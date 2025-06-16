Это прогулка по древнему городу Перге глазами тех, чьи истории редко рассказывают — женщин. Осмотр города:

Стадион;

Римские ворота;

Термы;

Эллинистически ворота;

Агора;

Главная улица с колоннами;

Нимфеум. Своим великолепием, которое мы видим до сих пор сквозь руины, город обязан великой женщине Планции Магне — богатой и влиятельной римлянки, имя которой высечено рядом с именем императора. Как ей это удалось? Почему горожане были ей так благодарны? Это я расскажу во время экскурсии по городу. А также вы узнаете:.

Нимфеум. Своим великолепием, которое мы видим до сих пор сквозь руины, город обязан великой женщине Планции Магне — богатой и влиятельной римлянки, имя которой высечено рядом с именем императора. Как ей это удалось? Почему горожане были ей так благодарны? Это я расскажу во время экскурсии по городу. А также вы узнаете:.

• Нимфеум. Своим великолепием, которое мы видим до сих пор сквозь руины, город обязан великой женщине Планции Магне — богатой и влиятельной римлянки, имя которой высечено рядом с именем императора. Как ей это удалось? Почему горожане были ей так благодарны? Это я расскажу во время экскурсии по городу. А также вы узнаете:

Как жилось женщинам в Древнем Риме;

Когда они выходили замуж;

Куда запрещали ходить женщинам их мужья;

Из чего делали парфюм и косметику в Древнем Риме;

Как и зачем окрашивали волосы;

Кто такие матроны, гетеры и жрицы;

• Как проходил день обычной жительницы античного города. Важная информация: