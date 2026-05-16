Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи

Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе и соберете всю коллекцию скальных городов и долин.

А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
4.6
249 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи

Описание экскурсии

1 день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.

Программа

  • Между 02:30 — 03:45 Трансфер от места проживания в регионе Анталья (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 550 км.)
  • Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу
  • Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака
  • Около 10:00 Техническая остановка в дороге
  • Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии
  • Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)
  • Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме
  • Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)
  • Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
  • Прогулка по долинам Каппадокии
  • Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)
  • Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин
  • Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу

2 день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.
  • Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля
  • Посещение Долины Любви
  • Посещение Долины Голубей
  • Посещение скальной крепости Учхисар
  • Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских
  • Около 12:30 Отправление из Каппадокии
  • Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)
  • Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы
  • Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам
  • Около 21:00 — 21:30 Возвращение в место проживания в регионе Анталья (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)

Организационные детали

Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также закаты
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
— Трансфер от и до места проживания в регионе Анталья в районах: Kundu, Örneköy, Güzeloba, Lara, центр, Konyaaltı
Внимание: Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald’s). Трансфера нет в районе Kepez (место встречи — на трассе D400 — объездной дороге)

Что входит в стоимость:

— Завтрак и ужин в отеле
— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)
— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка
— Трансфер от и до места проживания в регионе Анталия
— Страховой полис на время экскурсии
— Входной билет в Подземный город
— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)
— Проживание в стандартном отеле

Дополнительно по желанию оплачиваются:

— Напитки, в том числе в отеле
— Завтрак в горах (1-й день) — €5
— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один приём пищи
— 1-местный номер — €15
— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — €30 за чел.
— Закат солнца в Красной долине — €20
— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30
— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50
— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50
— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50
— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50
— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 3 лет (посадочное место + отдельное спальное место)€32
От 8 лет и старше€32
От 4 до 7 лет€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13605 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 249 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
219
4
14
3
7
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5
1
4
Н
Дата посещения: 14 мая 2026
Поездка в Каппадокию очень понравилась несмотря на то что не удалось полетать на шаре из-за погоды! Очень хорошая организация тура, слаженная работа профессионального водителя и внимательного гида! Все локации очень
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понравились, Каппадокия удивительная страна , не похожая ни на что и там можно много чего посмотреть кроме шаров! Единственный мирус 9 часов езды в один конец немного утомительно! Отель, еда все понравилось! Предлагали дополнительные активности катание на лошадях, квадроциклах и джипах по долинам по 50 долларов, я по состоянию здоровья не поехала, кто брал джип сказали им очень понравилось! На второй день ненадолго заезжали в ювелирный магазин и магазин сладостей! По дороге туда и обратно за 15 долларов брала сьедобные обеды! Огромное спасибо организаторам за возможность за адекватные деньги посмотреть такое замечательное место! Однозначно всем рекомендую этот тур!!!!

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Старухина
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает). гид Султан поделился очень глубокими знаниями о Каппадокии, рассказ вёл очень интересно, владеет русским
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языком отлично. чувствуется, что человек сам любит места, о которых рассказывает. Виды завораживают, история наинтереснейшая! Номер в в отеле нам понравился: аутентичный, видовой отель, удобства есть. ужин и завтрак нормальные, не супер, конечно, но голодным не останешься. водители автобусов отличные. Обязательно вернёмся ещё - не только посмотреть на шары, но и ещё раз полюбоваться Каппадокией.

путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).+2
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
путешествие очень понравилось, несмотря на то, что воздушные шары не полетели (погода была нелётная, такое бывает).
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Lera
Доброго времени суток!

