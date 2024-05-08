Пляжи Антальи

Найдено 6 экскурсий в категории «Пляжи» в Анталье, цены от €28, скидки до 38%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара
Начало: У входа в ваш отель
«Фантастически красивый крохотный пляж, который стабильно входит в рейтинги самых живописных мест страны»
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
65 за человека
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
«Пройдём по диким пляжам и бухтам, наслаждаясь тишиной и заповедной природой»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
скидка
38%
Групповая
10 часов
93 отзыва
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
«Прозрачная вода, белоснежный пляж, девственная природа… Вода вблизи острова настолько прозрачна, что вы сможете рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 метров»
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45$28 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
Начало: Ваш отель
«Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами»»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
450 за всё до 5 чел.
Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
Насладиться пейзажами, позагорать на чистейшем пляже и увидеть необычное природное явление
«Пляж Фазелис — чистейший галечным пляж протяжённостью 4 км»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    8 мая 2024
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
    5 мая 2024. Съездили на Остров Сулуада. Прекрасный остров. Красиво. Остановка была в 3 местах купались. На яхте вкусно покормили.
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    Советую кто не был съездить отдахнуть там. Концу отпуска перед отъездом еще хочу повторить. Спасибо водителю нашему,работникам яхты и диспетчеру который 24/7 была всегда на связи

  • М
    Марина
    23 августа 2023
    Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
    Поездка очень понравилась. Действительно все места красивые. было всего 9 человек, поэтому все успели посмотреть, погулять и покупаться. Но не хватило экскурсионной программы. Гид всего несколько слов сказала о каждом месте, где мы были.
  • Э
    Эрл
    22 июля 2023
    Яхта «Харем Мальдива» из Антальи, все включено
    Все классно. Тусовочный пиратский баркас с тремя палубами, музыкой и пено-пушкой. Весёлый экипаж и ведущий. Говорят на английском, пару сотрудников
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    на русском. Есть программа как для детей так и для молодежи. Напитки и еду с собой на борт нельзя, только покупать в баре, ценник выше среднего. Кормят в обед, качество среднее. Базируется в порту Кемера. С Анталии забирает и привозит трансфер около 2х часов езды. Длительность самой прогулки 6 часов.

  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Понравилось всё. Лавандовые поля, озеро, завтрак, обед, трансфер. Невероятная красота! Очень рада, что поехали на экскурсию. Дорога как-то легко прошла, совсем не утомительно.
  • Н
    Надежда
    13 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Добрый день! Удалось попасть на лавандовые поля в начале июля. Виды потрясающие! Группа была небольшая, автобус комфортный. Время пролетело незаметно!
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    Однако хочу предупредить, что в районе Ыспарта и на озере Салда жуткий холодный ветер. Советую брать с собой кофты и ветровки.

  • О
    Олег
    12 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!
  • E
    Eugene
    5 мая 2023
    Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
    Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.
  • А
    Анастасия
    2 мая 2023
    Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
    Мы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организатор Арина и экскурсовод. Однозначно всем рекомендую. Вы увидите другую Турцию, красивые пляжи, природу. Отличный отдых вам гарантирован.
    Мы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организаторМы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организатор
  • С
    Светлана
    24 октября 2022
    Яхта «Харем Мальдива» из Антальи, все включено
    Хороший трансфер - микроавтобус с вежливым водителем. Очень красивые пейзажи. Веселая команда корабля. Мы были с детьми 2 и 5
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    лет. В описании указано, что на первой остановке на шлюпках довезут до старого города. Этого не было и уже давно не практикуется, как оказалось. Это был для нас серьёзный минус! Парни не побегали по суше, а в огромных жилетах, которые выдают двухлетка просто не мог плыть. Нужно убрать это из описания. Остановки было 2, с не 3, сказали из-за волны.

  • О
    Олег
    25 июля 2022
    Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пляжи»

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  4. Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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