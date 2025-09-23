Мои заказы

Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари

Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю подарит яркие эмоции. Включён рафтинг по бурным рекам и обед на свежем воздухе. На выбор предлагаются зиплайн, квадроциклы, багги или джип-сафари. Трансфер из отеля и обратно, аренда оборудования и страховка входят в стоимость. Опытный гид обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута. Подходит для активных туристов, ищущих новых впечатлений
4.2
5 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🚣‍♂️ Рафтинг по бурным рекам
  • 🍽 Вкусный обед на природе
  • 🏞 Прекрасные виды каньона
  • 🛺 Дополнительные активности на выбор
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🚌 Удобный трансфер из отеля
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Каньон Кёпрюлю

Описание водной прогулки

Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:

  • Полёт на зиплайне
  • Поездка на квадроцикле (ATV)
  • Поездка на багги
  • Джип-сафари

А после насладитесь обедом у прохладной речки под пение птиц.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля в Анталье и обратно, обед у реки, аренда оборудования и страховка
  • Заранее сообщите нам, какой пакет активностей, помимо рафтинга, вы выбрали
  • Перед каждой активностью вы обязательно пройдёте инструктаж по технике безопасности
  • Для управления квадроциклом нужны водительские права
  • С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Комбо №4 — рафтинг и 3 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари€35
Комбо №3 — рафтинг и 2 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари€30
Комбо №2 — рафтинг и 1 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари€27
Рафтинг€18
Дети (0-4 года)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1357 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
Е
Екатерина
23 сен 2025
Приятно удивили ребята организаторы - все во время, сами очень приятные в общении - заряжали присутствующих своим позитивом. Сплав потрясающий - река ледяная, но в +33 это только плюс. Подойдет
для всех - не глубоко, поток активный и есть небольшие пороги, а значит можно немного погрести и повеселиться) Зиплайн детский, но это ожидаемо, если посмотреть на цену. Хотите классный - езжайте вглубь каньона сами или с экскурсией, там найдете Зиплайн протяженностью 2 км, но и с соответствующим ценником. Багги тоже подубитые, но в группе особо и не погоняешь. Сафари интересное, но делают его таковым опять же организаторы. Ценник на напитки и водозащитные чехлы завышен (так как это единственный продавец в округе, поэтому берите заранее). А в целом впечатление осталось отличное

И
Ирина
19 авг 2025
Ожидали от экскурсии гораздо большего, так как отзывы противоречивы, но большинство все-таки положительные.

Сразу предупрежу: на тайминг можно не обращать внимания вообще - он собьется 100%.

Мы брали 3 в 1: джипы,
зипка и рафтинг.

Совет: берите джипы и рафтинг, ниже объясню почему.

Итак, экскурсия. Привезли нас вовремя на станцию Cactus rafting, даже раньше заявленных 10:30. Мы, полные предвкушения от предстоящих активностей, оплатили экскурсию (перерасчет в доллары по курсу 1,17), и отправились ждать дальнейших указаний. Это было в 10:08.

Дальше ждали.
Еще ждали.
Переоделись.
Ждали.
Обошли всю базу.
Ждали.
На все вопросы «ну, когда уже?!» - поступал один и тот же ответ «ждите!».

Ни инструктажа. Ни адекватного ответа по времени. Ни понимания, что будет первым в программе - рафтинг или джипы. Просто ждите.

К слову, тех, кто взял «5 в 1» минут через 15 после приезда уже увезли кататься на багги.

И вот, через час нам выдали жилет и шлем. А дальше - ждите!

Наконец-то в 11:30 нас посадили в автобус и отвезли на станцию боди-рафтинга, но так и не обозначили, когда будут джипы.

Станция боди рафтинга - небольшой залив реки с маленьким водопадом, который можно перейти вброд для акклиматизации. По факту по нашему инструктору мы заметили, что он просто тянет время, так как он по пути показывал буквально каждый камень. И сам переход реки - тоже.
Из плюсов - мы прошлись по римскому мосту, на который все смотрят лишь со стороны)

А дальше мы собрались на поляне, где все рафтинговые бюро делятся по группам (лодкам) 10-13 человек по принципу языкового состава.

