Анна проводит ещё 1 экскурсию

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быть кому-то это облегчит жизнь))



1. После брони тура в личные сообщения пришло подробное описание программы, подтверждения бронирования и все детали. Там же с менеджером удалось обсудить время трансфера и основные моменты.

2. Трансфер из отеля пришел четко к назначенному времени. Это был очень комфортный микроавтобус с кондиционером, удобными сидениями и, что важно, без музыки и света для спокойного сна в пути.

3. Далее, в указанное в описании время, мы прибыли на точку сбора, где пересели на большой автобус. Он также был максимально комфортен для длительной поездки. И отправились большой русскоговорящей группой (почти 40 человек) в назначенную точку.

4. Около 7 утра мы заехали в горы, где позавтракали тем, что взяли с собой, а те, кто хотели, купили в кафе необходимое.

5. А дальше нас ждала долгая и увлекательная дорога до самой Каппадокии. По пути открываются невероятные виды на красоту и просторы, но мы с подругой в автобусе постоянно спим, поэтому любовались в перерывах))

6. Во время утренней поездки гид не рассказывал ничего в микрофон, водитель не включал музыку, что дало возможность выспаться после раннего пробуждения.

7. Далее при приближении к нашей точке гид Фархад подробно рассказал нам о программе и записал всех на активности. Что невероятно круто - принимают оплату любой валютой!!! Даже переводом с российского счета онлайн (и для этого вай фай раздадут специально для вас). Мы даже назвали гида обменным пунктом, потому что в его сумке была куча разных купюр ахах 8. Конечно же мы послушали и историю земли, по которой ехали. Фархад рассказывал интересно, доступно для любого возраста и с юмором. А главное! Особенно для нас - главных автобусных сонь, что рассказ был в меру долгим и в нужное время. Нас не донимали бесконечным «бубубу» в микрофон, но при этом давали много полезной информации.

9. Далее мы объехали множество красивых точек: разные долины, горы, крепости и тд. Времени для просмотра и фото хватало всегда. Радовало, что время рассчитывалось исходя из наполненности локации, где-то давали 40-50 минут, а где-то 10-20, и это помогло успеть многое.

10. Программа немного менялась от той, что описана здесь. Но при этом мы посетили все обозначенные точки (возможно, не в том порядке или не в тот день, что указан), плюсом успели даже чуть больше.

11. Если покупаете обеды, то в 1 день это шведский стол (только берите с собой напитки, они платные), а во второй день вкусный обед с вариантным меню горячего. Это было сытно, вкусно и хватало спокойно до позднего вечера.

12. После посещения всех красивых мест и после того, как всех, кто выбрал вечерние развлечения на закате (конная прогулка, квадроциклы, посещение красной долины) развезли на точки - мы отправились в отель. Размещение великолепное! Номер просторный, удобный, без подселения. Есть чайник с чаем, фен, тапочки, мыло - всё, для комфортной ночевки.

13. Отдельно отмечу ужин и завтрак - они включены в стоимость и порадовали своей насыщенностью. Предлагают не много, но выбрать для себя подходящее и наесться можно.

14. Утром следующего дня (330) нас вновь на трансфере развезли на активности(за доп плату): джип-сафари, обзор воздушных шаров или полет на шаре. Мы поехали на обзорку, нам фортануло, погода была лётная и шары взлетели. Красоту не передать словами! Советуем абсолютно всем!

15. После просмотра и фото мы отправились в отель, где нас ждал вкусный завтрак и выезд на следующие локации. Во 2 день мы посетили экскурсию в магазин минералов, где нас рассказали об их истории и показали турецкий камень Султанит. А потом мы съездили на дегустацию сладостей. Понятное дело, во 2 день все сделано для наших покупок сувениров, но никто никого ни к чему не принуждал, даже если покупать вы ничего не планируете, послушать и покушать интересно.

16. После всего этого нас ждала дорога обратно - весь этот же длинющий путь. Опять же, гид говорил немного, люди не шумели, всю дорогу мы благополучно проспали.

17. Каждые 1,5-2 часа на заправках остановки, очень крутая вещь, можно размяться и сделать все свои дела.

18. После выезда из Каппадокии мы вновь пообедали и поехали на точку сбора для пересадки в новые автобусы. На этой точке нас грамотно распределили вновь и рассадили на нужные нам трансферы, которые довезли нас до отеля.



Хотелось бы отметить, что несмотря на 40 человек в группе (что сначала показалось пугающим), организация была на высшем уровне. Нам везде хватало времени, мы никого не теряли, гид старался входить в положение и немного ожидать опаздывавших, но недолго, всегда всех пересчитывали, чтобы не потерять, а также четко обозначались временные промежутки для фото и время возвращения в автобус.

А во время самого пути попутчики вели себя тихо, даже дети не создавали дискомфорта. Поэтому поездка прошла максимально комфортно и удалось насладиться путешествием, а также выспаться.



И отдельная благодарность, конечно же, гиду Фархаду. За включенность в работу, отдачу на все 100 процентов, неимоверный командный дух нашей АЛЬФЫ и юмор в поездке!



Честно, сами удивлены, что ехали в безумно долгое путешествие и пугала неизвестность, а в итоге даже минусов не нашли. Большое спасибо!