а не экскурсия …. И тот плохой 🤦♂️
Сами погуглите историю- интереснее будет.
Ну, и как вишенка на торте- Роксолана, оказывается, хохлушка 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ это 16-17й век если чё. Это пиндец, ребята….
Сами погуглите историю- интереснее будет.
Ну, и как вишенка на торте- Роксолана, оказывается, хохлушка 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ это 16-17й век если чё. Это пиндец, ребята….
А
Алина
9 янв 2022
Ж
Жукова
8 янв 2022
О
Оксана
5 янв 2022
И
Ирина
3 янв 2022
А
Андрей
25 дек 2021
Виктория отлично организовала наше время в городе. Было очень познавательно и приятно провести время.
Р
Роман
16 ноя 2021
В
Владислав
31 окт 2021