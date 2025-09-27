Погрузитесь в морскую сказку Средиземноморья, проведя день в живописном Каше и на великолепном пляже Капуташ.
Начните с прогулки по уютным улочкам Каша, наслаждаясь архитектурой и культурой, а затем отдохните на уединенном пляже Капуташ с его бирюзовой водой, где у вас будет достаточно времени для купания и солнечных ванн. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие панорамы!
Описание экскурсииКаш и бирюзовый Капуташ: Побег в морскую сказку Средиземноморья Проведите день, наполненный атмосферой уюта, природы и исторического очарования в одном из самых живописных уголков Турции. Вас ждёт увлекательное путешествие вдоль побережья Средиземного моря с завораживающими панорамами, где за каждым поворотом открывается новый пейзаж. Первой остановкой станет город Каш — настоящий архитектурный и культурный уют. Здесь вы проведёте около двух часов: прогуляйтесь по старинным улочкам, украшенным бугенвиллиями, посидите в тени кипарисов, загляните в сувенирные лавки или просто отдохните за чашечкой кофе с видом на море. Не забудьте посетить античный театр, откуда открывается захватывающий вид на побережье. Затем путь лежит к жемчужине турецкого юга — пляжу Капуташ, спрятанному между скалами. Это место покорит вас своей бирюзовой водой и уединённой атмосферой. У вас будет около трёх часов, чтобы искупаться, понежиться на солнце и насладиться безмятежностью. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно (из Антальи, Белека или Кемера)
- Транспорт с кондиционером
- Сопровождение гида/инструктора
- Вход на пляж Капуташ
- Прогулка на яхте (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных
- Не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 сен 2025
Все очень понравилось,начиная с дороги по серпантину,сам город Кащ и его море,катание на яхте и купания в чистом море
Т
Татьяна
22 сен 2025
Нам всё понравилось, гид замечательный, душевный человек! 🙂👍. Спасибо!
Входит в следующие категории Антальи
