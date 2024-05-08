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лет. В описании указано, что на первой остановке на шлюпках довезут до старого города. Этого не было и уже давно не практикуется, как оказалось. Это был для нас серьёзный минус! Парни не побегали по суше, а в огромных жилетах, которые выдают двухлетка просто не мог плыть. Нужно убрать это из описания. Остановки было 2, с не 3, сказали из-за волны.