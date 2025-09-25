Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроцикле в высокогорьях Чамьювы, где азарт и безопасность идут рука об руку! Исследуйте живописные пейзажи и ощутите мощь управления мощным транспортом, катаясь самостоятельно или с опытным инструктором. Это идеальный способ получить дозу адреналина и насладиться красотой природы!
Описание экскурсииИсследуйте высокогорья на квадроцикле На квадроцикле по высокогорью — это возможность ощутить азарт и безопасность одновременно. Величественные высокогорья вокруг поселка Чамьюва, мощный квадроцикл под вами и незабываемое ощущение исследования новых территорий создают настоящий адреналин! Устойчивый квадроцикл значительно отличается от двухколесного аналога, позволяя вам наслаждаться мощью управления и живописными пейзажами высокогорных окрестностей Антальи. Важная информация:
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
- Не надевайте слишком модную или нарядную одежду — маршрут включает пыльные дороги, а также возможность немного промокнуть.
- Вы можете кататься как самостоятельно, так и с инструктором, который обеспечит ваше безопасное путешествие.
- Не забудьте взять с собой воду, купальные принадлежности и полотенце, фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, пластиковую обувь или тапочки (особенно в летний сезон), солнцезащитные очки и крем, а также деньги для дополнительных услуг и покупок.
Ежедневно (кроме воскресенья) в 09:00 и 13:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Страховка
- Услуги инструктора
- Комфортабельные квадроциклы
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед и напитки)
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Анталья)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Анталья)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме воскресенья) в 09:00 и 13:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lyudmila
25 сен 2025
Если вы никогда не ездили на квадрациклах и ваша цель попробовать, приезжайте, там будет оборудование площадка, где грязь и гравий, но если вы умеете вам будет скучновато, езят, для новичков, медленно, практически по кругу, первую половину катания, пыталась отстать, чтобы увеличить разрыв и потом надавить на гашетку, инструктор сказала, так нельзя, так что решайте сами
Похожие экскурсии из Антальи
