1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара
Начало: У входа в ваш отель
«Фантастически красивый крохотный пляж, который стабильно входит в рейтинги самых живописных мест страны»
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
€65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
«Пройдём по диким пляжам и бухтам, наслаждаясь тишиной и заповедной природой»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
скидка
38%
Групповая
10 часов
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
«Прозрачная вода, белоснежный пляж, девственная природа… Вода вблизи острова настолько прозрачна, что вы сможете рассмотреть подводную жизнь на глубине 20 метров»
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45$28 за человека
Групповая
12 часов
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
Начало: Ваш отель
«Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами»»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Индивидуальная
11 часов
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия 2 в 1 из Антальи: Огни Химеры + пляж Фазелис
Насладиться пейзажами, позагорать на чистейшем пляже и увидеть необычное природное явление
«Пляж Фазелис — чистейший галечным пляж протяжённостью 4 км»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара8 мая 20245 мая 2024. Съездили на Остров Сулуада. Прекрасный остров. Красиво. Остановка была в 3 местах купались. На яхте вкусно покормили.
- ММарина23 августа 2023Поездка очень понравилась. Действительно все места красивые. было всего 9 человек, поэтому все успели посмотреть, погулять и покупаться. Но не хватило экскурсионной программы. Гид всего несколько слов сказала о каждом месте, где мы были.
- ЭЭрл22 июля 2023Яхта «Харем Мальдива» из Антальи, все включеноВсе классно. Тусовочный пиратский баркас с тремя палубами, музыкой и пено-пушкой. Весёлый экипаж и ведущий. Говорят на английском, пару сотрудников
- ММария20 июля 2023Понравилось всё. Лавандовые поля, озеро, завтрак, обед, трансфер. Невероятная красота! Очень рада, что поехали на экскурсию. Дорога как-то легко прошла, совсем не утомительно.
- ННадежда13 июля 2023Добрый день! Удалось попасть на лавандовые поля в начале июля. Виды потрясающие! Группа была небольшая, автобус комфортный. Время пролетело незаметно!
- ООлег12 июля 2023Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!
- EEugene5 мая 2023Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.
- ААнастасия2 мая 2023Мы были в восторге от данной экскурсии. Все что заявлено в программе соответствует действительности. Прекрасный организатор Арина и экскурсовод. Однозначно всем рекомендую. Вы увидите другую Турцию, красивые пляжи, природу. Отличный отдых вам гарантирован.
- ССветлана24 октября 2022Яхта «Харем Мальдива» из Антальи, все включеноХороший трансфер - микроавтобус с вежливым водителем. Очень красивые пейзажи. Веселая команда корабля. Мы были с детьми 2 и 5
- ООлег25 июля 2022Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пляжи»
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