Были с подругой на туре в Каппадокию 20.07- 21.07. Редко пишу отзывы, но в данном случае очень захотелось поделиться. Распишу подробно, при бронировании у нас были вопросы, может
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быть кому-то это облегчит жизнь))

1. После брони тура в личные сообщения пришло подробное описание программы, подтверждения бронирования и все детали. Там же с менеджером удалось обсудить время трансфера и основные моменты.
2. Трансфер из отеля пришел четко к назначенному времени. Это был очень комфортный микроавтобус с кондиционером, удобными сидениями и, что важно, без музыки и света для спокойного сна в пути.
3. Далее, в указанное в описании время, мы прибыли на точку сбора, где пересели на большой автобус. Он также был максимально комфортен для длительной поездки. И отправились большой русскоговорящей группой (почти 40 человек) в назначенную точку.
4. Около 7 утра мы заехали в горы, где позавтракали тем, что взяли с собой, а те, кто хотели, купили в кафе необходимое.
5. А дальше нас ждала долгая и увлекательная дорога до самой Каппадокии. По пути открываются невероятные виды на красоту и просторы, но мы с подругой в автобусе постоянно спим, поэтому любовались в перерывах))
6. Во время утренней поездки гид не рассказывал ничего в микрофон, водитель не включал музыку, что дало возможность выспаться после раннего пробуждения.
7. Далее при приближении к нашей точке гид Фархад подробно рассказал нам о программе и записал всех на активности. Что невероятно круто - принимают оплату любой валютой!!! Даже переводом с российского счета онлайн (и для этого вай фай раздадут специально для вас). Мы даже назвали гида обменным пунктом, потому что в его сумке была куча разных купюр ахах 8. Конечно же мы послушали и историю земли, по которой ехали. Фархад рассказывал интересно, доступно для любого возраста и с юмором. А главное! Особенно для нас - главных автобусных сонь, что рассказ был в меру долгим и в нужное время. Нас не донимали бесконечным «бубубу» в микрофон, но при этом давали много полезной информации.
9. Далее мы объехали множество красивых точек: разные долины, горы, крепости и тд. Времени для просмотра и фото хватало всегда. Радовало, что время рассчитывалось исходя из наполненности локации, где-то давали 40-50 минут, а где-то 10-20, и это помогло успеть многое.
10. Программа немного менялась от той, что описана здесь. Но при этом мы посетили все обозначенные точки (возможно, не в том порядке или не в тот день, что указан), плюсом успели даже чуть больше.
11. Если покупаете обеды, то в 1 день это шведский стол (только берите с собой напитки, они платные), а во второй день вкусный обед с вариантным меню горячего. Это было сытно, вкусно и хватало спокойно до позднего вечера.
12. После посещения всех красивых мест и после того, как всех, кто выбрал вечерние развлечения на закате (конная прогулка, квадроциклы, посещение красной долины) развезли на точки - мы отправились в отель. Размещение великолепное! Номер просторный, удобный, без подселения. Есть чайник с чаем, фен, тапочки, мыло - всё, для комфортной ночевки.
13. Отдельно отмечу ужин и завтрак - они включены в стоимость и порадовали своей насыщенностью. Предлагают не много, но выбрать для себя подходящее и наесться можно.
14. Утром следующего дня (330) нас вновь на трансфере развезли на активности(за доп плату): джип-сафари, обзор воздушных шаров или полет на шаре. Мы поехали на обзорку, нам фортануло, погода была лётная и шары взлетели. Красоту не передать словами! Советуем абсолютно всем!
15. После просмотра и фото мы отправились в отель, где нас ждал вкусный завтрак и выезд на следующие локации. Во 2 день мы посетили экскурсию в магазин минералов, где нас рассказали об их истории и показали турецкий камень Султанит. А потом мы съездили на дегустацию сладостей. Понятное дело, во 2 день все сделано для наших покупок сувениров, но никто никого ни к чему не принуждал, даже если покупать вы ничего не планируете, послушать и покушать интересно.
16. После всего этого нас ждала дорога обратно - весь этот же длинющий путь. Опять же, гид говорил немного, люди не шумели, всю дорогу мы благополучно проспали.
17. Каждые 1,5-2 часа на заправках остановки, очень крутая вещь, можно размяться и сделать все свои дела.
18. После выезда из Каппадокии мы вновь пообедали и поехали на точку сбора для пересадки в новые автобусы. На этой точке нас грамотно распределили вновь и рассадили на нужные нам трансферы, которые довезли нас до отеля.

