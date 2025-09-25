L Lyudmila

Если вы никогда не ездили на квадрациклах и ваша цель попробовать, приезжайте, там будет оборудование площадка, где грязь и гравий, но если вы умеете вам будет скучновато, езят, для новичков, медленно, практически по кругу, первую половину катания, пыталась отстать, чтобы увеличить разрыв и потом надавить на гашетку, инструктор сказала, так нельзя, так что решайте сами