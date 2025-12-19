Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Анталия — старинный город на берегу Средиземного моря. Город появился еще до нашей эры. Здесь располагались Римская и Византийская империя. Это и предопределило облик современной Анталии. В старом городе вы можете увидеть достопримечательности разных периодов.



Со мной вы прогуляетесь по улочкам района Калеичи и увидите ворота Адриана, насладитесь терпким турецким кофе и миксом из фруктов.

Lena Ваш гид в Анталье Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком $40 за человека

Описание экскурсии Что вас ждет? Мы увидим главные достопримечательности Антальи — минарет Йивли и ворота императора Адриана. Посетим уникальную мечеть с церковной колокольней и фресками ангелов, а также часть дворцового комплекса, где сохранились усыпальницы, медресе, старинная мечеть и ложа дервишей. Во время прогулки вы узнаете, почему сыновья султанов не желали править этим городом и почему внезапно опустел греческий квартал. Гуляя по пристани, вы сделаете шикарные фотографии и услышите историю о затонувшем корабле, который до сих пор покоится на дне у входа в порт.