Хотелось бы отметить, что несмотря на 40 человек в группе (что сначала показалось пугающим), организация была на высшем уровне. Нам везде хватало времени, мы никого не теряли, гид старался входить в положение и немного ожидать опаздывавших, но недолго, всегда всех пересчитывали, чтобы не потерять, а также четко обозначались временные промежутки для фото и время возвращения в автобус.
А во время самого пути попутчики вели себя тихо, даже дети не создавали дискомфорта. Поэтому поездка прошла максимально комфортно и удалось насладиться путешествием, а также выспаться.

И отдельная благодарность, конечно же, гиду Фархаду. За включенность в работу, отдачу на все 100 процентов, неимоверный командный дух нашей АЛЬФЫ и юмор в поездке!

Честно, сами удивлены, что ехали в безумно долгое путешествие и пугала неизвестность, а в итоге даже минусов не нашли. Большое спасибо!

Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
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А
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за отлично проведенное время и интересную поездку! Каппадокия - великолепное место обязательное к посещению. Отдельное спасибо гиду Сердару за максимальную вовлеченность и позитивный настрой. Он быстро
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реагировал на любую просьбу и не оставлял ее без внимания. Не смотря на то, что полет шаров отменили из-за непогоды, Сердар не позволял гостям грустить и всячески поддерживал нас на всех этапах экскурсии) Конечно, надо понимать, что Каппадокия - это место в которое надо приезжать хотя бы на 2-3 дня, чтобы спокойно посетить все интересные места и иметь больше вероятности увидеть шары. Но, если вы ограничены во времени, то эта экскурсия - отличный способ познакомиться с этим чудесным местом. Мы уже вернулись туда во второй раз спустя месяц. Из пожеланий к организаторам - это то, что при таком плотном графике экскурсии можно было бы сэкономить время на технических остановках и организационных моментах и поторапливать гостей, чтобы уделить больше времени нахождению у самих достопримечательностей))

Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за отлично проведенное время и интересную поездку! Каппадокия - великолепное место обязательное
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за отлично проведенное время и интересную поездку! Каппадокия - великолепное место обязательное
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за отлично проведенное время и интересную поездку! Каппадокия - великолепное место обязательное
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за отлично проведенное время и интересную поездку! Каппадокия - великолепное место обязательное
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за отлично проведенное время и интересную поездку! Каппадокия - великолепное место обязательное
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Е
Хороший вариант бюджетно съездить в Каппадокию и получить море впечатлений.
Сна конечно будет мало за эти 2 дня, но для тех кто может спать в автобусе - супер вариант)
Брала полет на шаре и конную прогулку на закате, всем осталась довольна.
Отдельное спасибо гиду Сердару, очень доброжелательный и позитивный, благодаря ему это приключение было еще интереснее!
Хороший вариант бюджетно съездить в Каппадокию и получить море впечатлений.
Хороший вариант бюджетно съездить в Каппадокию и получить море впечатлений.
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Анастасия
Отличная экскурсия! Много локаций, много впечатлений! Повезло с погодой, и парад воздушных шаров состоялся! Это самое главное. Хороший отель с вкусной едой (вкуснее ножек на мангале я ещё не ела😅).
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И остановка со сладостями была что надо! Я не жалею, что туда попала, т к удалось выбрать и приобрести много вкусняшек по хорошей цене (в Турции это немаловажно в настоящий момент), у одной из девушек оплату приняли даже переводом на российскую карту 😅, так что проблем не будет. Не хватило на все времени, конечно. Очень хотелось бы прогуляться по крепости Учхисар и Долине Голубей вместо подземного города, куда мало куда можно зайти, например. Но это уже мои хотелки. В целом, все устроило, а это главное.

Отличная экскурсия! Много локаций, много впечатлений! Повезло с погодой, и парад воздушных шаров состоялся! Это самое
Отличная экскурсия! Много локаций, много впечатлений! Повезло с погодой, и парад воздушных шаров состоялся! Это самое
Отличная экскурсия! Много локаций, много впечатлений! Повезло с погодой, и парад воздушных шаров состоялся! Это самое
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