Анталья — один из крупных курортов Турции. А еще это один из старинных городов на берегу Средиземного моря. Со мной вы отправитесь по улочкам старого города и изучите историю Антальи от Римской империи до Османской. Я покажу, где жили сыновья султанов и расскажу, как римляне строили водопроводы.

Описание

Начнем экскурсию с Калеичи (старый город), где нас ждет путешествие в мир от Римской империи до Османской. Я покажу вам как римляне строили глиняные водопроводы, как стать танцующим дервишем, где проживали сыновья султанов и их наложницы, послушаем традиции и обычаи местного населения. Потом поднимемся на канатной дороге на высоту 800 метров и полюбуемся с высоты на весь город, море и горы. В конце нас ждет водопад. Высота которого 45 м. Один из самых высоких пресноводных водопадов в мире.