Ну и дальше конечно же пришло время снова чего-то подождать на жаре 👍🏼

И вот в 12:15 нас наконец-то снарядили!
И мы стартовали!
Так мы поняли, что сначала у нас по программе будет рафтинг.

До первой остановки мы плыли час. Дальше ждали отплытия 20 минут, поскольку эта остановка нужна больше для продажи напитков, чем для отдыха. Если будете искать туалет - он вокруг за любым приглянувшимся кустом.

По пути проплывали красивые невысокие скалы. Пара порогов были прямо таки захватывающими. Все лодки атаковали друг друга, что-то кричали, веселились. Были, конечно, и те, кому с гидом не особо повезло.. но это были не мы. Пара мест были обозначены для купания. (Если вы были на подобной экскурсии в Алании - то от этой многого не ожидайте).

Дальше плыли еще 30 минут и новая остановка на зип-лайн.

И снова ЖДАТЬ очередь на зип-лайн. При этом было не понятно, почему гиды другого рафтингового агентства пропускали свои группы без очереди, о чем мы сообщили нашему гиду - ведь очередь одна, на что наши гиды попробовали что-то решить переговорами, но в итоге все так и спустили «на тормозах».

Нам «повезло», в этот момент наш гид сообщил, что отсюда нас заберут на джип и дальше сплавляться мы не будем, поэтому нас пропустили без очереди.

Зиплайн не берите. Ни о чем. Даже в забытой богом Абхазии длиннее и интереснее..

Мы в шоке - ведь вроде как еще час можно было плыть.. на вопрос о том, можем ли мы отказаться от джипа и вернуть деньги, поскольку хотим продолжить сплавляться - отказали. Пришлось ехать.

И не на джипе, а на кабриобусе. На вопрос: «а где джип?» ответили, что это тоже джип.

Водитель врубил громкую музыку и мы помчались. Зато вдвоем. Джипы/кабриобусы можно брать, так как вы посмотрите на каньон с высоты - а он безумно красивый! И будут крутые локации. Но машины - развалюхи, иначе не назовешь.

Прокатились с ветерком и на индивидуальном трансфере приехали ровно к обеду, состоявшему из мааааленького куриного шашлычка, нелимитированных макарон, капустного салата, риса, хлеба. Хотя на природе все вкусно)

Напитки не включены - мы взяли с собой 2 литра воды на двоих - выпили все. Бутылки вы, кстати, как и вещи, оставляете в автобусе, но! Если у вас программа состоит из нескольких пунктов, будьте готовы к тому, что в автобус вы попадете только на обеде, а во время вашего отсутствия на нем повезут кого-то другого (кто приехал не с вами) на рафтинг, к примеру. Ценные вещи не берите, от греха подальше. Деньги на время активностей тоже не берете - предусмотрена система постоплаты.

Обувь: В аквашузах, кроссовках и кроксах разрешают. Будьте готовы к тому, что кроссовки будут мокрыми насквозь.

Чехол на телефон берите на улице возле отеля за 2-3 доллара. На месте - 10. Аквашузы тоже, по стоимости не подскажу.

Итог: очень спорные ощущения после. Если не жалко дня в отеле - езжайте. Если отель хороший - лучше искупайтесь с комфортом в море, а на классный рафтинг поедете в Алании.

Мустафа
Мустафа
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим за подробный отзыв. Нам жаль, что возникли такие неудобства, ваши замечания переданы соответствующему отделу. В будущем мы постараемся сделать экскурсии более комфортными.
В
Вероника
29 июл 2025
Очень долгое ожидание
Мустафа
Мустафа
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за ваш отзыв. Приносим извинения за долгую задержку. Мы учтем ваш комментарий, чтобы улучшить организацию экскурсий в будущем.
М
Максим
23 июл 2025
Рафтинг был отличный, как и инструктор, который поддерживал настроение все 13 км. Хотелось бы порогов крутых побольше, но и так норм. Багги не очень, по сравнению с Египтом медленнно и машинки игрушечные. Зиплайн ничего так, видео красивое получилось. В целом, все понравилось!
T
Tamuna
21 июл 2025
Было все очень круто
От ребят и всей команды которые были с нами всегда, до развлечений наших и еды
Будем еще обязательно повторять
