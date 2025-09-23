читать дальше

зипка и рафтинг.



Совет: берите джипы и рафтинг, ниже объясню почему.



Итак, экскурсия. Привезли нас вовремя на станцию Cactus rafting, даже раньше заявленных 10:30. Мы, полные предвкушения от предстоящих активностей, оплатили экскурсию (перерасчет в доллары по курсу 1,17), и отправились ждать дальнейших указаний. Это было в 10:08.



Дальше ждали.

Еще ждали.

Переоделись.

Ждали.

Обошли всю базу.

Ждали.

На все вопросы «ну, когда уже?!» - поступал один и тот же ответ «ждите!».



Ни инструктажа. Ни адекватного ответа по времени. Ни понимания, что будет первым в программе - рафтинг или джипы. Просто ждите.



К слову, тех, кто взял «5 в 1» минут через 15 после приезда уже увезли кататься на багги.



И вот, через час нам выдали жилет и шлем. А дальше - ждите!



Наконец-то в 11:30 нас посадили в автобус и отвезли на станцию боди-рафтинга, но так и не обозначили, когда будут джипы.



Станция боди рафтинга - небольшой залив реки с маленьким водопадом, который можно перейти вброд для акклиматизации. По факту по нашему инструктору мы заметили, что он просто тянет время, так как он по пути показывал буквально каждый камень. И сам переход реки - тоже.

Из плюсов - мы прошлись по римскому мосту, на который все смотрят лишь со стороны)



А дальше мы собрались на поляне, где все рафтинговые бюро делятся по группам (лодкам) 10-13 человек по принципу языкового состава.



Ну и дальше конечно же пришло время снова чего-то подождать на жаре 👍🏼



И вот в 12:15 нас наконец-то снарядили!

И мы стартовали!

Так мы поняли, что сначала у нас по программе будет рафтинг.



До первой остановки мы плыли час. Дальше ждали отплытия 20 минут, поскольку эта остановка нужна больше для продажи напитков, чем для отдыха. Если будете искать туалет - он вокруг за любым приглянувшимся кустом.



По пути проплывали красивые невысокие скалы. Пара порогов были прямо таки захватывающими. Все лодки атаковали друг друга, что-то кричали, веселились. Были, конечно, и те, кому с гидом не особо повезло.. но это были не мы. Пара мест были обозначены для купания. (Если вы были на подобной экскурсии в Алании - то от этой многого не ожидайте).



Дальше плыли еще 30 минут и новая остановка на зип-лайн.



И снова ЖДАТЬ очередь на зип-лайн. При этом было не понятно, почему гиды другого рафтингового агентства пропускали свои группы без очереди, о чем мы сообщили нашему гиду - ведь очередь одна, на что наши гиды попробовали что-то решить переговорами, но в итоге все так и спустили «на тормозах».



Нам «повезло», в этот момент наш гид сообщил, что отсюда нас заберут на джип и дальше сплавляться мы не будем, поэтому нас пропустили без очереди.



Зиплайн не берите. Ни о чем. Даже в забытой богом Абхазии длиннее и интереснее..



Мы в шоке - ведь вроде как еще час можно было плыть.. на вопрос о том, можем ли мы отказаться от джипа и вернуть деньги, поскольку хотим продолжить сплавляться - отказали. Пришлось ехать.



И не на джипе, а на кабриобусе. На вопрос: «а где джип?» ответили, что это тоже джип.



Водитель врубил громкую музыку и мы помчались. Зато вдвоем. Джипы/кабриобусы можно брать, так как вы посмотрите на каньон с высоты - а он безумно красивый! И будут крутые локации. Но машины - развалюхи, иначе не назовешь.



Прокатились с ветерком и на индивидуальном трансфере приехали ровно к обеду, состоявшему из мааааленького куриного шашлычка, нелимитированных макарон, капустного салата, риса, хлеба. Хотя на природе все вкусно)



Напитки не включены - мы взяли с собой 2 литра воды на двоих - выпили все. Бутылки вы, кстати, как и вещи, оставляете в автобусе, но! Если у вас программа состоит из нескольких пунктов, будьте готовы к тому, что в автобус вы попадете только на обеде, а во время вашего отсутствия на нем повезут кого-то другого (кто приехал не с вами) на рафтинг, к примеру. Ценные вещи не берите, от греха подальше. Деньги на время активностей тоже не берете - предусмотрена система постоплаты.



Обувь: В аквашузах, кроссовках и кроксах разрешают. Будьте готовы к тому, что кроссовки будут мокрыми насквозь.



Чехол на телефон берите на улице возле отеля за 2-3 доллара. На месте - 10. Аквашузы тоже, по стоимости не подскажу.



Итог: очень спорные ощущения после. Если не жалко дня в отеле - езжайте. Если отель хороший - лучше искупайтесь с комфортом в море, а на классный рафтинг поедете в Алании.