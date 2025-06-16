Перге - это не просто древний город, а место, где женщины оставили свой значимый след. Узнайте, как они жили, о чем мечтали и какие достижения им удалось воплотить.
Прогулка по стадиону,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история женщин
- 👣 Прогулка по древним улицам
- 🗿 Впечатляющие руины
- 📜 Истории о Планции Магне
- 🕰️ Погружение в античность
Что можно увидеть
- Стадион
- Римские ворота
- Термы
- Эллинистические ворота
- Агора
- Главная улица с колоннами
- Нимфеум
Описание экскурсии
Это прогулка по древнему городу Перге глазами тех, чьи истории редко рассказывают — женщин. Осмотр города:
- Стадион;
- Римские ворота;
- Термы;
- Эллинистически ворота;
- Агора;
- Главная улица с колоннами;
Нимфеум. Своим великолепием, которое мы видим до сих пор сквозь руины, город обязан великой женщине Планции Магне — богатой и влиятельной римлянки, имя которой высечено рядом с именем императора. Как ей это удалось? Почему горожане были ей так благодарны? Это я расскажу во время экскурсии по городу. А также вы узнаете:.
- Как жилось женщинам в Древнем Риме;
- Когда они выходили замуж;
- Куда запрещали ходить женщинам их мужья;
- Из чего делали парфюм и косметику в Древнем Риме;
- Как и зачем окрашивали волосы;
- Кто такие матроны, гетеры и жрицы;
• Как проходил день обычной жительницы античного города. Важная информация:
- Вход в город можно оплатить только в местной валюте наличными или местной картой.
- При себе себе рекомендую иметь головной убор, солнечный крем и воду.
Ежедневно в любое удобное время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Вход в город (оплата в местной валюте)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Perge antik kent
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое удобное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Вход в город можно оплатить только в местной валюте наличными или местной картой
- При себе себе рекомендую иметь головной убор, солнечный крем и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Никогда не была в столь хорошо сохранившемся и большом древнем городе. Спасибо Елене за прекрасный рассказ о городе, его устройстве, жителях. Всем рекомендую-очень впечатляет! А потом мы с Еленой поехали еще и на водопад) После изнуряющей жары мы погрузились в чудесную прохладу и тишину) хорошая локация, особенно в жаркий день!
N
