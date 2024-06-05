1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151€129 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144€116 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189€171 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
Групповая
10 часов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€500 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189€180 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€34 за человека
Индивидуальная
10 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€489 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
62€53 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
40€36 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
скидка
20%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161€129 за всё до 2 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€290 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€347 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€591 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533€480 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316€285 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
40€36 за человека
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
- ЕЕлена4 июня 2024Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
- ГГалина3 июня 2024Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
- NNatalia2 июня 2024Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
- ЕЕкатерина30 мая 2024Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
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