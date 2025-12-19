Анталия — старинный город на берегу Средиземного моря. Город появился еще до нашей эры. Здесь располагались Римская и Византийская империя. Это и предопределило облик современной Анталии. В старом городе вы можете увидеть достопримечательности разных периодов.
Со мной вы прогуляетесь по улочкам района Калеичи и увидите ворота Адриана, насладитесь терпким турецким кофе и миксом из фруктов.
Описание экскурсииЧто вас ждет? Мы увидим главные достопримечательности Антальи — минарет Йивли и ворота императора Адриана. Посетим уникальную мечеть с церковной колокольней и фресками ангелов, а также часть дворцового комплекса, где сохранились усыпальницы, медресе, старинная мечеть и ложа дервишей. Во время прогулки вы узнаете, почему сыновья султанов не желали править этим городом и почему внезапно опустел греческий квартал. Гуляя по пристани, вы сделаете шикарные фотографии и услышите историю о затонувшем корабле, который до сих пор покоится на дне у входа в порт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Адриана
- Мечеть Алааддина Кейкубата
- Часовая башня
- Минарет Йивли
- Старый порт, Башня Хыдырлык
- Смотровая плошадка
- Обитель дервишей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Адриана
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
