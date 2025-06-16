Мои заказы

Перге - город сильных женщин. Прогулка по античному городу

Перге - это уникальная возможность узнать о жизни женщин в древности. Прогулка по античному городу откроет тайны их повседневности и достижений
Перге - это не просто древний город, а место, где женщины оставили свой значимый след. Узнайте, как они жили, о чем мечтали и какие достижения им удалось воплотить.

Прогулка по стадиону,
римским воротам и другим достопримечательностям позволит погрузиться в атмосферу античности. Восхититесь историей Планции Магне, которая смогла оставить свое имя рядом с императором. Это экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о роли женщин в истории

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная история женщин
  • 👣 Прогулка по древним улицам
  • 🗿 Впечатляющие руины
  • 📜 Истории о Планции Магне
  • 🕰️ Погружение в античность
Что можно увидеть

  • Стадион
  • Римские ворота
  • Термы
  • Эллинистические ворота
  • Агора
  • Главная улица с колоннами
  • Нимфеум

Описание экскурсии

Это прогулка по древнему городу Перге глазами тех, чьи истории редко рассказывают — женщин. Осмотр города:

  • Стадион;
  • Римские ворота;
  • Термы;
  • Эллинистически ворота;
  • Агора;
  • Главная улица с колоннами;
• Нимфеум. Своим великолепием, которое мы видим до сих пор сквозь руины, город обязан великой женщине Планции Магне — богатой и влиятельной римлянки, имя которой высечено рядом с именем императора. Как ей это удалось? Почему горожане были ей так благодарны? Это я расскажу во время экскурсии по городу. А также вы узнаете:
  • Как жилось женщинам в Древнем Риме;
  • Когда они выходили замуж;
  • Куда запрещали ходить женщинам их мужья;
  • Из чего делали парфюм и косметику в Древнем Риме;
  • Как и зачем окрашивали волосы;
  • Кто такие матроны, гетеры и жрицы;

• Как проходил день обычной жительницы античного города. Важная информация:

  • Вход в город можно оплатить только в местной валюте наличными или местной картой.
  • При себе себе рекомендую иметь головной убор, солнечный крем и воду.

Ежедневно в любое удобное время.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Вход в город (оплата в местной валюте)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Perge antik kent
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое удобное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вход в город можно оплатить только в местной валюте наличными или местной картой
  • При себе себе рекомендую иметь головной убор, солнечный крем и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
16 июн 2025
N
NATALIA
16 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Никогда не была в столь хорошо сохранившемся и большом древнем городе. Спасибо Елене за прекрасный рассказ о городе, его устройстве, жителях. Всем рекомендую-очень впечатляет! А потом мы с Еленой поехали еще и на водопад) После изнуряющей жары мы погрузились в чудесную прохладу и тишину) хорошая локация, особенно в жаркий день!

Входит в следующие категории Антальи

