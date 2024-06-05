Главные экскурсионные места в Анталье

Найдено 102 экскурсии в категории «Популярные места» в Анталье, цены от €12, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Восточная сказка» Антальи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
115 отзывов
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151129 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
скидка
19%
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144116 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189171 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
500 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Анталье
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Из Антальи - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
Анталья с историком
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189180 за всё до 4 чел.
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
4036 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145116 за всё до 4 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161129 за всё до 2 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
290 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Из Антальи - на горное озеро Салда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
347 за всё до 5 чел.
Анталья старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Живописное путешествие в древний город Термессос
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
279 за всё до 4 чел.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
591 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
275 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316285 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
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    экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • N
    Natalia
    2 июня 2024
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
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    об актуальных раскопках на территории древнего Перге. Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Популярные места»

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  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
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