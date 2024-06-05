🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 115 отзывов «Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций Начало: У входа в Старый город Калеичи 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Старый город Антальи: путешествие сквозь века Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У ворот Адриана 156 € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 35 отзывов Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками Начало: В холле вашего отеля € 206 за всё до 6 чел.

19% скидка Квест 2 часа 19 отзывов Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности Начало: У археологического музея 144 € 116 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 18 отзывов Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках Начало: У ворот Адриана 189 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2.5 часа 28 отзывов Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции Начало: На площади Республики Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Популярное предложение Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков Начало: У входа в Калеичи € 156 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 71 отзыв Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: На Республиканской площади 257 € 206 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города Начало: В Старом городе Калеичи от € 230 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 21 отзыв Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены от € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 21 отзыв Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу 249 € 237 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 27 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 20 за человека

🛣 Джиппинг 10% скидка Групповая 10 часов 12 отзывов По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 08:00 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги Начало: У вашего отеля в Анталье € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса € 500 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 15 отзывов Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида Начало: На площади Республики в Анталье Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья 240 € 228 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас Начало: У Старого города 189 € 180 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 13 отзывов 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас Начало: У вашего отеля € 34 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас Начало: У вашего отеля € 489 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🎈 На воздушном шаре 15% скидка Групповая 13 часов 1 отзыв Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас Начало: В вашем отеле в Анталье Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30 62 € 53 за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 6 отзывов Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры Начало: От вашего места проживания 40 € 36 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 9 часов 1 отзыв Всё включено: лучшие развлечения в Анталье Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 42 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Квест 3 часа 1 отзыв Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана» Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города Начало: У музея Перге 145 € 116 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Анталья: погружение в мир Востока Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую Начало: В районе Старого города 161 € 129 за всё до 2 чел.

🚐 На микроавтобусе 🛞 Багги Групповая 9 часов 1 отзыв Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 € 56 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте 9% скидка Групповая 13 часов 28 отзывов Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова Начало: У вашего отеля 43 € 39 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии 277 € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города Начало: На площади Республики Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 € 43 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом € 347 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы Начало: По желанию гостей € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты Начало: У вашего отеля € 279 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 5 отзывов Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры € 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса Начало: В холле вашего отеля € 591 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе € 275 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии 533 € 480 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии 316 € 285 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 7 отзывов Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 11 отзывов Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден € 250 за всё до 5 чел.