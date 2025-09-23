Захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю подарит яркие эмоции. Включён рафтинг по бурным рекам и обед на свежем воздухе. На выбор предлагаются зиплайн, квадроциклы, багги или джип-сафари. Трансфер из отеля и обратно, аренда оборудования и страховка входят в стоимость. Опытный гид обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута. Подходит для активных туристов, ищущих новых впечатлений
6 причин купить эту прогулку
- 🚣♂️ Рафтинг по бурным рекам
- 🍽 Вкусный обед на природе
- 🏞 Прекрасные виды каньона
- 🛺 Дополнительные активности на выбор
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚌 Удобный трансфер из отеля
Что можно увидеть
- Каньон Кёпрюлю
Описание водной прогулки
Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:
- Полёт на зиплайне
- Поездка на квадроцикле (ATV)
- Поездка на багги
- Джип-сафари
А после насладитесь обедом у прохладной речки под пение птиц.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля в Анталье и обратно, обед у реки, аренда оборудования и страховка
- Заранее сообщите нам, какой пакет активностей, помимо рафтинга, вы выбрали
- Перед каждой активностью вы обязательно пройдёте инструктаж по технике безопасности
- Для управления квадроциклом нужны водительские права
- С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Комбо №4 — рафтинг и 3 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари
|€35
|Комбо №3 — рафтинг и 2 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари
|€30
|Комбо №2 — рафтинг и 1 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари
|€27
|Рафтинг
|€18
|Дети (0-4 года)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1357 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 сен 2025
Приятно удивили ребята организаторы - все во время, сами очень приятные в общении - заряжали присутствующих своим позитивом. Сплав потрясающий - река ледяная, но в +33 это только плюс. Подойдет
И
Ирина
19 авг 2025
Ожидали от экскурсии гораздо большего, так как отзывы противоречивы, но большинство все-таки положительные.
Сразу предупрежу: на тайминг можно не обращать внимания вообще - он собьется 100%.
Мы брали 3 в 1: джипы,
Сразу предупрежу: на тайминг можно не обращать внимания вообще - он собьется 100%.
Мы брали 3 в 1: джипы,
Мустафа
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим за подробный отзыв. Нам жаль, что возникли такие неудобства, ваши замечания переданы соответствующему отделу. В будущем мы постараемся сделать экскурсии более комфортными.
В
Вероника
29 июл 2025
Очень долгое ожидание
Мустафа
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за ваш отзыв. Приносим извинения за долгую задержку. Мы учтем ваш комментарий, чтобы улучшить организацию экскурсий в будущем.
М
Максим
23 июл 2025
Рафтинг был отличный, как и инструктор, который поддерживал настроение все 13 км. Хотелось бы порогов крутых побольше, но и так норм. Багги не очень, по сравнению с Египтом медленнно и машинки игрушечные. Зиплайн ничего так, видео красивое получилось. В целом, все понравилось!
T
Tamuna
21 июл 2025
Было все очень круто
От ребят и всей команды которые были с нами всегда, до развлечений наших и еды
Будем еще обязательно повторять
От ребят и всей команды которые были с нами всегда, до развлечений наших и еды
Будем еще обязательно повторять
